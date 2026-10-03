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Căn nhà 33m2 của NSƯT Chí Trung

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Căn nhà 33m2 của NSƯT Chí Trung

Ở tuổi 65, NSƯT Chí Trung có một cuộc sống giản dị trong căn nhà chỉ 33m² tại khu tập thể ở trung tâm Hà Nội.

Tên tuổi NSƯT Chí Trung gắn với sân khấu kịch và nhiều chương trình truyền hình quen thuộc. Với khán giả truyền hình, anh đặc biệt được nhớ đến qua vai Táo Giao thông trong chương trình Táo quân. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ còn tham gia nhiều vở kịch và phim truyền hình.

Sự nghiệp của NSƯT Chí Trung không chỉ có diễn xuất. Anh cũng từng đảm nhận vai trò Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ. Với hơn 45 năm làm nghề, không ít khán giả cho rằng nam nghệ sĩ hẳn đã sở hữu khối tài sản đáng kể. Tuy nhiên, năm 2024, anh từng khiến nhiều người bất ngờ khi đăng video cận cảnh “tổ ấm” của mình trên trang cá nhân.

Ảnh chụp màn hình

Theo chia sẻ, căn nhà này được mở rộng từ căn phòng chỉ vỏn vẹn 7m2 nằm trong khu tập thể mà bố mẹ anh để lại trước khi qua đời. Nam nghệ sĩ bắt đầu chuyển về đây sống cùng mẹ từ năm 1978. Sau nhiều lần cải tạo, không gian được mở rộng lên khoảng 33m² và trở thành nơi anh gắn bó suốt hơn 45 năm.

Căn nhà nằm tại khu tập thể số 1 Tràng Tiền, giữa khu vực trung tâm Hoàn Kiếm. Dù ở vị trí trung tâm, theo chia sẻ của NSƯT Chí Trung, giá trị căn nhà không cao như nhiều người nghĩ. Nguyên nhân một phần bởi căn nhà không có sổ đỏ nên khó bán, hoặc nếu bán thì cũng không được nhiều tiền.

Ảnh chụp màn hình

Không gian sống của nam nghệ sĩ không cầu kỳ hay xa hoa mà được bài trí giản dị, gọn gàng. Tầng 1 gồm phòng khách và bếp nhỏ, nội thất vừa đủ với sofa đen, tủ sách, đồ lưu niệm và một góc đặt máy chạy bộ. Khu bếp chữ U tận dụng diện tích, các vật dụng được sắp xếp ngăn nắp. Trước đó, nam nghệ sĩ ăn ở nhiều nơi khác nhau, sau này vì ở một mình nên anh cũng đã biết nấu nướng.

Tầng 2 là phòng ngủ thoáng sáng nhờ cửa sổ lớn, điểm nhấn là chiếc sập cùng những bức ảnh của nam nghệ sĩ và các con, tạo cảm giác ấm cúng, gần gũi.

Với nam nghệ sĩ, đây không đơn thuần là một nơi để ở mà còn là nơi lưu giữ nhiều dấu mốc trong cuộc đời anh, từ những năm tháng sống cùng mẹ cho đến quãng thời gian xây dựng gia đình với vợ cũ - nghệ sĩ Ngọc Huyền - và các con.

Sau hơn 45 năm hoạt động nghệ thuật, nam nghệ sĩ hiện tận hưởng cuộc sống nghỉ hưu ngay tại căn nhà gắn với nhiều kỷ niệm này. Anh từng chia sẻ bản thân không đặt nặng việc phải có một cuộc sống quá dư dả về vật chất.

Ảnh: FBNV

Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân với nghệ sĩ Ngọc Huyền, NSƯT Chí Trung hiện gắn bó với doanh nhân Ý Lan, người kém anh 17 tuổi. Cả hai không đăng ký kết hôn và lựa chọn ở bên nhau trên tinh thần tự nguyện, không nhất thiết phải có danh nghĩa vợ chồng.

Ở tuổi 65, NSƯT Chí Trung lựa chọn sống vừa đủ, chủ động với tuổi già và trân trọng sự bình yên mà mình đang có. Anh cho biết khi còn khỏe sẽ tự chăm sóc bản thân thay vì trở thành gánh nặng cho người khác. Nếu sức khỏe giảm sút, anh dự định dùng tiền tích lũy để thuê người chăm sóc hoặc cân nhắc vào viện dưỡng lão khi cần.

(Tổng hợp)

Lê Anh

Phụ Nữ Mới

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