Nữ MC thời tiết SN 1983 của VTV là vợ đạo diễn đình đám, tay ngang đi đóng phim giành luôn giải Cánh diều vàng

Từng quen mặt với khán giả qua những bản tin thời tiết đầu tiên trên VTV, Đan Lê khi ấy mới là sinh viên năm 3. Ít ai biết trước khi trở thành “cô gái thời tiết”, cô từng trải qua nhiều công việc từ thu ngân, quản lý, pha nước, bưng bê đến cộng tác viên báo chí và chấp nhận một thời gian dài làm việc không lương để tìm đường bước vào truyền hình.

Nhắc đến Đan Lê, nhiều khán giả vẫn nhớ hình ảnh một nữ BTV trẻ trung xuất hiện trong những bản tin Dự báo thời tiết của VTV những năm đầu. Đây cũng là chương trình giúp tên tuổi cô đến gần hơn với công chúng. Nhưng phía sau hình ảnh tưởng như khá “trơn tru” ấy lại là một hành trình vào nghề nhiều thử nghiệm.

Từ cô sinh viên làm đủ nghề đến “cô gái thời tiết” của VTV

Đan Lê sinh năm 1983 tại Hà Nội và theo học Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Trước khi gắn bó với truyền hình, cô từng thử sức ở nhiều công việc khác nhau.

Nữ MC từng chia sẻ cô đã làm thu ngân, quản lý, pha nước và bưng bê tại một quán cafe net; cộng tác viên cho báo Sinh viên Việt Nam, đồng thời từng đi hát chuyên nghiệp trong nhóm Nhịp Điệu.

Những công việc ấy có vẻ không liên quan đến truyền hình, nhưng lại giúp cô tích lũy những trải nghiệm đầu tiên trước khi bước vào môi trường truyền thông chuyên nghiệp.

Năm 2000, khi còn là sinh viên năm 3, Đan Lê đăng ký dự tuyển người dẫn cho bản tin Dự báo thời tiết của VTV. Khi đó, chương trình còn khá mới và việc dẫn trong trường quay ảo là trải nghiệm chưa quen thuộc với nhiều người.

Quá trình tuyển chọn và đào tạo kéo dài khoảng một năm. Sau giờ học, Đan Lê thường đến Đài để tập luyện, làm quen với trường quay và tìm cách hỗ trợ công việc của những người đi trước.Có thời điểm, cô theo chân các anh chị ở bộ phận Khí tượng Thủy văn, làm những công việc rất nhỏ như mang tài liệu, fax thông tin sang phòng đồ họa, cắt báo hay sắp xếp tư liệu. Đó cũng là khoảng thời gian cô chấp nhận làm việc không lương để được ở lại với môi trường truyền hình.

Điểm đáng chú ý trong hành trình của Đan Lê là cô không chỉ bước vào truyền hình với vai trò người dẫn. Trong quá trình làm nghề, cô từng thử sức ở nhiều vị trí phía sau màn ảnh, từ phóng viên, biên tập viên, dẫn chương trình đến tổ chức sản xuất, dựng hình và hỗ trợ các công việc hậu trường.

Sau thời gian làm việc tại VTV, Đan Lê tiếp tục công việc truyền hình tại VTC, đồng thời mở rộng sang lĩnh vực diễn xuất. Từ một gương mặt quen thuộc của bản tin thời tiết, cô dần xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình như Cầu vồng tình yêu, Ba đám cưới, một đời chồng, Những ngọn nến trong đêm 2, Người phán xử, Ngày ấy mình đã yêu và Anh có phải đàn ông không?

Nếu truyền hình mang đến cho Đan Lê cơ hội đứng trước máy quay, diễn xuất lại mở ra một chặng đường khác trong sự nghiệp.

Từ “cô gái thời tiết” đến diễn viên đoạt Cánh diều vàng

Năm 2023, Đan Lê giành Cánh diều vàng ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc với vai diễn trong Anh có phải đàn ông không?. Sau nhiều năm xuất hiện trên màn ảnh, giải thưởng này trở thành một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình diễn xuất của cô.

Điều đáng nói là Đan Lê vẫn tiếp tục học và rèn luyện diễn xuất thay vì xem đây là một chặng đường đã hoàn tất. Cô từng tham gia các lớp học về diễn xuất và làm phim, duy trì việc trau dồi chuyên môn ngay cả khi đã có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Và nếu nhìn lại hành trình của Đan Lê, truyền hình cũng là nơi đưa cô đến với một mối duyên khác.

Người phụ nữ đứng sau một gia đình làm truyền hình

Đan Lê kết hôn với đạo diễn Khải Anh – một gương mặt quen thuộc của truyền hình Việt Nam. Khải Anh sinh năm 1982, là đạo diễn của nhiều bộ phim truyền hình được chú ý như Nhật ký Vàng Anh, Tuổi thanh xuân, Người phán xử, Thương ngày nắng về...

Anh cũng là con trai của NSND Khải Hưng, một trong những đạo diễn có ảnh hưởng trong lịch sử phim truyền hình Việt Nam. Điều thú vị là Đan Lê và Khải Anh từng là quen nhau từ thời còn trẻ, sau đó có một khoảng thời gian chia tay trước khi gặp lại và tiến tới hôn nhân.

Đan Lê có cuộc sống viên mãn bên chồng - Đạo diễn Khải Anh (Ảnh: FBNV)

Nếu Đan Lê bước vào truyền hình từ vị trí một cô sinh viên phải tự tìm từng cơ hội nhỏ, Khải Anh lại lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm phim. Hai con đường khác nhau cuối cùng gặp nhau ở chính lĩnh vực đã tạo nên sự nghiệp của cả hai. Trên mạng xã hội, Đan Lê thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh cuộc sống đời thường, trong khi cả hai vẫn tiếp tục theo đuổi những công việc riêng trong lĩnh vực truyền hình và điện ảnh.

Sau hơn hai thập kỷ, từ một nữ sinh viên từng làm đủ nghề để trang trải cuộc sống, Đan Lê đã đi qua nhiều vai trò: ca sĩ, phóng viên, BTV, MC, người làm sản xuất và diễn viên.

Đan Lê đang góp mặt trong phim truyền hình Đội bóng nữ Làng Xuân

“Cô gái thời tiết” năm nào vì thế có một hành trình phía sau màn ảnh nhiều lớp hơn hình ảnh quen thuộc mà khán giả từng thấy trên truyền hình: bắt đầu từ những công việc rất nhỏ, bước vào VTV khi còn là sinh viên và sau đó xây dựng một sự nghiệp riêng trong lĩnh vực truyền hình – điện ảnh, trước khi trở thành bạn đời của một đạo diễn cũng lớn lên cùng thế giới ấy.

Ảnh: FBNV