Ngay trong năm nay, hãng hàng không Việt Nam tuyển thêm 1.000 tiếp viên mới, chỉ cần tốt nghiệp THPT, cơ hội được tặng 1 căn hộ chung cư, thu nhập khởi điểm từ 22 triệu đồng/tháng

Tiếp viên hàng không từ lâu vẫn được xem là một trong những nghề nghiệp hấp dẫn với nhiều người trẻ nhờ môi trường làm việc đặc thù, cơ hội di chuyển thường xuyên và mức thu nhập tương đối cạnh tranh. Tuy nhiên, đây cũng là công việc đòi hỏi khá nhiều tiêu chuẩn về ngoại hình, ngoại ngữ, sức khỏe và kỹ năng phục vụ.

Trong bối cảnh thị trường hàng không tiếp tục mở rộng, nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí này cũng tăng lên. Đáng chú ý, ngay trong năm 2026, một hãng hàng không Việt Nam đặt mục tiêu tuyển mới khoảng 1.000 tiếp viên, trong đó có cả những vị trí dành cho người chưa từng có kinh nghiệm trong ngành.

Hãng được nhắc tới là Sun PhuQuoc Airways (SPA), hãng hàng không thuộc hệ sinh thái Sun Group. Theo thông tin được Sun Group công bố trong chiến dịch Cabin Crew Mega Recruitment Roadshow 2026, SPA đặt mục tiêu tuyển mới khoảng 1.000 tiếp viên hàng không trong năm nay để chuẩn bị nguồn nhân lực cho quá trình mở rộng đội bay và mạng đường bay.

Ảnh Sun PhuQuoc Airways

Sau các sự kiện tuyển dụng quy mô lớn tại TP.HCM và Hà Nội hồi giữa năm, hãng tiếp tục mở thêm nhiều đợt tuyển trong tháng 10.

Theo cổng tuyển dụng của Sun Group, SPA tuyển tiếp viên có kinh nghiệm tại Hà Nội vào ngày 7/10 và TP.HCM vào ngày 13/10; tuyển tiếp viên chưa có kinh nghiệm tại Hà Nội ngày 17/10; sau đó tiếp tục tìm kiếm những ứng viên từng làm việc tại các hãng hàng không 5 sao trong hai ngày 23-24/10 tại Phú Quốc.

Chỉ cần tốt nghiệp THPT, người chưa có kinh nghiệm vẫn có thể ứng tuyển

Trong số các đợt tuyển dụng nói trên, đáng chú ý với nhiều người trẻ là vị trí Initial Flight Attendant – tiếp viên hàng không chưa có kinh nghiệm.

Theo thông báo tuyển dụng chính thức của Sun PhuQuoc Airways, ứng viên cần trong độ tuổi từ 18 đến 30, trình độ học vấn tối thiểu là tốt nghiệp THPT.

Về chiều cao, nữ được yêu cầu cao từ 160-175 cm, nam từ 170-185 cm, ngoại hình cân đối và đáp ứng các tiêu chuẩn về hình xăm, sẹo tại những vị trí dễ nhìn thấy. Ứng viên cũng cần có chứng chỉ TOEIC từ 550 điểm hoặc tương đương.

Ngoài các tiêu chuẩn nói trên, hãng đánh giá cao những ứng viên có tư duy dịch vụ khách hàng, kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống và khả năng làm việc nhóm.

Ảnh Sun PhuQuoc Airways

Có thể thấy, một lợi thế đáng chú ý đối với người chưa từng làm tiếp viên là SPA không yêu cầu ứng viên phải có kinh nghiệm bay từ trước. Theo thông báo tuyển dụng, những người trúng tuyển còn được miễn 100% phí đào tạo Cabin Crew, đồng thời được xây dựng lộ trình nghề nghiệp và hỗ trợ chi phí học ngoại ngữ thứ hai.

Thu nhập khởi điểm từ 22 triệu đồng/tháng, chưa tính phụ cấp

Không chỉ mở cửa với ứng viên chưa có kinh nghiệm, mức thu nhập được Sun PhuQuoc Airways công bố cũng là một trong những yếu tố đáng chú ý. Theo thông tin tuyển dụng chính thức, tiếp viên chưa có kinh nghiệm sau khi trúng tuyển có thu nhập khởi điểm từ 22 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phụ cấp.

Đây là mức "thu nhập khởi điểm" được hãng công bố, không đồng nghĩa với lương cứng 22 triệu đồng. SPA hiện chưa công bố cụ thể giá trị của từng khoản phụ cấp, vì vậy tổng thu nhập thực tế của mỗi tiếp viên có thể phụ thuộc vào điều kiện và chế độ làm việc cụ thể.

Bên cạnh thu nhập, hãng đưa ra hàng loạt chính sách hỗ trợ người lao động. Trong đó có hỗ trợ nhà ở SunHome, hỗ trợ ăn ca và chính sách "Kết nối Tình thân" với vé thăm thân hoặc thân thăm.

Tiếp viên cũng được hưởng chính sách vé máy bay dành cho gia đình và bạn đồng hành, một quyền lợi tương đối đáng chú ý với nhóm lao động thường xuyên phải làm việc xa nơi cư trú.

Dự án SunHome dành tặng cho nhân viên lâu năm của hãng (Ảnh Sun Group)

Về chăm sóc sức khỏe, nhân viên được hưởng gói bảo hiểm sức khỏe và tai nạn SunCare 24/7, chương trình khám chữa bệnh, sử dụng Sun Sport Complex và các chính sách chăm sóc sức khỏe khác trong hệ sinh thái của tập đoàn.

Ngoài ra, thông tin tuyển dụng còn đề cập tới một số quyền lợi đời sống như nghỉ sinh nhật vẫn hưởng lương, miễn phí vé Sun World và một số chương trình nghệ thuật, pháo hoa; ưu đãi khi sử dụng khách sạn, khu nghỉ dưỡng thuộc Sun Hospitality & Entertainment.

Có chính sách trao tặng căn hộ sau từ 7 năm cống hiến

Một trong những quyền lợi gây chú ý nhất trong thông báo tuyển dụng của Sun PhuQuoc Airways là chính sách trao tặng căn hộ "An cư lạc nghiệp" sau từ 7 năm cống hiến.

Hiện phía hãng chưa công bố chi tiết diện tích, giá trị, vị trí căn hộ cũng như đầy đủ điều kiện để một nhân sự được hưởng chính sách này. Vì vậy, thông tin trên không nên được hiểu rằng tất cả nhân viên cứ làm đủ 7 năm đều đương nhiên được tặng nhà.

Dù vậy, việc đưa chính sách căn hộ vào nhóm phúc lợi cho thấy SPA đang sử dụng cả các quyền lợi dài hạn để thu hút và giữ chân nhân sự trong bối cảnh quy mô hoạt động tăng nhanh.

Ngoài căn hộ, nhân viên còn có thể được hưởng ưu đãi mua bất động sản Sun Property, ưu đãi vay vốn tại NCB, khách sạn tiêu chuẩn khi đi làm nhiệm vụ và nhiều quyền lợi khác trong hệ sinh thái Sun Group.

Kế hoạch tuyển khoảng 1.000 tiếp viên được triển khai trong lúc Sun PhuQuoc Airways đang mở rộng đội bay. Theo Sun Group, hãng đặt mục tiêu vận hành khoảng 32-33 tàu bay vào cuối năm 2026, gồm cả tàu bay thân hẹp và thân rộng, đồng thời tiếp tục phát triển mạng bay quốc tế.

Các thị trường được doanh nghiệp đề cập gồm Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ và xa hơn là Trung Á, Đông Âu, Australia, Trung Đông.

Quy mô đội bay và mạng đường bay tăng lên đồng nghĩa nhu cầu về phi công, tiếp viên, kỹ thuật viên cũng như các nhóm nhân sự hỗ trợ tiếp tục gia tăng.