Đúng sáng nay - 3/10, công trình 38.000m2 của tập đoàn Nhật Bản chính thức hoạt động tại thành phố 4,6 triệu dân: "Nhắm tới" 330.000 người, đưa AI vào trải nghiệm

Sau khi hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của TP Hải Phòng và tỉnh Hải Dương, TP Hải Phòng mới có diện tích 3.194,72 km², dân số hơn 4,66 triệu người. Với quy mô này, mật độ dân số của thành phố tương ứng khoảng 1.460 người/km². cafef

Ngày 3/10, thành phố hơn 4,6 triệu dân này chính thức có thêm một công trình mới của tập đoàn bán lẻ Nhật Bản.

Theo thông tin từ AEON Việt Nam, Trung tâm Thương mại AEON Hải Dương đã chính thức khai trương tại phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng. Đây là trung tâm thương mại thứ 10 của Tập đoàn AEON tại Việt Nam, đồng thời là trung tâm quy mô vừa thứ ba sau AEON Tân An và AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê. Đáng chú ý, AEON Hải Dương cũng là trung tâm thương mại quy mô vừa đầu tiên của tập đoàn này được triển khai tại khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Đại diện Tập đoàn AEON phát biểu tại lễ khai trương

Công trình 38.100 m², nhắm tới khoảng 330.000 người

Một trong những con số đáng chú ý nhất của dự án là quy mô dân cư mà trung tâm hướng tới phục vụ.

AEON Hải Dương được xây dựng trên khu đất khoảng 35.700 m², có tổng diện tích sàn khoảng 38.100 m². Tổng diện tích cho thuê đạt khoảng 26.000 m², trong đó khu vực AEON trực tiếp kinh doanh khoảng 15.000 m². Công trình gồm 3 tầng nổi, có bãi đỗ khoảng 600 ô tô và 1.100 xe máy.

Vị trí của trung tâm nằm gần trục giao thông kết nối Hà Nội với khu vực trung tâm TP Hải Phòng. Theo AEON, riêng lượng dân cư trong phạm vi khoảng 15 phút di chuyển được ước tính khoảng 330.000 người, với các nhóm khách hàng chính gồm gia đình trẻ, nhân viên văn phòng, nhân sự làm việc tại các khu công nghiệp và sinh viên.

Không gian bên trong được phát triển với ý tưởng "A Paradise for 3-Generation Families", tức điểm đến dành cho gia đình ba thế hệ, nơi ông bà, cha mẹ và trẻ nhỏ có thể cùng mua sắm, ăn uống và vui chơi. Theo đó, trung tâm được chia thành 5 nhóm trải nghiệm chính gồm Ẩm thực; Trẻ em & Giải trí; Thời trang; Sức khỏe & Sắc đẹp và Không gian sống.

Bên ngoài trung tâm thương mại ngày đầu chính thức đi vào hoạt động

Bên trong có khu vui chơi 1.000 m², 270 chỗ ăn uống

Tầng 1 của trung tâm chủ yếu dành cho ẩm thực, làm đẹp và thời trang, gồm siêu thị thực phẩm, khu Delica & Bakery, hệ thống nhà hàng, quán cà phê và các khu chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp.

Riêng khu Delica có 180 chỗ ngồi, phục vụ từ sushi, salad, mì Việt Nam và Nhật Bản đến bento, lẩu, gà rán, oden. Khu Bakery bố trí thêm 90 chỗ ngồi, phục vụ khoảng 200 loại sản phẩm mỗi ngày. Như vậy, hai khu vực này có tổng cộng khoảng 270 chỗ ngồi.

Lên tầng 2, không gian tập trung vào thời trang, phong cách sống, đồ dùng gia đình, sách và khu dành cho mẹ và bé. Điểm nhấn là KID'S BOX JUMBO rộng 1.000 m², phiên bản "Tropical Fruit Version", cùng trung tâm giải trí GiGO theo phong cách Nhật Bản.

Tầng 3 có cụm rạp AEON Beta Cinema với thiết kế lấy cảm hứng từ núi Phú Sĩ, bên cạnh khu vực đỗ xe và trạm sạc xe điện EV.

Danh sách 37 cửa hàng tại thời điểm khai trương còn có nhiều thương hiệu quen thuộc như Adidas, Skechers, Levi's, Crocs, PNJ, Samsonite, Highlands Coffee, Gong Cha, GoGi House, Manwah, Dookki, Fahasa…

Bên trong TTTM

Đưa AI vào những thao tác mua sắm hàng ngày

Bên cạnh quy mô, công nghệ là một trong những điểm đáng chú ý tại công trình mới.

Theo AEON Việt Nam, trung tâm được trang bị cân tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), cùng quầy thanh toán bán tự động, kiosk tự đặt món và thanh toán, nhãn giá điện tử. Những công nghệ này được doanh nghiệp kỳ vọng giúp rút ngắn thời gian chờ khi mua sắm, thanh toán và đặt đồ ăn.

Loại cân thông minh này có khả năng nhận diện và cân những sản phẩm bán theo trọng lượng. Một tiện ích khác là tủ đồ nhận diện khuôn mặt. Khách hàng cũng có thể kết hợp mua sắm trực tiếp với đặt hàng qua AEON E Shop và dịch vụ giao hàng. cafef

Ngoài ra, trung tâm còn có Wi-Fi toàn tòa nhà, phòng chăm sóc em bé, nhà vệ sinh gia đình cùng nhiều dịch vụ như gói quà, giao hàng và khắc laser quà tặng.

Không chỉ bổ sung thêm một điểm mua sắm, ăn uống và giải trí cho khu vực, dự án còn tạo ra khoảng 900 cơ hội việc làm cho lao động địa phương, trong đó khoảng 450 nhân sự làm việc trực tiếp tại khu vực bách hóa tổng hợp và siêu thị AEON Hải Dương.

AEON cũng cho biết khu vực quanh trung tâm được phủ xanh với hơn 13.000 cây, trong khi công trình đang hoàn thiện các tiêu chuẩn để hướng tới hai chứng nhận công trình xanh EDGE Advanced và LOTUS.

Với việc chính thức đi vào hoạt động từ ngày 3/10, AEON Hải Dương không chỉ nâng tổng số trung tâm thương mại của Tập đoàn AEON tại Việt Nam lên 10, mà còn đánh dấu lần đầu mô hình trung tâm quy mô vừa của doanh nghiệp Nhật Bản này hiện diện tại Đồng bằng sông Hồng.