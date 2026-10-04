Đèo Đá Trắng có gì đặc biệt mà ai đi Tây Bắc cũng phải dừng chân?

Chị Lê Tú Anh (Hà Nội) cho biết, mỗi khi đi qua đây, chị đều dừng chân để ngắm cảnh. "Ở đây mùa nào cũng đẹp. Thời tiết mây mù, giá lạnh có vẻ đẹp riêng. Đặc biệt, những ngày nắng thu, trời hanh khô, những mảng đá vôi trắng xóa khiến tôi rất ấn tượng. Các chị bán hàng là người dân tộc Mường rất niềm nở, tươi cười đón khách. Có người vào đây nghỉ ngơi, chụp ảnh mà không mua hàng, người dân vẫn vui vẻ, niềm nở", chị Tú Anh chia sẻ.