Băn khoăn của người có tiền khi lãi tiết kiệm tăng

Khoảng thời gian gần đây, khi lãi suất tiết kiệm có xu hướng tăng ổn định, không ít người có 1 khoản tiền nhàn rỗi bắt đầu đặt ra cùng 1 thắc mắc: Nên gửi tiết kiệm toàn bộ hay mua vàng? Trong các hội nhóm bàn luận, chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, không khó để bắt gặp những câu hỏi như vậy. Có người có vài chục triệu, có người có vài trăm triệu đến cả tỷ đồng đều đang chưa biết phân bổ khoản tiền này ra sao để vừa an toàn, vừa tối ưu lợi nhuận.

Một người đang có tổng cộng 350 triệu đồng tiền nhàn rỗi đặt câu hỏi (Ảnh chụp màn hình)

Một người khác có 50 triệu cũng đang băn khoăn việc chọn ngân hàng có lãi suất tốt nhất để gửi tiết kiệm (Ảnh chụp màn hình)

Một người có khoảng 1 tỷ đồng đang đứng giữa 3 lựa chọn: Gửi tiết kiệm, mua vàng, đầu tư kinh doanh và cũng chưa thể đưa ra quyết định (Ảnh chụp màn hình)

Phía dưới những bài đăng này, đa số mọi người đều đồng tình: Gửi tiết kiệm vẫn là phương án an toàn nhất để đảm bảo dòng tiền sinh lời. Còn quyết định mua vàng hay đầu tư vào các kênh khác, bao gồm cả việc kinh doanh, còn phụ thuộc vào khẩu vị rủi ro của mỗi người.

“Nếu xác định giữ vàng lâu thì hẵng mua vàng,mua xong rồi quên nó đi chứ ngày nào cũng thấp thỏm canh xem giá tăng hay giảm rồi tính lời lỗ trên giấy, thì cứ gửi tiết kiệm hết cho nhẹ đầu. Còn việc kinh doanh buôn bán hay đầu tư lúc này, phải cân nhắc kỹ lắm, thời gian hòa vốn có thể tính bằng năm không chừng” - Một người khuyên.

“Có vài trăm triệu đến cả tỷ thì chắc ăn nhất vẫn là 1 nửa mua vàng và giữ dài hạn, 1 nửa gửi tiết kiệm chia ra mấy sổ ấy. Còn xác định đầu tư hay kinh doanh thì vốn chỉ là 1 phần thôi, quan trọng là khả năng chịu lỗ đến đâu” - Một người đồng tình.

“Có 50 triệu thì gửi tiết kiệm tất đi, chia ra 2 sổ ở 2 kỳ hạn là được” - Một người bình luận.

“Mình ăn chắc mặc bền nên tiêu chí luôn là không mất tiền cái đã, còn lại sinh lời thì tùy từng kênh nhưng vẫn phải đảm bảo không mất vốn. Thế nên 1 là gửi tiết kiệm, tranh thủ lãi suất đang tốt; 2 là mua vàng nhưng cũng cần xác định mua để làm gì. Mình mua để dành làm của hồi môn cho con nên lúc nào thấy giá vàng ổn trong khả năng thì mua và giữ, không đặt nặng việc tích lũy quá nhiều vàng. Còn lại nếu đầu tư thì bỏ vốn từng chút 1 thôi, đúng thì thêm vốn, sai thì dừng luôn để không mất hết” - Một người chia sẻ.

Lời khuyên cho người đang có một khoản tiền nhàn rỗi

1. Không “bỏ hết trứng vào một giỏ”

Đây vẫn là quy tắc quan trọng, thiết thực nhất mà mọi người cần nhớ khi tìm cách phân bổ khoản tiền nhàn rỗi. Bạn có thể dành một phần làm quỹ dự phòng, một phần gửi tiết kiệm và phần còn lại mới cân nhắc các kênh có khả năng sinh lời cao hơn. Cách này giúp bạn vừa duy trì được khoản dự phòng để xử lý những việc bất ngờ, vừa không bỏ lỡ cơ hội gia tăng tài sản.

Ảnh minh họa Pinterest

Đặc biệt, nếu chưa xác định rõ thời điểm cần dùng tiền, không nên dồn toàn bộ khoản tiền trong kênh hay một kỳ hạn dài. Việc chia thành nhiều khoản với kỳ hạn khác nhau còn tạo ra các mốc tiền đáo hạn liên tiếp, giúp chủ động hơn khi cần rút hoặc tái gửi.

2. Xác định thời điểm cần dùng tiền trước khi chọn kênh sinh lời

Không phải khoản tiền nhàn rỗi nào cũng nên được đem đi đầu tư. Trước khi phân bổ, bạn nên xác định số tiền này có thực sự “nhàn rỗi” trong 6 tháng, 1 năm hay vài năm hay không. Nếu dự kiến dùng tiền để mua nhà, mua xe, đóng học phí hoặc phục vụ một kế hoạch lớn trong tương lai gần, ưu tiên hàng đầu nên là bảo toàn vốn và khả năng rút tiền đúng lúc.

Ngược lại, với phần tiền chắc chắn chưa cần sử dụng trong vài năm, có thể cân nhắc những kênh đầu tư dài hạn phù hợp với mức chịu rủi ro của bản thân. Quan trọng nhất là không chạy theo mức sinh lời cao mà bỏ qua thời điểm cần tiền. Một khoản đầu tư có thể sinh lời tốt nhưng nếu phải bán gấp đúng lúc thị trường đi xuống, hiệu quả thực tế thậm chí còn thấp hơn phương án gửi tiết kiệm.

3. Đặt ra tỷ lệ phân bổ và nguyên tắc tái cân bằng

Sau khi chia tiền vào các nhóm khác nhau, bạn xác định một tỷ lệ phù hợp với mục tiêu tài chính thay vì thay đổi theo cảm xúc hoặc biến động ngắn hạn của thị trường. Chẳng hạn, người ưu tiên an toàn có thể dành phần lớn khoản tiền cho tiết kiệm và chỉ dành một tỷ lệ nhỏ cho các kênh đầu tư; người có nguồn thu nhập ổn định và thời gian đầu tư dài hơn có thể tăng tỷ trọng tài sản có khả năng sinh lời cao.

Điều quan trọng là định kỳ xem lại tỷ lệ này, chẳng hạn mỗi 6 hoặc 12 tháng, để điều chỉnh khi thu nhập, mục tiêu hoặc nhu cầu sử dụng tiền thay đổi. Cách làm này giúp khoản tiền nhàn rỗi được quản lý theo kế hoạch dài hạn, thay vì phụ thuộc vào những quyết định nhất thời.