Ông Đặng Lê Nguyên Vũ đang tuyển người cùng đi bán cà phê vỉa hè: Lương 12 triệu đồng/tháng, không cần kinh nghiệm

Mới đây, Trung Nguyên Franchising (công ty thuộc tập đoàn Trung Nguyên của ông Đặng Lê Nguyên Vũ) đăng thông tin tuyển dụng nhân viên bán hàng cho dự án xe bán cà phê hàng lưu động tại Hà Nội.

Tin tuyển dụng của Trung Nguyên Franchising

Với mô hình này, người lao động sẽ không làm việc cố định tại một cửa hàng. Thay vào đó nhân viên sẽ di chuyển theo các hành trình, sự kiện của công ty để đưa cà phê và sản phẩm tới khách hàng.

Tin tuyển dụng mô tả đây là công việc dành cho những người yêu thích sự năng động, không muốn gắn mình với một địa điểm cố định và có sức khỏe đáp ứng điều kiện làm việc ngoài trời.

Nhân viên bán hàng xe lưu động có thể làm việc toàn thời gian hoặc bán thời gian. Với nhân viên full-time, tin tuyển dụng ghi mức thu nhập 10-12 triệu đồng/tháng, gồm lương cứng và phụ cấp. Đối với nhân viên part-time, mức thu nhập được công bố là 40.000 đồng/giờ, với thời gian làm việc linh hoạt.

Lịch làm việc được thông tin gồm ca sáng từ 6h đến 14h và ca chiều từ 10h đến 18h. Nhân viên part-time làm tối đa 5 tiếng mỗi ngày.

Công việc không chỉ đơn thuần là bán cà phê. Theo bản mô tả tuyển dụng, nhân viên sẽ phụ trách trực tiếp pha chế, chuẩn bị sản phẩm để phục vụ khách hàng; tư vấn menu; quản lý xe hàng, nguyên vật liệu và doanh thu.

Trung Nguyên Franchising cho biết ứng viên không cần có kinh nghiệm. Người được tuyển sẽ được đào tạo từ A-Z về các kỹ năng pha chế, dịch vụ và công việc liên quan.

Từ trước đến nay, hoạt động kinh doanh của Trung Nguyên Legend vẫn gắn chủ yếu với hệ thống không gian cà phê, cửa hàng được đặt tại địa điểm cố định.

Trong quý I/2026, Trung Nguyên Legend phát triển mạnh mẽ hệ thống quán tại thị trường nội địa và quốc tế.

Tại Việt Nam, hơn 30 quán thuộc 3 mô hình Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend, Trung Nguyên Legend và Trung Nguyên E-Coffee liên tục chiếm lĩnh những vị trí trung tâm các thành phố lớn. Đồng thời, đồng loạt 3 không gian mới Trung Nguyên Legend đã được khai trương tại các trung tâm sầm uất Thượng Hải, Trung Quốc.

Đặc biệt, ngày 21/3/2026, Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend tại 11754 Bellaire Boulevard, Houston (bang Texas-Hoa Kỳ), chính thức khai trương, đánh dấu quán nhượng quyền thứ 10 tại Mỹ.

Không gian quán cà phê tại Houston, Texas, Mỹ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Hiện hệ thống hơn 1.000 quán Trung Nguyên Legend đã và đang trở thành "điểm đến cà phê" đặc sắc và là cầu nối quảng bá văn hóa cà phê Việt Nam, thúc đẩy giao lưu quốc tế.

Trong năm 2026, Trung Nguyên Legend tiếp tục chinh phục các thành phố Westminster và San Jose (California), Portland (Oregon), Philadelphia (Pennsylvania), Houston (Texas)... hướng tới mục tiêu 100 quán tại Mỹ, cũng như phát triển 130 quán tại Trung Quốc, mở rộng thị trường tại Melbourne (Australia), Canada, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Dubai (UAE), Pháp, châu Á và châu Âu…

Trong bối cảnh hệ thống hiện hữu chủ yếu là các điểm bán cố định, việc Trung Nguyên Franchising tuyển nhân viên cho dự án “xe bán hàng lưu động” tại Hà Nội là một điểm đáng chú ý.

Nếu được triển khai, đây sẽ là một hình thức tiếp cận khách hàng khác với mô hình cửa hàng truyền thống của Trung Nguyên, khi điểm bán có thể di chuyển đến những khu vực hoặc sự kiện có nhu cầu thay vì chờ khách hàng tìm đến cửa hàng.