Starbucks tạm ngưng loạt ưu đãi thanh toán bằng Visa, Techcombank từ tháng 10, khách hàng cần phải làm gì?

Vốn có mức giá khá cao so với mặt bằng chung, Starbucks vẫn là thương hiệu được nhiều người yêu thích. Để tiết kiệm chi phí, không ít khách hàng thường xuyên săn ưu đãi, từ giảm giá trực tiếp đến các chương trình tặng bánh, nâng size đồ uống. Tuy nhiên, mới đây, thương hiệu cà phê này đã thông báo tạm ngưng một số chương trình ưu đãi thanh toán quen thuộc trong 3 tháng cuối năm 2026.

Hai chương trình tạm ngưng từ 1/10

Theo thông báo được Starbucks Vietnam đăng tải, từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/12/2026, hai chương trình ưu đãi thanh toán sẽ tạm ngưng áp dụng.

Đầu tiên là ưu đãi dành cho chủ thẻ Visa đủ điều kiện. Trước đó, khách hàng có thể được miễn phí nâng cỡ đồ uống từ Grande lên Venti khi thanh toán bằng thẻ Visa đủ điều kiện thông qua Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay hoặc Garmin Pay. Bên cạnh đó, chương trình còn áp dụng ưu đãi tặng một bánh cho hóa đơn từ 120.000 đồng tại các cửa hàng Starbucks ở sân bay khi thanh toán bằng thẻ Visa đủ điều kiện.

Chương trình thứ hai là ưu đãi dành riêng cho chủ thẻ Techcombank Visa. Với chương trình này, khách hàng được giảm 25.000 đồng khi mua đồ uống size Venti và thanh toán bằng thẻ Techcombank Visa đủ điều kiện thông qua các ví thanh toán điện tử được hỗ trợ, gồm Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay và Garmin Pay.

Việc hai chương trình cùng tạm ngưng trong 3 tháng cuối năm có thể khiến những khách hàng vốn quen tận dụng ưu đãi thanh toán phải thay đổi thói quen khi ghé Starbucks. Đặc biệt, với những người thường xuyên gọi đồ uống size lớn hoặc có nhu cầu mua cà phê tại sân bay, đây đều là những quyền lợi giúp tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể.

Nhưng không phải chủ thẻ nào cũng mất ưu đãi

Điểm cần làm rõ là chỉ hai chương trình cụ thể nói trên tạm ngưng, chứ không phải toàn bộ ưu đãi gắn với thẻ Visa hay toàn bộ ưu đãi của Techcombank.

Riêng với Techcombank, chương trình bị tạm ngưng là chương trình dành cho thẻ Techcombank Visa thông thường. Trong khi đó, chủ thẻ Techcombank Eco Visa vẫn được giảm 25.000 đồng khi mang theo bình cá nhân, và chương trình này kéo dài tới hết ngày 31/12/2026.

Tương tự, các ưu đãi gắn với thẻ Visa của ACB, Sacombank và HSBC đều chưa bị ảnh hưởng.

Vậy giờ nên dùng thẻ nào?

Nếu hay mua đồ uống size lớn. Ưu đãi nâng size miễn phí và giảm 25.000 đồng cho size Venti chính là hai thứ vừa tạm ngưng. Hiện chưa có chương trình nào thay thế trực tiếp cho nhóm này.

Nếu hay mang bình cá nhân. Chủ thẻ Techcombank Eco Visa được giảm 25.000 đồng khi thanh toán qua Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay hoặc Garmin Pay. Chương trình chạy tới hết 31/12/2026.

Nếu hay mua combo ăn sáng. Chủ thẻ ACB Visa đủ điều kiện được giảm 40.000 đồng khi thanh toán qua các ví điện tử kể trên. Đây là mức giảm cao nhất trong số các chương trình đang chạy, nhưng cũng hết hạn sớm nhất, chỉ tới hết ngày 5/11/2026.

Nếu hay ghé Starbucks Reserve. Chủ thẻ Sacombank Visa đủ điều kiện được mua 1 tặng 1 với các món Mixology tại những cửa hàng Reserve có tham gia chương trình.

Nếu chỉ cần một ưu đãi đơn giản. Chủ thẻ HSBC Visa đủ điều kiện được tặng một bánh hoặc một đồ uống. Đây cũng là chương trình có thời hạn dài nhất, kéo dài tới hết ngày 31/1/2027.

Hai chi tiết dễ bị bỏ sót

Thứ nhất là cách thanh toán. Phần lớn các chương trình đang chạy đều yêu cầu thanh toán qua ví điện tử, cụ thể là Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay hoặc Garmin Pay. Quẹt thẻ trực tiếp sẽ không được tính. Riêng chương trình của HSBC thì ngược lại, phải dùng thẻ vật lý mới được áp dụng.

Thứ hai là các mốc hết hạn lệch nhau khá nhiều. Chương trình của ACB hết hạn ngày 5/11/2026, của Techcombank Eco Visa hết ngày 31/12/2026, còn của HSBC kéo tới tận 31/1/2027. Với người có nhiều thẻ, thứ tự ưu tiên nên bắt đầu từ chương trình sắp hết hạn trước.

Starbucks Vietnam cũng cho biết các chương trình ưu đãi thanh toán mới đang được chuẩn bị để trở lại trong thời gian tới.

Lưu ý: Các ưu đãi nêu trên áp dụng theo điều kiện của từng chương trình, loại thẻ và hình thức thanh toán tương ứng. Khách hàng nên kiểm tra thể lệ chi tiết trên kênh chính thức của Starbucks hoặc của ngân hàng phát hành thẻ trước khi sử dụng.