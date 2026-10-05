Việt Nam có 1 diễn viên sinh năm 1962 trẻ đẹp mãi, hát 1 đoạn nhạc đủ hút hàng trăm nghìn lượt xem: Mẹo "chống già" của chị rất đáng học hỏi

Nếu đã nghe Hồng Đào hát "Xuân thì" gần đây, có lẽ ai cũng phải thốt lên sao càng ngày nữ nghệ sĩ này càng trẻ đẹp hơn. Ở tuổi 64, Hồng Đào khiến nhiều người trầm trồ bởi vóc dáng gọn gàng, làn da sáng và thần thái trẻ trung. Sinh năm 1962, nữ nghệ sĩ nhiều lần được khán giả nhận xét ngày càng nhuận sắc, đặc biệt là vẻ ngoài tự nhiên, khỏe khoắn thay vì cố níu kéo tuổi xuân.

Hồng Đào từng chia sẻ với truyền thông rằng chị chú trọng cả ăn uống, vận động lẫn chăm sóc tinh thần. Trong chế độ ăn, nữ nghệ sĩ ưu tiên cá hồi, rau xanh, trái cây, các loại đậu và nguồn protein như cá, thịt gà; đồng thời hạn chế thực phẩm nhiều đường và tinh bột. Chị cũng có thói quen chia nhỏ khẩu phần thành 4-5 bữa trong ngày.

Bên cạnh đó, Hồng Đào duy trì tập luyện như yoga, gym, pickleball và dành thời gian chăm sóc làn da bằng các phương pháp công nghệ cao. Những lựa chọn này không phải “bí quyết thần kỳ” có thể đảo ngược tuổi tác, nhưng nhiều điểm trong lối sống của nữ nghệ sĩ có cơ sở khoa học để hỗ trợ quá trình lão hóa khỏe mạnh.

Thường xuyên ăn cá hồi

Một trong những thực phẩm xuất hiện trong chế độ ăn của Hồng Đào là cá hồi. Đây là loại cá giàu protein và omega-3, đồng thời cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.

Omega-3 là nhóm acid béo không bão hòa đa được quan tâm nhiều trong dinh dưỡng. Cá béo như cá hồi là một trong những nguồn thực phẩm giàu omega-3, bên cạnh một số loại cá khác.

Bữa ăn luôn có rau xanh và trái cây nhiều màu sắc

Ngoài cá hồi, Hồng Đào chăm ăn cải bó xôi, rau cải xanh, cà rốt, cam, dâu tây và bơ. Nhìn vào danh sách này có thể thấy nữ nghệ sĩ khá ưu tiên nhóm thực phẩm thực vật, đặc biệt là rau xanh và trái cây.

Cải bó xôi và các loại rau lá xanh cung cấp chất xơ, vitamin, khoáng chất cùng nhiều hợp chất thực vật. Cà rốt nổi bật với beta-carotene, trong khi cam và dâu tây cung cấp vitamin C cùng nhiều dưỡng chất khác. Quả bơ lại là nguồn chất béo không bão hòa và chất xơ.

Không có một loại rau hay trái cây nào có thể giúp “xóa tuổi” cho làn da. Nhưng một chế độ ăn có nhiều loại rau quả khác nhau lại là nền tảng rất đáng giá để cơ thể nhận được nhiều nhóm dưỡng chất cần thiết.

NIA khuyến nghị người lớn tuổi lựa chọn đa dạng rau, quả, ngũ cốc, thực phẩm giàu protein và chất béo lành mạnh. Cách ăn này không chỉ hướng đến vóc dáng mà còn hỗ trợ sức khỏe tổng thể khi cơ thể bước vào quá trình lão hóa tự nhiên.

Đặc biệt, việc ăn nhiều loại rau quả với màu sắc khác nhau cũng là một cách đơn giản để bữa ăn trở nên phong phú hơn. Thay vì chỉ tập trung vào một món được quảng cáo là “siêu thực phẩm”, Hồng Đào lựa chọn nhiều thực phẩm quen thuộc và kết hợp chúng trong chế độ ăn hàng ngày.

Hạn chế đồ ngọt, tinh bột và ưu tiên protein từ cá, thịt gà, các loại đậu

Một bí quyết khác được Hồng Đào chú trọng là hạn chế những thực phẩm chứa nhiều đường và tinh bột, thay vào đó ưu tiên protein từ cá, thịt gà và các loại đậu.

Đây cũng là cách lựa chọn thực phẩm phù hợp với xu hướng dinh dưỡng hiện nay: giảm đường bổ sung và những loại carbohydrate tinh chế, đồng thời tăng các nguồn protein lành mạnh.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, mô hình ăn uống tốt cho sức khỏe tim mạch nên ưu tiên rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, cá, gia cầm và các nguồn chất béo không bão hòa; đồng thời hạn chế đường bổ sung và carbohydrate tinh chế.

Đặc biệt với phụ nữ trung niên, protein có vai trò quan trọng trong việc duy trì khối cơ. Khi tuổi tác tăng lên, cơ thể có xu hướng mất dần khối lượng và sức mạnh cơ nếu không được chăm sóc bằng dinh dưỡng và vận động phù hợp.

Chia thành 4-5 bữa nhỏ mỗi ngày

Hồng Đào cũng duy trì thói quen chia thành 4-5 bữa nhỏ trong ngày thay vì chỉ ăn 3 bữa chính. Cách ăn này giúp nữ nghệ sĩ chủ động hơn trong việc phân bổ khẩu phần và duy trì năng lượng cho các hoạt động trong ngày.

Tập yoga để giữ dáng và tinh thần

Không chỉ chăm chút từ bên trong, Hồng Đào còn duy trì việc tập luyện. Yoga là một trong những bộ môn được nữ nghệ sĩ yêu thích.

Yoga kết hợp các động tác kéo giãn, tư thế, kiểm soát hơi thở và thư giãn. Đây là hình thức vận động khá phù hợp với phụ nữ trung niên bởi có thể hỗ trợ sự linh hoạt, khả năng thăng bằng và sức khỏe tinh thần.

NIA cũng xếp yoga vào nhóm những hoạt động có thể giúp người lớn tuổi duy trì vận động. Hoạt động thể chất nói chung có nhiều lợi ích đối với quá trình lão hóa, từ hỗ trợ sức khỏe tim mạch, kiểm soát cân nặng đến duy trì sức mạnh cơ bắp và khả năng vận động.

Điều đáng nói là Hồng Đào không xem tập luyện đơn thuần như một cách để ép cân. Việc vận động đều đặn còn giúp cơ thể khỏe khoắn, linh hoạt và giữ được nguồn năng lượng tích cực trong cuộc sống.

Giữ tinh thần tích cực, tận hưởng cuộc sống

Nếu chỉ nhìn vào chế độ ăn và tập luyện, sẽ khó lý giải hết vẻ trẻ trung của Hồng Đào. Nữ nghệ sĩ còn gây ấn tượng bởi tinh thần sống nhẹ nhàng, tích cực và luôn dành thời gian cho những điều khiến bản thân vui vẻ.

Đây cũng là một phần quan trọng của lão hóa khỏe mạnh. NIA nhấn mạnh rằng sức khỏe tinh thần, việc duy trì các hoạt động có ý nghĩa, kết nối với gia đình, bạn bè và cộng đồng đều góp phần vào chất lượng cuộc sống khi tuổi tác tăng lên.

Với phụ nữ, đây có lẽ là một trong những “bí quyết chống già” dễ thực hiện nhất: đừng chỉ chăm chút cho khuôn mặt mà quên chăm sóc đời sống tinh thần của chính mình.

Một cơ thể khỏe mạnh, một tâm trạng thoải mái và cảm giác hài lòng với cuộc sống cũng tạo nên vẻ trẻ trung rất riêng mà mỹ phẩm hay công nghệ làm đẹp khó có thể thay thế.

Chăm sóc da bằng công nghệ Thermage FLX

Bên cạnh chế độ ăn và tập luyện, Hồng Đào cũng lựa chọn các phương pháp chăm sóc da bằng công nghệ cao, trong đó có Thermage FLX.

Thermage FLX sử dụng năng lượng radiofrequency (RF) trong các ứng dụng thẩm mỹ không xâm lấn. Theo hồ sơ của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), hệ thống này được chỉ định cho việc điều trị không xâm lấn một số loại nếp nhăn và nếp gấp trên da, trong đó có vùng quanh mắt. Với phụ nữ bước vào tuổi trung niên, khi độ đàn hồi và độ săn chắc của da dần thay đổi theo quá trình lão hóa, những phương pháp chăm sóc da phù hợp có thể trở thành một phần trong hành trình giữ gìn nhan sắc.

(Ảnh: FBNV)