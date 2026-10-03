Phương Mỹ Chi bất ngờ “đối đầu” Trấn Thành

Trấn Thành gặp đối thủ trên đường đua “lỗ tai vàng”, Đức Phúc bất ngờ hóa mascot

Trở lại với The Masked Singer Vietnam 2026 - Ca Sĩ Mặt Nạ, Trấn Thành và Bích Phương tiếp tục đảm nhận vai trò cố vấn cố định, đồng hành cùng khán giả trong hành trình giải mã những giọng hát được giấu kín.

Tiếp tục được nhắc đến với danh hiệu “lỗ tai vàng” từ những mùa trước, Trấn Thành trở lại với sự tự tin quen thuộc nhưng cũng không quên tự trêu rằng năm nay mình “cũng đã có tuổi”, không biết liệu có còn giữ vững được danh hiệu này. Sự trở lại của chương trình còn khiến nam cố vấn đặc biệt phấn khích trước mức độ đầu tư của mùa mới.

Trước sân khấu quen thuộc nhưng được nâng cấp về quy mô và trải nghiệm, Trấn Thành liên tục dành những lời khen đầy hào hứng. Trong khi đó, Bích Phương tiếp tục mang đến màu sắc riêng trên ghế cố vấn. Nữ ca sĩ chia sẻ cô trở lại chương trình với mong muốn được “dát vàng lỗ tai bằng giọng hát”, sẵn sàng đón nhận những màn trình diễn và thử thách mới từ các mascot.

Đáng chú ý, chiếc ghế cố vấn trong tập đầu tiên còn có thêm hai gương mặt khách mời. Lần đầu xuất hiện tại chương trình với vai trò cố vấn, Phương Mỹ Chi đã nhanh chóng tạo dấu ấn khi tuyên bố đến với tâm thế “không biết địch cũng không biết ta”, đồng thời đặt mục tiêu soán ngôi “lỗ tai vàng” của Trấn Thành. Nếu Phương Mỹ Chi mang đến tinh thần cạnh tranh đầy tự tin thì Đức Phúc lại khiến trường quay bất ngờ khi xuất hiện trong mascot Capybara.

Nam ca sĩ tiết lộ anh đã muốn trải nghiệm cảm giác đứng bên trong mascot từ mùa đầu tiên, để thử xem việc hát khi bị che phủ hoàn toàn bởi một bộ mascot sẽ khó đến mức nào. Chính trải nghiệm này cũng giúp Đức Phúc có thêm góc nhìn về những thử thách mà các nghệ sĩ phải đối mặt khi biểu diễn dưới lớp mặt nạ.

5 mascot đầu tiên lộ diện, Ban Cố vấn “đau đầu” truy tìm danh tính

Ngay trong tập mở màn, khán giả sẽ được gặp những mascot đầu tiên của mùa 2026, với những diện mạo và cá tính khác biệt.

Xuất hiện đầu tiên, Koalaoke gây chú ý với tạo hình màu hồng cùng một chi tiết đặc biệt: cây dũa móng tay. Chỉ từ diện mạo này, ban cố vấn đã bắt đầu đặt ra những suy đoán đầu tiên, trong đó có giả thuyết về một nghệ sĩ… Việt kiều Úc. Koalaoke tiếp tục khiến cuộc truy tìm trở nên khó đoán khi thể hiện khả năng làm thơ.

Những câu thơ có phần “ngang” khiến ban cố vấn liên tưởng đến một “đại thi hào”, với cái tên Vũ Thảo My được đưa ra. Khi nhân vật chia sẻ mình từng làm nhiều ngành nghề, Võ Tấn Phát cũng lọt vào diện nghi vấn. Đến phần trình diễn, màu sắc âm nhạc của Koalaoke lại mở thêm một hướng suy luận khác khi Trấn Thành liên tưởng đến những nghệ sĩ từng thể hiện dòng nhạc tương đồng như Trần Minh Dũng, Mạnh Đồng, Trọng Bách. Những manh mối cứ thế nối tiếp nhưng dường như vẫn chưa đủ để các cố vấn có thể đưa ra một đáp án chắc chắn.

Tiếp đó, Dê Du Ký xuất hiện và lập tức tạo cảm giác quen thuộc. Ban cố vấn liên tục đặt câu hỏi, cố gắng tìm ra điểm đặc trưng trong giọng hát và phong cách biểu diễn của nhân vật. Tăng Duy Tân, Lê Minh, Thiên Vương là những cái tên lần lượt được nhắc đến trong quá trình suy luận. Nếu Dê Du Ký khiến các cố vấn hoang mang vì sự quen thuộc thì Báo Berry lại thu hút bởi thần thái nổi bật. Chỉ với những khoảnh khắc đầu tiên trên sân khấu, mascot này đã khiến ban cố vấn đặc biệt chú ý bởi màu sắc trình diễn đầy năng lượng.

Trong khi đó, GAUCI lại mang đến một cảm giác thân quen theo cách khác. Những dấu hiệu từ nhân vật nhanh chóng khiến ban cố vấn liên tưởng đến nhiều gương mặt quen thuộc, trong đó Đức Phúc đặc biệt nghĩ đến người bạn Vương Bình. Khép lại loạt mascot đầu tiên là Mad Long, hứa hẹn mang đến một màn trình diễn khiến cả trường quay vỡ òa. Những cái tên và suy đoán liên tục xuất hiện, nhưng đáp án cuối cùng vẫn được giữ lại cho màn hé lộ trên sân khấu.

Loạt mascot The Masked Singer 2026: Đầu tư tạo hình, mỗi nhân vật một màu sắc

Không chỉ dừng lại ở vai trò che giấu danh tính nghệ sĩ, loạt mascot của mùa 2026 được đầu tư với những tạo hình và dấu ấn riêng, góp phần mở rộng thế giới đặc trưng của The Masked Singer. Từ Koalaoke với sắc hồng cùng cây dũa móng tay, Báo Berry nổi bật bởi thần thái, GAUCI tạo cảm giác thân thuộc đến Mad Long gây ấn tượng qua màn trình diễn bùng nổ, mỗi nhân vật đều được xây dựng với một màu sắc riêng ngay từ lần đầu xuất hiện.

Đằng sau những diện mạo bắt mắt ấy còn là bài toán về khả năng trình diễn. Trải nghiệm hóa thân thành Capypara giúp Đức Phúc trực tiếp cảm nhận những khó khăn khi đứng trên sân khấu dưới lớp mascot, từ việc kiểm soát giọng hát đến làm chủ chuyển động. Đây cũng là một trong những yếu tố tạo nên thử thách đặc trưng của cuộc chơi: nghệ sĩ không chỉ phải giữ kín danh tính mà còn phải tìm cách đưa cá tính âm nhạc của mình vào một diện mạo hoàn toàn khác.

Với cách đầu tư này, mascot không còn đơn thuần là “chiếc mặt nạ” đứng sau câu hỏi về danh tính, mà trở thành những nhân vật có màu sắc riêng, góp phần tạo nên một thế giới đa dạng hơn cho mùa mới.