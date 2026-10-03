Thành phố trực thuộc Trung ương lớn thứ 2 cả nước bắt tay "ông lớn giải trí" vừa sở hữu hệ sinh thái 1.000 tỷ đồng: Từ tài nguyên địa phương đến giá trị toàn cầu

Đây cũng là trọng tâm trong tham luận "Từ K-Culture đến DN-Culture - Nhìn về Công nghiệp văn hóa Đà Nẵng" được ông Đinh Bá Thành, Chủ tịch Sáng lập DatVietVAC, trình bày tại Hội nghị Xúc tiến phát triển các ngành Công nghiệp văn hóa Đà Nẵng.

Hội nghị do UBND TP. Đà Nẵng tổ chức ngày 2/10/2026 đặt trong bối cảnh Thành phố đang xác định Công nghiệp văn hóa là một động lực tăng trưởng mới. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo UBND Tp.Đà Nẵng, các sở ban ngành, các tập đoàn, các hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, giải trí Việt Nam và Hàn quốc.

Bài học từ K-Culture: Khi IP trở thành động lực của Công nghiệp văn hóa

Tại Hội nghị, chủ tịch sáng lập DatVietVAC nhìn vào K-Culture như một minh chứng cho khả năng chuyển hóa giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế ở quy mô lớn. Thành công của Hàn Quốc không chỉ đến từ những nội dung được yêu thích, mà từ khả năng mở rộng giá trị của nội dung sang concert, thời trang, mỹ phẩm, ẩm thực, nền tảng số và nhiều lĩnh vực tiêu dùng, với hàng trăm triệu người hâm mộ trên toàn cầu.

Ông Đinh Bá Thành - Chủ tịch sáng lập DatVietVAC phát biểu tại hội nghị

Từ góc nhìn đó, ông cho rằng Công nghiệp văn hóa không dừng ở việc khai thác tài nguyên văn hóa, mà phải biến những tài nguyên đó thành sản phẩm, IP và chuỗi giá trị có khả năng thương mại hóa và vươn ra thị trường quốc tế.

DatVietVAC là ví dụ thực tiễn cho cách tiếp cận này. Sau hơn 30 năm phát triển, doanh nghiệp xây dựng hệ sinh thái dựa trên ba năng lực: Sáng tao, sản xuất Nội dung và IP nguyên bản; Nền tảng số và công nghệ AI; Xuất khẩu văn hóa toàn cầu.

Trong hệ sinh thái đó, IP là tài sản cốt lõi và điểm khởi đầu cho một chuỗi giá trị kinh tế rộng lớn. Đây cũng là logic DatVietVAC giải quyết bài toán phát triển Công nghiệp văn hóa tại Đà Nẵng.

Từ chất liệu văn hóa đến IP và thị trường toàn cầu

Đà Nẵng - Hội An sở hữu nền tảng mạnh về kinh tế đêm, ẩm thực và di sản, với hoạt động giải trí, ẩm thực sôi động nhưng còn phát triển phân mảnh, thiếu quy hoạch, cơ chế hỗ trợ, chiến lược quảng bá tập trung và dữ liệu để đo lường hiệu quả; trong khi nhiều giá trị văn hóa có nhận diện riêng vẫn chủ yếu được khai thác ở quy mô nhỏ lẻ, chưa được chuẩn hóa và đóng gói thành thương hiệu có khả năng vươn ra thị trường quốc gia và toàn cầu.

Theo đại diện DatVietVAC, khoảng trống này nằm năng lực kết nối và chuyển hóa tài nguyên thành giá trị. Thành phố cần những doanh nghiệp có năng lực dẫn dắt để tập hợp các nguồn lực đang phân tán, biến sản phẩm văn hóa thành IP, xây dựng thị trường và từng bước đưa những giá trị bản địa vươn ra thế giới

DatVietVAC có kinh nghiệm và năng lực tổ chức các Mega Concert tại nhiều tỉnh thành

Từ kinh nghiệm của doanh nghiệp, doanh nghiệp đề xuất 3 định hướng mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa Đà Nẵng:

(1) Chuyển đổi từ phát triển tự phát sang chủ động xây dựng CNVH - giải trí - du lịch và ẩm thực quy mô xuyên quốc gia.

(2) Tích hợp đồng bộ 4 trụ cột: Văn hóa - Du lịch - F&B - Sự kiện âm nhạc quy mô quốc gia và quốc tế (Mega Concert).

(3) Thương hiệu hóa và quốc tế hóa các giá trị di sản ẩm thực, đặc sản riêng có địa phương.

Một trong những hướng đi được đề xuất là xây dựng "Trung tâm Ẩm thực Đà Nẵng", kết nối với các lễ hội ẩm thực và Mega Concert, qua đó hình thành những sản phẩm trải nghiệm có khả năng kết nối văn hóa, du lịch và tiêu dùng. Các giá trị văn hóa, đặc sản địa phương như cao lầu, bài chòi, văn hóa Hội An, văn hóa Cơ Tu hay thủ công mỹ nghệ có thể tiếp tục được sáng tạo, phát triển thành những sản phẩm và IP mới thay vì chỉ được khai thác trong phạm vi điểm đến.

DatVietVAC mang các nghệ sĩ của Vũ Trụ "Say Hi" trở lại Las Vegas vào tháng 11/2026

Ở bước tiếp theo, các giá trị này có thể được chuẩn hóa về sản phẩm, câu chuyện, thương hiệu và khả năng phân phối, qua đó từng bước trở thành những sản phẩm có khả năng tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế.

Mô hình hợp tác công tư mới của công nghiệp văn hóa

DatVietVAC đồng thời đặt mục tiêu Đà Nẵng với hai trung tâm văn hóa - du lịch - ẩm thực - âm nhạc tại Los Angeles và Seoul, tạo cầu nối hai chiều: đưa nghệ sĩ, nội dung và sản phẩm văn hóa của Đà Nẵng ra thị trường quốc tế, đồng thời đưa nghệ sĩ, khán giả và dòng khách quốc tế về Thành phố.

Tầm nhìn và những định hướng chiến lược này đã được cụ thể hóa ngay tại hội nghị, khi UBND TP. Đà Nẵng và DatVietVAC ký Biên bản ghi nhớ hợp tác, xác lập DatVietVAC là đối tác chiến lược toàn diện của Thành phố trong phát triển Công nghiệp văn hóa. Theo đó, DatVietVAC sẽ tham gia tư vấn và triển khai chiến lược, kế hoạch phát triển Công nghiệp văn hóa Đà Nẵng giai đoạn 2026-2032 và các giai đoạn tiếp theo, đồng thời phối hợp tổ chức các lễ hội âm nhạc quy mô quốc gia và quốc tế tại Thành phố.

Hợp tác giữa Đà Nẵng và DatVietVAC qua đó trở thành một mô hình tham chiếu cho cách một địa phương khai thác lợi thế văn hóa của mình khi kết hợp cùng năng lực của doanh nghiệp để bước vào chuỗi giá trị văn hóa toàn cầu: Đà Nẵng sở hữu tài nguyên, bản sắc và không gian phát triển; DatVietVAC đóng góp kinh nghiệm, năng lực sáng tạo và kết nối thị trường.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và ông Đinh Bá Thành – Chủ tịch sáng lập DatVietVAC ký kết biên bản ghi nhớ

Từ nền tảng này, Công nghiệp văn hóa có thể được đặt vào một vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển của Thành phố, không chỉ khai thác những giá trị sẵn có, mà từng bước tạo dựng các giá trị mới, mở rộng sức ảnh hưởng và gia tăng vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ văn hóa quốc tế.