Một nữ khách hàng Hà Nội vừa trúng thưởng biệt thự 25 tỷ đồng từ ngân hàng nhờ gửi tiết kiệm

Ngày 1/10, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) tổ chức phiên quay thưởng tuần 4 đồng thời xác định giải thưởng tháng 9 thuộc chương trình quay số may mắn dành cho khách hàng gửi Tiết Kiệm Siêu Đặc Quyền.

Theo thông báo chính thức từ NCB, phiên quay diễn ra dưới sự chứng kiến trực tiếp của đại diện ngân hàng, các khách mời và khách hàng tham gia chương trình. Kết quả, khách hàng Nguyễn Thị Ngân Quỳnh, đến từ Hà Nội, sở hữu mã dự thưởng 024490, được xác định trúng giải tháng 9 là một biệt thự cao cấp trị giá 25 tỷ đồng tại Charmora City, Nha Trang, Khánh Hòa.

Đây cũng là phần thưởng có giá trị lớn nhất trong chương trình quay số được NCB triển khai từ ngày 24/8 đến hết 25/9/2026.

Thông tin từ NCB cho biết, ngay trong phiên livestream tối 1/10, ngân hàng đã kết nối với người trúng giải để thông báo kết quả. Khách hàng cho biết đây là lần đầu tiên mình trúng thưởng và bất ngờ khi giá trị phần thưởng lên tới hàng chục tỷ đồng.

Ngân hàng NCB thông báo đã chính thức về chủ nhân giải thưởng biệt thự 25 tỷ đồng (Ảnh chụp màn hình)

Không chỉ có biệt thự 25 tỷ đồng, phiên quay cuối cùng còn xác định chủ nhân của một bất động sản khác. Khách hàng Phùng Thị Mỹ Hạnh tại TP.HCM, sở hữu mã dự thưởng 026536, trúng căn hộ cao cấp trị giá 10 tỷ đồng cũng tại Charmora City. Như vậy, riêng phiên quay ngày 1/10 đã xác định người trúng hai bất động sản có tổng giá trị 35 tỷ đồng.

Phải gửi bao nhiêu tiền mới có cơ hội quay biệt thự 25 tỷ?

Điểm đáng chú ý là không phải mọi khoản tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng đều được tham gia vòng quay nói trên.

Theo NCB, chương trình được triển khai dành cho khách hàng tham gia sản phẩm Tiết Kiệm Siêu Đặc Quyền - NCB Signature Savings. Trong giai đoạn từ 24/8 đến 25/9, khách hàng mở mới sổ có giá trị từ 2 tỷ đồng, kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, đáp ứng các điều kiện của chương trình sẽ được cấp mã dự thưởng để tham gia các kỳ quay tuần. Mỗi kỳ có một căn hộ cao cấp trị giá 10 tỷ đồng.

Riêng để tham gia kỳ quay giải tháng có phần thưởng là biệt thự 25 tỷ đồng, điều kiện cao hơn. Tổng giá trị các sổ Tiết Kiệm Siêu Đặc Quyền mở mới và đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong tháng phải đạt từ 5 tỷ đồng trở lên.

Ảnh NCB

Đáng chú ý, một khách hàng có thể sở hữu nhiều mã dự thưởng chứ không chỉ một mã. Theo thông tin NCB công bố, số lượng mã phụ thuộc vào cả số tiền gửi và kỳ hạn. Kỳ hạn càng dài, hệ số tính mã càng tăng, từ hệ số 1 đối với kỳ hạn 6 tháng lên tới 6 lần đối với kỳ hạn 36 tháng. Cơ chế này đồng nghĩa với việc hai người gửi cùng một số tiền nhưng lựa chọn kỳ hạn khác nhau có thể sở hữu số lượng mã dự thưởng khác nhau.

5 bất động sản tổng trị giá 65 tỷ đồng đã tìm được người trúng

Căn biệt thự 25 tỷ đồng cũng chỉ là một phần trong cơ cấu giải thưởng bất động sản của chương trình.

Theo NCB, trong chưa đầy một tháng đã có 5 khách hàng được xác định trúng 5 bất động sản với tổng giá trị 65 tỷ đồng. Trong đó gồm bốn căn hộ trị giá 10 tỷ đồng/căn và một biệt thự trị giá 25 tỷ đồng.

Trước phiên cuối ngày 1/10, các kỳ quay ngày 7/9, 14/9 và 21/9 đã lần lượt xác định khách hàng trúng những căn hộ trị giá 10 tỷ đồng. Chẳng hạn, kỳ đầu tiên ngày 7/9 ghi nhận khách hàng tại TP.HCM sở hữu mã 004373 trúng căn hộ 3 phòng ngủ tại Blanca City. Các kỳ tiếp theo lần lượt tìm ra người trúng tại Hải Phòng và Bắc Ninh.

Nhìn từ điều kiện tham gia, chương trình hướng tới nhóm khách hàng có khoản tiền nhàn rỗi tương đối lớn: từ 2 tỷ đồng để đủ điều kiện tham gia kỳ quay tuần và từ 5 tỷ đồng đối với kỳ quay tháng. Việc hệ số mã dự thưởng tăng theo thời hạn gửi cũng tạo thêm động lực để khách hàng lựa chọn các kỳ hạn dài hơn.

Ảnh NCB

Sau khi 5 bất động sản trị giá 65 tỷ đồng của giai đoạn đầu đã xác định được người trúng, NCB cho biết tiếp tục triển khai chương trình trong tháng 10. Theo công bố ngày 2/10, ngân hàng đưa thêm 17 căn hộ vào cơ cấu giải thưởng dành cho khách hàng gửi Tiết Kiệm Siêu Đặc Quyền, bên cạnh các giải vàng và tiền mặt.