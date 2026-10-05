Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa kết hợp âm nhạc tại Hồ Tây dịp 10/10

Chiều 5/10, UBND TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội Quý III/2026.

Tại đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL) Hà Nội cho biết, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026), UBND TP Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 2 điểm là khu vực Hồ Tây và Hồ Hoàn Kiếm.

Theo Sở VH, TT&DL Hà Nội, với lợi thế không gian mặt nước rộng, tầm quan sát thoáng, phạm vi quan sát lớn, khu vực Hồ Tây hứa hẹn là một địa điểm hấp dẫn để ngắm những chùm pháo hoa rực rỡ tối ngày 10/10. Điểm khác biệt của màn bắn pháo hoa lần này tại Hồ Tây không chỉ nằm ở quy mô, số lượng mà còn ở cách thức trình diễn mang đậm tính nghệ thuật với các loại pháo hoa nổ tầm cao, pháo hoa nổ tầm thấp, pháo nổ nước và hỏa thuật (900 giàn pháo được bố trí trên mặt nước Hồ Tây)… Hiệu ứng pháo hoa sẽ hòa quyện cùng âm nhạc thành một bản giao hưởng ánh sáng hoành tráng, đầy màu sắc.

Ngoài điểm bắn tại Hồ Tây, trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm, Thành phố cũng tổ chức 1 trận địa bắn pháo hoa nổ tầm cao, pháo hoa nổ tầm thấp và hỏa thuật (với 350 giàn pháo bố trí trên mặt hồ Hoàn Kiếm). Thời gian bắn pháo hoa dự kiến diễn ra trong 15 phút, bắt đầu từ 21h00 ngày 10/10/2026.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Trọng Quân

Ngoài ra, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026), UBND TP Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc tại nhiều không gian văn hóa, di sản trên địa bàn. Các chương trình diễn ra từ cuối tháng 9, cao điểm trong tháng 10/2026.

Cụ thể, từ ngày 1/10 đến ngày 4/10 tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm diễn ra Hội Sách Hà Nội lần thứ XI - năm 2026 với chủ đề “Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai”.

Từ ngày 3/10 đến 4/10 tổ chức Giải Bơi chải Thuyền rồng - Ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026 tại không gian Vườn hoa Lý Tự Trọng và mặt nước Hồ Tây (trục đường Thanh Niên - Nguyễn Đình Thi, Phường Tây Hồ).

Hà Nội dự kiến bắn pháo hoa tại Hồ Tây dịp 10/10

Trong tháng 10, 2 Lễ hội được đón chờ là Festival Thu Hà Nội năm 2026 (từ 16/10 đến 18/10), Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2026 (từ 9/10 đến 11/10). Đây sẽ là những trải nghiệm thú vị cho người dân và du khách khi tham gia các hoạt động kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Ngày 10/10/2026, sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Bản Giao hưởng Hà Nội”, chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Cũng tối ngày 10/10/2026, tại khu vực Vườn hoa Đền Bà Kiệu, chương trình nghệ thuật “80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội” kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2026) tái hiện hành trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lực lượng vũ trang Thủ đô qua các thời kỳ.

Dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), Thành phố xây dựng và tổ chức nhiều chương trình, sự kiện văn hóa, du lịch và sản phẩm du lịch mới, đặc sắc, phục vụ nhu cầu vui chơi, tham quan, trải nghiệm của người dân và du khách.