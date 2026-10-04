Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhan Phúc Vinh chăm Khả Ngân như “chăm em bé”, xin phép vợ bầu đi leo núi mà tình cỡ này

| | Lifestyle

Nhan Phúc Vinh chăm Khả Ngân như “chăm em bé”, xin phép vợ bầu đi leo núi mà tình cỡ này

Nhan Phúc Vinh dành những lời yêu thương đến với Khả Ngân khi cô mang bầu khiến dân tình xuýt xoa khen ngợi và quả quyết: "Phải lấy người như anh".

Thời gian vừa qua, Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân công khai chuyện tình cảm và chuẩn bị tiến tới hôn nhân, nhận nhiều lời chúc phúc từ khán giả. Không những thế, Khả Ngân cũng xác nhận chuyện cô đang mang thai đầu lòng và chuẩn bị làm mẹ.

Mới đây, Nhan Phúc Vinh cũng có động thái đáng chú ý. Sao phim "Không ngại cưới, chỉ cần một lý do" đăng ảnh Khả Ngân mang bụng bầu và dành cho cô những lời âu yếm, gọi cô là "em bé". Không những thế, Nhan Phúc Vinh còn khéo léo xin phép vợ bầu để sang năm được đi leo núi.

Nhan Phúc Vinh chăm Khả Ngân như “chăm em bé”, xin phép vợ bầu đi leo núi mà tình cỡ này- Ảnh 1.

Nhan Phúc Vinh đăng ảnh vợ bầu và khéo léo xin phép nàng cho đi leo núi.

"Năm sau cho anh đi trêu CHĂM MAI (đi leo núi) nha!”
Xong chụp được cái hình như này…
Vậy là coi như đã được cấp “visa” rồi phải không ạ", Nhan Phúc Vinh chia sẻ.

Phía dưới bức ảnh, nhiều người khen ngợi Nhan Phúc Vinh chăm vợ bầu khéo, lại biết chụp ảnh cho vợ, quả là một anh chồng "điểm 10".

"Hạnh phúc qué cái đôi này", một người dùng bình luận.

"Hạnh phúc quá đi, 2 người sẽ cho ra cực phẩm", một người khác viết.


Trên mạng xã hội, một số khán giả hài hước dự đoán rằng nếu Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân có con, em bé sẽ sở hữu ngoại hình nổi bật.


Nhan Phúc Vinh gây ấn tượng với vẻ ngoài nam tính, góc cạnh, trong khi Khả Ngân được chú ý bởi nét đẹp trẻ trung, thanh tú. Sự kết hợp về mặt ngoại hình khiến nhiều người không khỏi tò mò và đưa ra những dự đoán vui về diện mạo của thế hệ sau.


Nhan Phúc Vinh chăm Khả Ngân như “chăm em bé”, xin phép vợ bầu đi leo núi mà tình cỡ này- Ảnh 2.
Nhan Phúc Vinh chăm Khả Ngân như “chăm em bé”, xin phép vợ bầu đi leo núi mà tình cỡ này- Ảnh 3.

Một số khán giả hài hước dự đoán rằng nếu Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân có con, em bé sẽ sở hữu ngoại hình nổi bật.


Trước đó, tối 1.10, Khả Ngân lần đầu xác nhận đang mang thai con đầu lòng. Nữ diễn viên chia sẻ loạt ảnh đời thường trong trang phục crop top và quần thể thao, thoải mái để lộ bụng bầu đang lớn dần.


Khác với những lần xuất hiện trước đây thường chọn trang phục rộng hoặc góc chụp để che vòng hai, lần này Khả Ngân tự tin khoe vóc dáng mẹ bầu. Dù đang mang thai, cô vẫn giữ vẻ ngoài tươi tắn, gương mặt thon gọn và làn da sáng.


Nhan Phúc Vinh chăm Khả Ngân như “chăm em bé”, xin phép vợ bầu đi leo núi mà tình cỡ này- Ảnh 4.
Nhan Phúc Vinh chăm Khả Ngân như “chăm em bé”, xin phép vợ bầu đi leo núi mà tình cỡ này- Ảnh 5.
Nhan Phúc Vinh chăm Khả Ngân như “chăm em bé”, xin phép vợ bầu đi leo núi mà tình cỡ này- Ảnh 6.

Khả Ngân mới xác nhận mang thai con đầu lòng.


Cuối tháng 8, Khả Ngân xác nhận đã nhận lời cầu hôn từ Nhan Phúc Vinh. Trước đó, cả hai giữ kín chuyện hẹn hò, gần như không chia sẻ về mối quan hệ trước công chúng. Vì vậy, thông tin nữ diễn viên công khai chuyện tình cảm thu hút sự quan tâm của khán giả.


Khả Ngân cho biết cô muốn giữ những câu chuyện riêng tư còn lại cho gia đình nhỏ. Thời gian gần đây, nữ diễn viên cũng ít xuất hiện tại các sự kiện, chủ yếu tập trung cho công việc và dành thời gian bên bạn bè. Sau khi công khai chuyện tình cảm, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh nhận được nhiều lời chúc từ đồng nghiệp và khán giả.

Theo Vân Chi

Thanh Niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một tỉnh chỉ hơn 570.000 dân nhưng kiếm 2.500 tỷ đồng tổng thu du lịch: Không chỉ mát mẻ quanh năm, mùa đông tuyết phủ kín núi

Một tỉnh chỉ hơn 570.000 dân nhưng kiếm 2.500 tỷ đồng tổng thu du lịch: Không chỉ mát mẻ quanh năm, mùa đông tuyết phủ kín núi Nổi bật

Thói quen nên bỏ khi dùng iPhone

Thói quen nên bỏ khi dùng iPhone Nổi bật

Nam diễn viên SN 1984 bán chân gà rút xương ở phố đi bộ, 3 năm mua 2 căn nhà

Nam diễn viên SN 1984 bán chân gà rút xương ở phố đi bộ, 3 năm mua 2 căn nhà

20:43 , 04/10/2026
Nữ diễn viên tái hôn với nhân viên bảo bán hiểm lương gần 9 tỷ/năm, gara nhà đậu toàn Porsche - Lamborghini

Nữ diễn viên tái hôn với nhân viên bảo bán hiểm lương gần 9 tỷ/năm, gara nhà đậu toàn Porsche - Lamborghini

20:30 , 04/10/2026
Nữ nghệ sĩ đình đám bỏ TP.HCM về đi bán đồ ăn ở Kon Tum

Nữ nghệ sĩ đình đám bỏ TP.HCM về đi bán đồ ăn ở Kon Tum

20:23 , 04/10/2026
58 tuổi, lương hưu chỉ 5 triệu/tháng, có 220 triệu tiết kiệm: Sau khi bỏ việc làm thêm, tôi mới hiểu thế nào là tận hưởng tuổi già

58 tuổi, lương hưu chỉ 5 triệu/tháng, có 220 triệu tiết kiệm: Sau khi bỏ việc làm thêm, tôi mới hiểu thế nào là tận hưởng tuổi già

19:14 , 04/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên