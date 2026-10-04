Cầu cạn đang lộ diện bên hồ Hoàn Kiếm

Sau khi kết thúc trưng bày, các hạng mục sẽ được tháo dỡ, khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm được hoàn trả nguyên trạng. Đại diện UBND phường Hoàn Kiếm cho biết: “Sự biến mất ấy không phải hạn chế của tác phẩm, mà là một phần của ý tưởng. Bởi điều tác phẩm muốn lưu lại không nhất thiết là một cấu trúc vật chất tồn tại lâu dài”.