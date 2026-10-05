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Mừng cho hạnh phúc tuổi 64 của Hồng Đào

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"Chị Hồng Đào đang hạnh phúc" – Lê Khánh nói.

Mới đây, tại chương trình The Khang Show với sự tham gia của Lê Khánh, Hồng Đào và NSND Hồng Vân đã lên sóng. Tại chương trình, diễn viên Lê Khánh đã chia sẻ về nghệ sĩ Hồng Đào.

Cô nói: "Tôi gặp chị Hồng Đào năm 2024 khi lần đầu đóng chung phim với chị, đó là phim Chị dâu. Chị em tôi trò chuyện với nhau và thấy rất hợp gu.

Mừng cho hạnh phúc tuổi 64 của Hồng Đào - Ảnh 1.

Lê Khánh

Chúng tôi có chung tư tưởng, chung những câu chuyện vui. Tôi thấy quý chị Hồng Đào vì chị là một người rất yêu nghề.

Tất nhiên, ai làm nghề này cũng vậy nhưng chị Đào là người tâm huyết với từng phân đoạn trong vai diễn của mình. Về phim ảnh, chị Đào tâm huyết từng góc quay, câu thoại, luôn đau đáu với mọi thứ và nếu chỗ này thấy chưa đạt thì chị sẽ làm đi làm lại tới khi nào đạt thì thôi, ít nhất là được như chị mong muốn nhất trong khả năng của chị.

Đó là điều tôi học hỏi được ở chị Hồng Đào. Trong công việc thì là như thế còn trong cuộc sống thì tôi không biết chị Hồng Đào có hối hận về điều gì không. Tôi quan tâm mọi thứ về chị Hồng Đào vì mọi thứ ở chị đều làm tôi vui vẻ.

Bây giờ chị Hồng Đào đang sống rất an nhiên, tự tại. Chị Hồng Đào đang hạnh phúc với tất cả những gì mình đang có. Đó là những gì tôi cảm nhận được ở chị Hồng Đào.

Mừng cho hạnh phúc tuổi 64 của Hồng Đào - Ảnh 2.

Và tôi rất vui khi được đồng hành cùng chị Hồng Đào trong các dự án phim. Tôi từng đóng vai em gái của chị Hồng Đào, rồi vai con của chị".

Tiếp lời đàn em, Hồng Đào chia sẻ: "Tôi và Lê Khánh đóng chung với nhau hai bộ phim, đều của cùng một đạo diễn. Hồi xưa khi tôi mới từ hải ngoại về đã thấy Lê Khánh là một con bé còn rất trẻ và lanh lợi.

Tôi phải đi hỏi mọi người xem con bé này là ai mà khi diễn mặt sáng trưng, sáng nhất trong dàn diễn viên trẻ.

Vì thế nên mỗi lần về nước mà có vở kịch nào có Lê Khánh đóng là tôi đều đi coi. Lê Khánh diễn rất duyên dáng, bi ra bi, hài ra hài và rất khó đoán, không cho người ta đoán trước được".

NSND Hồng Vân nghe vậy liền thốt lên: "Bảo sao dạo này không thấy chị Hồng Đào qua sân khấu của tôi xem kịch nữa. Mấy lần tôi bảo chị Hồng Đào là sân khấu tôi diễn vở này vở kia hay lắm qua xem đi nhưng chị Hồng Đào kêu bận. Hóa ra là chị ấy qua sân khấu khác xem Lê Khánh diễn".

Theo Tùng Ninh

Thanh Niên Việt

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