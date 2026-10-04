Nữ nghệ sĩ đình đám bỏ TP.HCM về đi bán đồ ăn ở Kon Tum

Từ "họa mi núi rừng" khuấy đảo sân khấu đến những năm tháng nhiều sóng gió

Siu Black sinh năm 1967 tại Kon Tum, là người dân tộc Ba Na. Chị trưởng thành từ các hoạt động ca hát quần chúng, sau đó theo học thanh nhạc và từng công tác tại Đoàn Ca múa nhạc tỉnh. Từ những sân khấu ở Tây Nguyên, nữ ca sĩ từng bước tạo dựng tên tuổi bằng chất giọng khỏe, vang, giàu năng lượng cùng phong cách biểu diễn rất riêng.

Siu Black được mệnh danh là "Họa mi núi rừng"

Những ca khúc như Ly cà phê Ban Mê, Ngọn lửa cao nguyên, Đôi mắt Pleiku, Em muốn sống bên anh trọn đời... gắn với tên tuổi Siu Black trong nhiều năm. Chị cũng từng phát hành các album như Ru ta ngậm ngùi, Mặt trời trong Siu, K'Bing ơi và đảm nhận vai trò giám khảo ở những chương trình như Vietnam Idol, The Winner Is.

Năm 2012, Siu Black tổ chức liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát mang tên Siu Black - Khát khao môi hồng, đánh dấu một giai đoạn rực rỡ trong sự nghiệp.

Thế nhưng chỉ một năm sau, cuộc sống của nữ ca sĩ rẽ sang hướng khác khi chị vướng vào biến cố nợ nần. Năm 2013, Siu Black gặp lùm xùm vỡ nợ hàng tỷ đồng, thậm chí từng có thời điểm phải biểu diễn trong tình trạng chủ nợ bao vây phía dưới sân khấu. Sau biến cố, chị dần rời TP.HCM, trở về quê nhà.

Sau nhiều biến cố, Siu Black rời TP.HCM về quê nhà, sống những tháng ngày bình dị

Siu Black chia sẻ rằng biến cố nợ nần khiến chị suy sụp tinh thần. TP.HCM từng là nơi chứng kiến những năm tháng thành công và những ước mơ của chị, nhưng khi gặp chuyện, nữ ca sĩ nhận ra mình không có gia đình bên cạnh. Vì vậy, trở về quê trở thành lựa chọn khiến chị cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Tại Kon Tum, Siu Black bắt đầu một cuộc sống rất khác. Chị cùng chồng làm rẫy, trồng cà phê, nuôi heo, cá và sống những ngày tháng bình dị bên con cháu. Ngoài việc đi hát khi có show, Siu Black chia sẻ niềm vui hiện tại của chị đơn giản là được sống bên gia đình.

Bệnh tật nên hạn chế đi hát, bán đồ ăn kiếm thêm thu nhập

Nếu biến cố nợ nần khiến Siu Black thay đổi cuộc sống, thì những vấn đề sức khỏe trong những năm gần đây tiếp tục buộc chị phải điều chỉnh công việc. Năm 2024, nữ ca sĩ chia sẻ chị bị bệnh tiểu đường và nhiều vấn đề sức khỏe.

Đến năm 2025, sức khỏe của Siu Black tiếp tục có thời điểm diễn biến nghiêm trọng. Chồng Siu Black cho biết chị từng nhập viện trong tình trạng nguy kịch và được chẩn đoán suy thận, suy tim, tràn dịch màng phổi.

Từ đầu năm 2026, việc chạy thận định kỳ khiến Siu Black không còn thuận tiện cho những chuyến đi diễn xa. Vì thế, chị hạn chế nhận show, dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống tại quê nhà.

Ở tuổi xế chiều, Siu Black mắc nhiều bệnh, sức khỏe giảm sút

Cũng từ đây, một hình ảnh mới của Siu Black xuất hiện. Chị đứng trong căn bếp nhỏ, tự tay chế biến những món ăn dân dã rồi quay video giới thiệu với khán giả.

Siu Black được người thân gợi ý và hỗ trợ mở "bếp online". Chị giới thiệu những món đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên như cà đắng xào, rượu cần, cá đuối om cà... để bán qua mạng, vừa có thêm thu nhập, vừa có việc làm phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Ban đầu, nữ ca sĩ khá lúng túng bởi vốn không rành công nghệ, cũng chưa quen việc quay video, dẫn dắt nội dung hay kiểm tra đơn hàng. Những phần việc liên quan đến công nghệ được người em hỗ trợ, còn Siu Black tập trung vào việc nấu nướng, giới thiệu món ăn và trò chuyện với khán giả.

Chị bán đồ ăn online tại Kon Tum để kiếm thêm thu nhập

Sau hơn 2 tháng, công việc dần trở nên quen thuộc. "Họa mi núi rừng" cho biết bán đồ ăn online không chỉ giúp chị có thêm thu nhập ổn định, mà còn trở thành cầu nối để tương tác với công chúng.

Khi sức khỏe cho phép, Siu Black vẫn nhận lời biểu diễn. Tháng 9/2026, chị xuất hiện trong chương trình tưởng nhớ ca sĩ Minh Thuận tại TP.HCM và thể hiện ca khúc Ly cà phê Ban Mê. Dù thể trạng không tốt, giọng hát của Siu Black vẫn giữ được sự nội lực đặc trưng. Trước đó, vào tháng 6/2026, chị cũng ra mắt MV “Ta chẳng là gì cả”, một sản phẩm mang tinh thần vượt qua biến cố.

Sau tất cả, Siu Black không còn quá đặt nặng ánh hào quang. Những ngày ở quê, niềm vui của chị là được cùng chồng con ăn một bữa cơm, chăm sóc các cháu, đi lễ nhà thờ và thỉnh thoảng lại được đứng trên sân khấu gặp khán giả.

Thi thoảng, nữ ca sĩ vẫn xuất hiện trên sân khấu ca nhạc

Từ một giọng ca từng khiến những sân khấu lớn bùng nổ, Siu Black giờ đây tìm thấy niềm vui trong những điều rất nhỏ: một món ăn quê nhà, một căn bếp, một đơn hàng và những lời hỏi thăm của khán giả.

Có lẽ đó cũng là hình ảnh bình dị nhất của "Họa mi núi rừng" sau nhiều năm đi qua những thăng trầm. Chị vẫn hát khi có thể, vẫn lao động để tự lo cho cuộc sống và quan trọng nhất là học cách trân trọng những ngày bình yên.