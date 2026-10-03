Giám đốc SN 1990 từng làm BTV Thể thao 14 năm: Tốt nghiệp Học viện kỹ thuật mật mã, kết hôn với đồng nghiệp

Đó là BTV Phạm Quang Việt, sinh năm 1990, đến từ Hà Nội. Anh hiện đang đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành CLB Ninh Bình, đồng thời là Giám đốc Marketing và Truyền thông Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank).

Giám đốc điều hành CLB Ninh Bình Phạm Quang Việt

Trước khi chuyển sang làm quản lý trong lĩnh vực thể thao và tài chính - ngân hàng, anh có 14 năm làm việc tại VTV, gắn bó chủ yếu với mảng thể thao và từng xuất hiện trong nhiều chương trình quen thuộc với khán giả.

BTV Quang Việt đến với ngành truyền hình khá tình cờ. Khi đang học năm thứ 2 tại Học viện Kỹ thuật Mật mã (Hà Nội), anh đọc được thông báo tuyển cộng tác viên của Đài Truyền hình Việt Nam. Nắm lấy cơ hội, nam sinh khi ấy nộp đơn thi tuyển và bắt đầu cộng tác với VTV từ cuối năm 2011 - đầu năm 2012.

Xuất phát điểm là biên tập viên quốc tế, Quang Việt phụ trách biên dịch và viết tin thể thao nước ngoài. Sau đó, anh dần được tạo điều kiện thử sức ở nhiều vị trí khác như phóng viên, MC, bình luận viên và tổ chức sản xuất.

Trong 14 năm làm việc tại VTV, Quang Việt từng tham gia sản xuất và dẫn dắt nhiều chương trình thể thao như Thể thao 24/7 trên VTV1, Nhịp đập thể thao, 360 độ thể thao cùng các chương trình bình luận bóng đá. Anh cũng có cơ hội tác nghiệp, đồng hành cùng nhiều sự kiện thể thao lớn như SEA Games, EURO, World Cup và các giải đấu của đội tuyển Việt Nam.

BTV Quang Việt khi còn làm việc tại VTV

Không chỉ bó hẹp trong lĩnh vực thể thao, Quang Việt còn từng dẫn một số chương trình như Chào buổi sáng, Việt Nam hôm nay, Chuyển động 24h,.. Cứ thế, hành trình từ một cộng tác viên đến vị trí biên tập viên, phóng viên và MC tại VTV của Quang Việt kéo dài hơn một thập kỷ.

Đến tháng 11/2025, Quang Việt chính thức xác nhận rời VTV. Trong bài đăng chia tay nhà đài, anh gọi nơi đây là “ngôi nhà thứ 2 đúng nghĩa”, đồng thời nhắc đến những người lãnh đạo, đồng nghiệp và bạn bè đã đồng hành cùng mình trong suốt quãng thời gian làm nghề.

“Đó là quãng thanh xuân chỉ có đam mê, không hối tiếc, dẫu đôi lúc phải vượt qua nhiều thử thách”, anh viết.

14 năm ở VTV cũng là nơi Quang Việt gặp người bạn đời - BTV Như Anh. Năm 2022, khi tham gia chương trình Ai Là Triệu Phú, Quang Việt từng chia sẻ công việc không chỉ mang đến cho anh cơ hội phát triển sự nghiệp mà còn giúp anh gặp được người đồng hành trong cuộc sống.

Vợ anh là BTV Như Anh, công tác tại VTV Digital. Cả hai là đồng nghiệp và từng có dịp dẫn chung một bản tin. Sau cơ duyên quen biết này, Quang Việt và Như Anh trải qua quá trình tìm hiểu và tiến tới hôn nhân.

Vợ chồng Quang Việt

Hiện Quang Việt và Như Anh đã có 2 em bé. Sau nhiều năm cùng làm việc trong môi trường truyền hình, cả hai tiếp tục đồng hành với nhau trong cuộc sống gia đình. Cặp đôi thường chia sẻ nhiều khoảnh khắc đặc biệt bên nhau và nhận về nhiều lời khen từ bạn bè, người thân lẫn cư dân mạng vì cuộc sống viên mãn.

(Tổng hợp - Ảnh: FBNV)