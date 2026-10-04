58 tuổi, lương hưu chỉ 5 triệu/tháng, có 220 triệu tiết kiệm: Sau khi bỏ việc làm thêm, tôi mới hiểu thế nào là tận hưởng tuổi già

Nhưng sau ba năm nghỉ hưu và đặc biệt là sau khi quyết định bỏ công việc làm thêm, tôi mới hiểu: tuổi già có thoải mái hay không đôi khi không nằm ở chuyện kiếm thêm được bao nhiêu tiền, mà ở việc mình có biết thế nào là đủ.

Tôi nghỉ hưu được ba năm. Trước đây làm nghề tự do nên thời gian đóng bảo hiểm của tôi không dài, vì vậy khoản lương hưu hàng tháng chỉ khoảng 5 triệu đồng. Ngoài ra, tôi có khoản tiết kiệm hơn 220 triệu đồng tích cóp được trong nhiều năm.

Những ngày đầu nghỉ hưu, tôi không thể ngồi yên.

Tôi luôn nghĩ mình vẫn còn khỏe, nếu không tiếp tục kiếm tiền thì thật lãng phí. Tôi sợ vài năm nữa sức khỏe giảm sút, tiền thuốc men tăng lên, khoản tiết kiệm hiện tại sẽ chẳng đủ dùng. Vì thế, tôi tìm một công việc bán thời gian tại kho của một siêu thị, thu nhập khoảng 7,4 triệu đồng/tháng.

Ban đầu, tôi cảm thấy rất yên tâm. Mỗi tháng ngoài tiền hưu lại có thêm một khoản thu nhập, tài khoản tiết kiệm không những không giảm mà còn có thể tăng lên.

Nhưng đổi lại, tôi gần như chẳng còn cảm giác mình đã nghỉ hưu.

Công việc ở siêu thị tưởng đơn giản nhưng khá vất vả. Tôi phải đứng nhiều giờ liên tục, tuân thủ giờ giấc và hàng loạt quy định. Có hôm mệt đến mức chân đau nhức nhưng vẫn phải cố làm hết ca. Gặp khách hàng khó tính, dù bị phàn nàn oan cũng chỉ có thể im lặng.

Tan làm về nhà, tôi chẳng còn sức nấu một bữa cơm tử tế. Có hôm ăn qua loa rồi nằm xuống ngủ vì quá mệt.

Thu nhập tăng thêm hơn 7 triệu đồng mỗi tháng, nhưng tâm trạng của tôi lại ngày càng tệ. Con gái thấy mẹ tiều tụy nên nhiều lần khuyên tôi nghỉ việc.

Con nói: "Mẹ có lương hưu, có tiền tiết kiệm. Nếu sau này thật sự thiếu thì chúng con sẽ lo. Mẹ đừng đánh đổi sức khỏe để kiếm thêm vài triệu mỗi tháng nữa".

Tôi hiểu lòng con nhưng không muốn trở thành gánh nặng. Con gái và con rể cũng chỉ là những người đi làm bình thường, còn bao nhiêu khoản phải chi tiêu. Vì thế tôi vẫn tiếp tục công việc.

Cho đến một ngày cách đây ba tháng.

Tôi bị cảm, toàn thân mệt mỏi nên xin nghỉ ở nhà. Nghỉ một ngày đồng nghĩa với mất tiền công và cả một phần thưởng chuyên cần. Bình thường tôi sẽ tiếc lắm.

Thế nhưng sáng hôm ấy, khi nằm trên giường, nhìn dòng người vội vã đi làm ngoài cửa sổ, tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm kỳ lạ.

Không chuông báo thức. Không phải chạy vội ra khỏi nhà. Không ai thúc giục. Không phải đứng hàng giờ.

Tôi chợt nghĩ: Tôi đã làm việc mấy chục năm rồi. Khó khăn lắm mới đến ngày được nghỉ hưu, tại sao lại tự biến tuổi già của mình thành một vòng quay đi làm khác?

Ngày hôm đó, tôi quyết định nghỉ việc.

Lương hưu 5 triệu đồng, liệu có đủ sống?

Khi biết tôi bỏ việc, không ít hàng xóm nói tôi liều.

"Hơn 5 triệu đồng một tháng thì sống kiểu gì?"

"Đang khỏe thì phải tranh thủ kiếm thêm chứ."

"Tầm tuổi này tiền càng nhiều càng yên tâm."

Tôi hiểu họ lo cho tôi. Nhưng sau khi tính lại toàn bộ chi tiêu, tôi nhận ra cuộc sống của mình thực ra không cần quá nhiều tiền.

Tôi không mua hàng hiệu, không chạy theo quần áo đắt tiền, cũng không có nhu cầu ăn uống sang trọng. Ba bữa chủ yếu tự nấu ở nhà, ưu tiên rau củ, thịt cá vừa phải và ngũ cốc.

Tiền ăn mỗi tháng của tôi khoảng 2,2 triệu đồng. Cộng thêm điện, nước, điện thoại và một số khoản sinh hoạt khác, phần lớn tháng tôi vẫn còn dư khoảng 1-1,5 triệu đồng.

Khoản hơn 220 triệu đồng tiết kiệm tôi gửi ngân hàng. Tiền lãi không nhiều, nhưng cũng đủ bổ sung một phần cho những khoản nhỏ như mua hoa quả ngon, thay quần áo, đi xem phim hoặc thỉnh thoảng gặp bạn bè.

Điều quan trọng nhất là tôi không lấy mức sống của người khác làm tiêu chuẩn cho mình.

Có người nghỉ hưu nhận hơn 10 triệu đồng mỗi tháng. Có người có vài tỷ đồng tiết kiệm. Có người được con cái chu cấp rất nhiều.

Nếu cứ nhìn vào họ, có lẽ tôi sẽ luôn thấy mình thiếu.

Nhưng nếu nhìn vào nhu cầu thực tế của mình, tôi thấy số tiền hiện tại vẫn đủ để duy trì một cuộc sống tương đối ổn định.

Sau khi bỏ việc, tôi mới thật sự bắt đầu nghỉ hưu

Ba tháng qua là khoảng thời gian tôi cảm thấy nhẹ nhõm nhất trong nhiều năm.

Buổi sáng tôi không đặt báo thức. Khi tỉnh dậy, tôi dọn dẹp nhà cửa rồi ra chợ mua đồ ăn. Tôi có thời gian lựa từng bó rau, con cá thay vì vội vàng mua cho xong.

Ăn sáng xong, tôi đi bộ quanh khu nhà, gặp vài người quen thì ngồi nói chuyện.

Buổi chiều tôi xem tivi, đọc sách hoặc đan len. Mệt thì ngủ một lát. Hôm nào trời đẹp, tôi rủ bạn ra công viên đi bộ, chụp vài bức ảnh rồi cùng nhau uống cốc nước.

Cuộc sống không có chuyện gì đặc biệt, nhưng chính sự bình thường ấy khiến tôi thấy dễ chịu.

Trước đây vì đi làm thêm, giờ ăn thất thường, ngủ cũng không đủ. Sau khi nghỉ việc, tôi ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ. Chỉ vài tháng, cảm giác đau lưng, mỏi chân đã giảm hẳn, tinh thần cũng tốt hơn.

Tôi bắt đầu nhận ra một điều: tiền bạc quả thật rất quan trọng ở tuổi già, nhưng tiền không phải thứ duy nhất cần tích lũy.

Sức khỏe cũng là một tài sản.

Thời gian cũng là một tài sản.

Một buổi sáng không phải vội vàng, một giấc ngủ ngon, một bữa cơm tự nấu và một ngày không phải chịu áp lực từ ai cũng có giá trị của riêng nó.

Tuổi già không nhất thiết phải dùng hết sức khỏe để đổi lấy tiền

Trước đây tôi nghĩ muốn có tuổi già an toàn thì phải cố kiếm càng nhiều tiền càng tốt. Bây giờ tôi vẫn cho rằng mỗi người nên có khoản dự phòng và không thể sống mà chẳng quan tâm đến tài chính.

Nhưng tôi cũng hiểu thêm một điều: kiếm tiền ở tuổi nghỉ hưu chỉ có ý nghĩa nếu công việc không khiến sức khỏe và tinh thần bị bào mòn.

Nếu mỗi tháng kiếm thêm vài triệu đồng nhưng đổi lại là đau lưng, mất ngủ, căng thẳng và chẳng còn thời gian sống cho mình, tôi không chắc đó là một phép tính có lời.

Ở tuổi 58, tôi không giàu. Lương hưu của tôi chỉ khoảng 5 triệu đồng và khoản tiết kiệm hơn 220 triệu đồng cũng chưa phải con số khiến người ta có thể hoàn toàn yên tâm.

Vì vậy tôi vẫn chi tiêu cẩn thận, vẫn giữ một khoản dự phòng và không tiêu tiền tùy hứng.

Nhưng tôi không còn ám ảnh phải làm việc bằng mọi giá để tài khoản tăng thêm mỗi tháng.

Tôi không so lương hưu với người khác, cũng không so con cái ai thành đạt hơn. Thứ tôi quan tâm nhất bây giờ là hôm nay mình ngủ có ngon không, cơ thể có khỏe không và trong lòng có thấy nhẹ nhàng hay không.

Đi qua gần hết cuộc đời lao động, tôi mới nhận ra rằng nghỉ hưu không đơn giản là ngừng đi làm. Nghỉ hưu thực sự là khi chúng ta có quyền quyết định thời gian của mình sẽ được dùng như thế nào.

Những năm tháng còn lại, tôi không mong giàu sang. Tôi chỉ mong có đủ tiền cho những nhu cầu cơ bản, một khoản phòng khi ốm đau, cơ thể còn khỏe để đi lại và mỗi sáng thức dậy không phải lo lắng quá nhiều.

Với tôi, như thế đã là một tuổi già đáng sống.