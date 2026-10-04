Nửa vũ trụ Say Hi đi dự tiệc cưới 1 nam ca sĩ tại TP.HCM

Chiều tối 4/10, Vương Bình tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ tại TP.HCM, quy tụ đông đảo thành viên FC Voi Con đến giao lưu và chung vui cùng nam ca sĩ. Sự kiện nhanh chóng trở thành dịp đặc biệt để Vương Bình gặp gỡ những người đã đồng hành cùng anh trong hành trình hoạt động nghệ thuật thời gian qua. Đáng chú ý, chương trình còn có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ bước ra từ vũ trụ Say Hi, tạo nên không khí sôi nổi và nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Một nửa vũ trụ Say Hi đến chung vui tại buổi gặp gỡ người hâm mộ của Vương Bình

Bầu không khí sự kiện nhanh chóng trở nên sôi động với sự góp mặt của loạt Anh Trai như BigDaddy, Pháp Kiều, GILL, Ali Hoàng Dương, B Ray, Cody Nam Võ, HURRYKNG, WEAN LÊ và MC Nicky.

Dàn nghệ sĩ cùng Vương Bình mang đến những màn giao lưu, tương tác gần gũi, tạo nên nhiều khoảnh khắc vui vẻ dành cho người hâm mộ

Dàn nghệ sĩ cùng Vương Bình mang đến những màn giao lưu, tương tác gần gũi, tạo nên nhiều khoảnh khắc vui vẻ dành cho người hâm mộ. Sự xuất hiện của loạt gương mặt bước ra từ vũ trụ Say Hi cũng khiến buổi gặp fan trở thành một cuộc hội ngộ đặc biệt của dàn nghệ sĩ trẻ.

Đặc biệt, fan meeting lần này của Vương Bình được xây dựng theo concept một đám cưới, từ thư mời, giấy chứng nhận cho đến cách bài trí không gian. Ngay trên giấy chứng nhận, tên Vương Bình được đặt ở vị trí trung tâm cùng dòng chữ “Đã chính thức trở thành người thương kể từ hôm nay”, trong khi FC Voi Con được gọi bằng danh xưng “người thương”. Những chi tiết này khiến buổi gặp fan mang màu sắc như một lễ thành thân được chuẩn bị riêng cho Vương Bình và những người hâm mộ đã đồng hành cùng anh.

Fan meeting lần này của Vương Bình được xây dựng theo concept một đám cưới, từ thư mời, giấy chứng nhận cho đến cách bài trí không gian

Concept đám cưới được thể hiện xuyên suốt từ thư mời, giấy chứng nhận đến không gian tổ chức. Địa điểm diễn ra sự kiện cũng là không gian thường được lựa chọn cho các buổi tiệc cưới và lễ thành hôn, càng làm rõ ý tưởng mà Vương Bình xây dựng cho fan meeting lần này.

Vương Bình, CONGB và HURRYKNG cùng mang đến màn trình diễn Nắng Hoa Niên trong không khí đậm chất lễ cưới

Đáng chú ý, Vương Bình, CONGB và HURRYKNG cùng mang đến màn trình diễn Nắng Hoa Niên trong không khí đậm chất lễ cưới. Ba nam nghệ sĩ xuất hiện như những người bạn đồng hành của “chú rể”, cùng hòa giọng và tạo nên một tiết mục vui tươi, gần gũi. Nhờ vậy, concept “đám cưới” không chỉ dừng ở hình thức mà trở thành chủ đề xuyên suốt chương trình, biến fan meeting thành một ngày vui để Vương Bình cùng FC Voi Con và những người bạn thân thiết chung vui.

Ba nam nghệ sĩ xuất hiện như những người bạn đồng hành của “chú rể”, cùng hòa giọng và tạo nên một tiết mục vui tươi, gần gũi

Cũng tại sự kiện, Vương Bình lần đầu đưa ca khúc Thành-Thân lên sân khấu với một tiết mục được dàn dựng đậm màu sắc lễ cưới. Không gian sân khấu được tái hiện như một ngày vui, từ phần trình diễn, âm nhạc đến sự xuất hiện của các khách mời, tạo cảm giác như một đám cưới thực sự đang diễn ra. Đáng chú ý, Ngọc Sơn bất ngờ xuất hiện và cùng Vương Bình thể hiện Thành-Thân.

Vương Bình biểu diễn Thành - Thân cùng khách mời Ngọc Sơn

Ca sĩ Ngọc Sơn là khách mời đặc biệt của chương trình

Đặc biệt, ngay trong lúc Vương Bình và ca sĩ Ngọc Sơn trình diễn Thành-Thân, khán giả tại sự kiện bất ngờ chứng kiến một màn cầu hôn ngay giữa không gian chương trình. Khoảnh khắc này càng khiến concept đám cưới trở nên chân thực, khi những lời ca về tình yêu, nên duyên vang lên cũng là lúc một cặp đôi có màn cầu hôn ngay trước sự chứng kiến của đông đảo người hâm mộ.

Khán giả cầu hôn ngay tại sự kiện

Tối 4/10, đúng thời điểm diễn ra Tiệc Thành-Thân, Vương Bình cũng chính thức giới thiệu ca khúc mới mang tên Thành-Thân. Bài hát mang màu sắc dân gian đương đại, kết hợp chất liệu âm nhạc truyền thống Việt Nam với phần phối khí mộc mạc, tạo cảm giác gần gũi, chân quê và phù hợp với không khí của một buổi tiệc cưới miền Tây. Concept này cũng đồng điệu với mô tả chính thức của sự kiện, nơi có tiếng đờn, tiếng hò, tiếng hát và những câu chuyện được nối dài giữa Vương Bình cùng FC Voi Con.

Thành - Thân - Vương Bình

Về nội dung, Thành-Thân kể câu chuyện tình yêu bình dị của đôi lứa, từ lúc gặp nhau bởi duyên số đến mong muốn nên duyên, cùng xây dựng một mái ấm và đồng hành qua những năm tháng sau này. Lời ca khai thác nhiều hình ảnh quen thuộc của đời sống miền quê, nhấn vào sự chân thành và mong ước về một tình yêu bền lâu thay vì những điều hào nhoáng.

Đáng chú ý, ca khúc còn có một chi tiết thú vị khi đưa vào phần lời ca của Rồi Tới Luôn, bản hit đình đám của Nal vốn cũng gắn với hình ảnh cưới hỏi, nên duyên. Cách cài chất liệu này càng khiến Thành-Thân bám sát chủ đề “đám cưới” mà Vương Bình lựa chọn cho fan meeting.

Từ concept đám cưới đến ca khúc mới, mọi chi tiết trong sự kiện đều được Vương Bình kết nối thành một câu chuyện thống nhất về tình yêu và sự gắn kết

Từ concept đám cưới đến ca khúc mới, mọi chi tiết trong sự kiện đều được Vương Bình kết nối thành một câu chuyện thống nhất về tình yêu và sự gắn kết. Thành-Thân vì thế cũng trở thành món quà đặc biệt anh dành cho FC Voi Con trong buổi gặp gỡ lần này. Ca khúc Thành - Thân cũng sẽ có thêm một phiên bản song ca được ra mắt vào ngày 13/10.