NSƯT Chí Trung nhận lương hưu 10,2 triệu đồng/tháng, sống 1 mình trong nhà tập thể ở Hà Nội

NSƯT Chí Trung (SN 1961) là diễn viên kỳ cựu, quen thuộc với khán giả qua nhiều vai diễn trên sân khấu kịch, truyền hình và các chương trình hài phía Bắc. Nam nghệ sĩ ghi dấu ấn sâu đậm với hình tượng "Táo Giao thông" trong chương trình Gặp nhau cuối năm. Gắn bó với Nhà hát Tuổi trẻ từ năm 1978, ông từng đảm nhận vị trí Giám đốc Nhà hát trước khi nghỉ hưu vào giữa năm 2022. Sau khi nghỉ hưu, NSƯT Chí Trung có cuộc sống khá thư thái, dành thời gian làm vườn, đi du lịch và thỉnh thoảng tham gia những dự án nghệ thuật phù hợp. Nam nghệ sĩ cũng từng chia sẻ trước truyền thông về mức lương hưu 10,2 triệu đồng/tháng và cho biết bản thân hài lòng với cuộc sống hiện tại. Ở tuổi nghỉ hưu, Chí Trung vẫn duy trì đời sống tinh thần phong phú và gắn bó với căn nhà nhỏ đã hơn 40 năm tuổi tại khu tập thể của các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam, số 1 Tràng Tiền. Không quá rộng rãi hay cầu kỳ, không gian sống của nghệ sĩ mang đậm dấu ấn cá nhân, mộc mạc nhưng gọn gàng và ấm cúng.

Trên MXH cá nhân, NSƯT Chí Trung từng chia sẻ video hé lộ cận cảnh không gian sống nằm trong một khu tập thể. Để đến được căn nhà cần phải đi qua đoạn đường khá dài trong con ngõ nhỏ. Nam nghệ sĩ từng hài hước ví von đường vào nhà "như đi vào hầm mộ", bởi có những đoạn chỉ rộng khoảng 1-2m, vừa đủ cho một chiếc xe máy di chuyển.

Băng qua những đoạn đường nhỏ, cuối cùng sẽ đến không gian sống của NSƯT Chí Trung. Căn nhà không quá rộng, thiết kế cũng khá đơn sơ, giản dị nhưng đổi lại mọi thứ đều được giữ gìn sạch sẽ, ngăn nắp và gọn gàng. Tầng 1 gồm phòng khách và khu vực bếp. Phòng khách gây ấn tượng với bộ sofa đen dài, đi cùng hệ tủ được sử dụng để lưu trữ sách và những món đồ lưu niệm. Tivi được treo trên tường thay vì sử dụng kệ cồng kềnh, giúp tiết kiệm diện tích và giữ cho căn phòng thêm thoáng. Một góc nhỏ trong phòng được dành riêng cho máy chạy bộ, tạo thành không gian tập luyện tiện lợi ngay tại nhà. Không cầu kỳ hay phô trương, căn nhà mang đậm vẻ mộc mạc, giản dị. Từng món đồ đều được NSƯT Chí Trung sắp xếp ngay ngắn, vừa đủ dùng, tạo nên cảm giác sạch sẽ, tinh tươm và rất đời thường.

Góc bếp trong nhà NSƯT Chí Trung được thiết kế nhỏ gọn với hệ bếp chữ U, tận dụng khá tốt diện tích và tạo thêm không gian lưu trữ. Tủ bếp trên dưới được bố trí gọn gàng, giúp các vật dụng nấu nướng có chỗ để riêng, nhờ đó khu vực bếp luôn sạch sẽ, thoáng mắt. Dù diện tích không quá lớn, có thể thấy nam nghệ sĩ khá chú trọng việc sắp xếp và giữ gìn không gian sống. Căn nhà dành cho một người nên không cần quá nhiều đồ đạc hay những thiết kế cầu kỳ, thay vào đó mọi thứ đều được bố trí vừa đủ, ưu tiên sự tiện dụng và gọn gàng. Khu vực bàn ăn được tận dụng góc sofa nhờ có thiết kế rộng rãi, giúp tiết kiệm diện tích mà vẫn đảm bảo sự thoải mái trong sinh hoạt.

Lên tầng 2 mở ra một không gian phòng ngủ thoáng đãng. Căn phòng có diện tích tương đối rộng và thoáng nhờ hệ cửa sổ lớn, giúp đón ánh sáng tự nhiên vào bên trong. Cách bài trí vẫn giữ nét mộc mạc, đơn sơ quen thuộc nhưng mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, vừa vặn. Trong phòng có một chiếc sập lớn, bên cạnh là những bức ảnh chân dung của nam nghệ sĩ cùng ảnh của các con, tạo cảm giác gần gũi và ấm cúng.

Góc thờ cúng trong nhà cũng được NSƯT Chí Trung bài trí trang nghiêm, sạch sẽ. Không gian không cầu kỳ nhưng giữ được sự chỉn chu, thể hiện nét truyền thống trong căn nhà mang phong cách giản dị của nam nghệ sĩ.