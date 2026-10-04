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Cuộc đối thoại giữa Ronaldo với HLV Jorge Jesus và LĐBĐ Bồ Đào Nha đi vào ngõ cụt

| | Lifestyle

Cuộc đối thoại giữa Ronaldo với HLV Jorge Jesus và LĐBĐ Bồ Đào Nha đi vào ngõ cụt

Sẽ chưa thể có cuộc gặp gỡ giữa Ronaldo và LĐBĐ Bồ Đào Nha.

Bóng đá Bồ Đào Nha đang trải qua những biến động lớn khi mối quan hệ giữa Cristiano Ronaldo và ban huấn luyện đội tuyển quốc gia rơi vào tình trạng căng thẳng. Sau khi quyết định rời khỏi trại tập trung vì không được xếp đá chính trong cuộc đối đầu với Đan Mạch, siêu sao 41 tuổi được cho là đang lên kế hoạch bay trở lại Riyadh để nhanh chóng hội quân và duy trì tập luyện cùng câu lạc bộ Al-Nassr vào hôm nay 4/10.

Theo nhận định từ trang Goal, động thái rời đi đột ngột này cho thấy Ronaldo hiện chưa có ý định vội vàng ngồi lại để giải quyết mâu thuẫn với HLV Jorge Jesus.

Ronaldo sẽ trở lại Saudia Arabia (Ảnh: FBNV)

Nguồn cơn sự cố bắt đầu từ chiến thắng 2-1 của Bồ Đào Nha trước Na Uy trong khuôn khổ UEFA Nations League. Ở trận đấu đó, CR7 phải ngồi dự bị suốt 90 phút dù đã ra đường biên khởi động, trong khi đàn em Gonçalo Ramos là người ghi bàn quyết định mang về chiến thắng.

Căng thẳng tiếp tục leo thang khi HLV Jorge Jesus thẳng thắn tuyên bố Ronaldo sẽ tiếp tục không có tên trong đội hình xuất phát ở trận gặp Đan Mạch. Vị chiến lược gia này khẳng định trước truyền thông rằng ông sẽ không bao giờ thay đổi các quyết định chiến thuật vì bất kỳ cá nhân nào, dù đó có là biểu tượng của bóng đá nước nhà.

Ngay sau khi nhận thông tin mình bị gạch tên khỏi đội hình chính, Ronaldo đã quyết định rời đại bản doanh. Anh tiết lộ quyết định này được đưa ra sau cuộc trao đổi với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF), ông Pedro Proença, đồng thời hứa sẽ công khai lý do chi tiết vào một thời điểm thích hợp.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cả HLV Jorge Jesus lẫn Chủ tịch Proença đã vội vã ra tận sân bay nhằm thuyết phục ngôi sao này quay đầu. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều bất thành khi Ronaldo quyết định bước lên chuyên cơ riêng để tới Madrid trước khi trở lại Ả Rập Xê Út.

Theo nhật báo thể thao Record của Bồ Đào Nha, hành động leo lên chuyên cơ riêng trở về Riyadh ngay trong đợt tập trung quốc tế mang thông điệp vượt xa một chuyến bay thông thường. Bằng việc quay lại với nhịp sống tại câu lạc bộ chủ quản, Ronaldo dường như đã khép lại cánh cửa hòa giải nhanh chóng, mặc cho mâu thuẫn âm ỉ kéo dài trong những tuần tới.

Hiện tại, tương lai của Ronaldo ở cấp độ quốc tế đang rơi vào thế mông lung, dù phía LĐBĐ Bồ Đào Nha lẫn bản thân tiền đạo này chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về việc giã từ sự nghiệp quốc tế. Ban huấn luyện tuyển Bồ Đào Nha được cho là vẫn phát đi tín hiệu sẵn sàng đối thoại để hạ nhiệt tình hình, song vẫn chưa có phản hồi nào từ phía Ronaldo.

Theo Tiên

Đời sống & Pháp luật

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