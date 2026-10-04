Láng giềng Việt Nam bất ngờ "chất đầy" cây cầu 2 tầng bằng 180 xe tải, trọng lượng tương đương 18 máy bay Boeing 747 đầy tải: Không phải chở hàng mà để làm điều đặc biệt này

Tối 30/8, tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, từng đoàn xe tải hạng nặng nối nhau tiến lên cầu Yanji Trường Giang. Không chỉ vài chục chiếc, tổng cộng có tới 180 xe cùng xuất hiện trên công trình. Mỗi xe nặng khoảng 40 tấn, đưa tổng tải trọng lên tới 7.200 tấn.

Nhìn từ trên cao, những chiếc xe được xếp thành nhiều hàng trên cả hai tầng cầu, tạo nên cảnh tượng dễ khiến người xem liên tưởng tới một vụ ùn tắc khổng lồ. Nhưng thực tế, không chiếc xe nào đi qua đây để vận chuyển hàng hóa.

Toàn bộ 180 xe được huy động để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt trước khi cây cầu chính thức được đưa vào khai thác.

Vì sao 180 xe tải cùng được đưa lên cầu?

Mục đích của màn tập trung phương tiện quy mô lớn này là thử tải.

Trước khi một cây cầu lớn đi vào sử dụng, các kỹ sư phải kiểm tra xem kết cấu thực tế có phản ứng đúng như những gì đã được tính toán trên bản thiết kế hay không.

Với cầu Yanji Trường Giang, bài kiểm tra được thực hiện bằng cách đưa hàng loạt xe tải hạng nặng lên công trình và bố trí chúng theo nhiều kịch bản khác nhau.

180 xe tải hạng nặng được đưa lên cầu Yanji Trường Giang để thực hiện bài kiểm tra tải trọng trước khi công trình đi vào khai thác (Ảnh Hubei Daily)

Có thời điểm, các xe được dồn về một khu vực. Ở những kịch bản khác, tải trọng được phân bổ trên cả tầng trên và tầng dưới của cầu. Mục tiêu là tạo ra những tình huống gần với thực tế nhất, thậm chí ở mức tải lớn, để quan sát phản ứng của toàn bộ kết cấu.

Tổng tải trọng tối đa lên tới 7.200 tấn. Con số này tương đương khoảng 18 máy bay Boeing 747 đầy tải hoặc khoảng 4.800 ô tô con cộng lại.

Hàng trăm cảm biến cùng theo dõi từng thay đổi

Trong lúc 180 xe tải đồng loạt tạo áp lực lên cây cầu, hàng trăm cảm biến được bố trí tại nhiều vị trí khác nhau liên tục gửi dữ liệu về trung tâm điều khiển.

Các kỹ sư theo dõi hàng loạt chỉ số như độ võng của mặt cầu, ứng suất trong kết cấu, lực tác động lên dây cáp, độ dịch chuyển của tháp cầu và sự thay đổi của các bộ phận khi tải trọng tăng lên. Ngay cả nhiệt độ cũng được ghi nhận bởi yếu tố này có thể ảnh hưởng tới vật liệu và kết quả đo.

Tổng cộng hơn 20.000 điểm dữ liệu được thu thập trong quá trình thử nghiệm. Một số thiết bị còn có khả năng đo sự thay đổi với độ chính xác ở mức milimet. Nhờ đó, các kỹ sư có thể so sánh trực tiếp số liệu thực tế với mô hình thiết kế, từ đó đánh giá xem cây cầu có hoạt động trong giới hạn an toàn hay không.

Quá trình thử tải còn được hỗ trợ bởi hệ thống thu thập và xử lý dữ liệu tự động, giúp rút ngắn thời gian tổng hợp thông tin từ hàng trăm thiết bị cùng hoạt động.

Xe tải không chỉ đứng yên trên cầu

Thử tải không dừng lại ở việc cho 180 xe đứng im. Sau phần kiểm tra tải tĩnh, các xe tiếp tục được cho chạy trên cầu với nhiều tốc độ khác nhau.

Tổng tải trọng của đoàn xe lên tới khoảng 7.200 tấn, trong khi hàng trăm cảm biến liên tục ghi nhận các thay đổi của kết cấu cầu. (Ảnh: Hubei Daily)

Có những lượt xe di chuyển ổn định, có lượt tăng tốc, giảm tốc và thực hiện phanh để mô phỏng những tình huống có thể xảy ra khi công trình bước vào khai thác thực tế. Tốc độ thử nghiệm dao động trong khoảng 20-60 km/h.

Việc này giúp các kỹ sư quan sát cách cây cầu rung, dao động và biến dạng khi chịu tải trọng động thay vì chỉ chịu sức nặng cố định. Nếu tải tĩnh cho biết cây cầu “chịu được bao nhiêu”, thử tải động lại giúp kiểm tra cách công trình phản ứng trước những thay đổi liên tục do phương tiện gây ra.

Đây là một trong những bước quan trọng trước khi một cây cầu quy mô lớn được đưa vào sử dụng.

Cây cầu có thiết kế khác thường

Yanji Trường Giang là công trình kết nối khu vực Ngạc Châu và Hoàng Cương thuộc tỉnh Hồ Bắc. Điểm đặc biệt của cây cầu không chỉ nằm ở màn thử tải bằng 180 xe. Công trình sử dụng hệ thống bốn cáp chính thay vì kết cấu hai cáp thường thấy trên nhiều cầu treo lớn.

Nhịp chính của cầu dài tới 1.860 m và được giới thiệu là cầu treo bốn cáp có nhịp lớn nhất thế giới. Cây cầu còn được thiết kế theo dạng hai tầng. Tầng trên phục vụ đường cao tốc, trong khi tầng dưới dành cho đường đô thị. Cách bố trí này cho phép cùng một công trình đảm nhiệm nhiều luồng giao thông khác nhau.

Một nguyên nhân khiến thiết kế cầu trở nên đặc biệt là vị trí của công trình nằm gần sân bay quốc tế Hoa Hồ.

Cây cầu có nhịp chính dài 1.860 m, thiết kế hai tầng và sử dụng hệ thống bốn cáp chính đặc biệt (Ảnh Xinhua)

Khu vực này có yêu cầu nghiêm ngặt về giới hạn độ cao. Nếu sử dụng một số phương án cầu truyền thống, tháp cầu có thể phải xây cao hơn mức cho phép.

Nhóm thiết kế vì thế lựa chọn cấu trúc bốn cáp để vừa đáp ứng yêu cầu về nhịp lớn, vừa hạn chế chiều cao công trình.

Không phải để lập kỷ lục

Nhìn cảnh 180 xe tải cùng lúc xuất hiện trên một cây cầu mới xây, nhiều người có thể nghĩ đây là một màn trình diễn hoặc nỗ lực lập kỷ lục. Nhưng mục đích thực tế lại thuần túy kỹ thuật. Đó là cách các kỹ sư tạo ra áp lực đủ lớn để kiểm tra toàn diện công trình trước ngày đón các phương tiện lưu thông hàng ngày.

Sau khi quá trình thử tải hoàn tất, số liệu từ hàng trăm cảm biến sẽ tiếp tục được phân tích và đối chiếu với thiết kế. Nếu mọi thông số đều nằm trong giới hạn cho phép, cây cầu sẽ tiến thêm một bước quan trọng trước khi chính thức đưa vào khai thác.

Vì vậy, cảnh tượng 180 xe tải nặng 7.200 tấn phủ kín hai tầng cầu không chỉ gây ấn tượng về quy mô, mà còn là một trong những bài kiểm tra cuối cùng để xác nhận khả năng vận hành của công trình trước khi hàng nghìn phương tiện thực sự đi qua mỗi ngày.

Nguồn: Xinhua