Ca sĩ Việt vừa lên ngôi Á hậu Miss Universe: Có hit toàn cầu còn đóng phim trăm tỷ, tiểu thuyết cũng không dám viết

Tối 2/10, chung kết Miss Universe Vietnam 2026 chính thức diễn ra tại Hải Phòng, khép lại hành trình tranh tài của 30 người đẹp. Trải qua các phần thi trình diễn, áo tắm, trang phục dạ hội và ứng xử, Nguyễn Quỳnh Anh được xướng tên cho ngôi vị Hoa hậu. Trịnh Mỹ Anh, Emma Lê lần lượt trở thành Á hậu 1 và Á hậu 2, trong khi đó rapper Pháo và Trịnh Thị Hồng Đăng lần lượt giành danh hiệu Á hậu 3 và Á hậu 4.

Bên cạnh tân Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh, Pháo là cái tên nhận được nhiều sự chú ý sau đêm chung kết. Nữ rapper không chỉ lọt Top 5 mà còn liên tiếp được gọi tên ở các giải phụ gồm Người đẹp được yêu thích nhất, Người đẹp tài năng và Người đẹp trình diễn trang phục dạ hội.

Pháo giành ngôi vị Á hậu 3 tại Miss Universe 2026

Trong số những cái tên được quan tâm tại đêm chung kết, Pháo - nữ rapper từng được TC Candler đưa vào danh sách đề cử Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 có lẽ là trường hợp đặc biệt nhất. Trước khi “liều mình” thử sức tại một cuộc thi nhan sắc, Pháo (Nguyễn Diệu Huyền) được khán giả biết đến từ mùa đầu tiên của King Of Rap vào năm 2020. Khi đó cô mới 17 tuổi và nhanh chóng gây chú ý nhờ cách viết rap cá tính, màu sắc âm nhạc riêng và khả năng trình diễn nổi bật. Kết thúc cuộc thi ở vị trí Á quân, Pháo có bước đệm để từ một gương mặt trẻ trong giới underground trở thành một trong những rapper Gen Z được chú ý tại Vpop.

Pháo từng tham gia King Of Rap năm 2020

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của nữ rapper đến từ 2 Phút Hơn. Ca khúc được Pháo phát hành từ năm 2020 nhưng phải đến khi phiên bản KAIZ Remix lan rộng trên các nền tảng video ngắn, 2 Phút Hơn mới thực sự bùng nổ. Giai điệu bắt tai kết hợp với điệu nhảy lấy cảm hứng từ nhân vật Zero Two khiến ca khúc nhanh chóng vượt khỏi phạm vi Việt Nam, xuất hiện dày đặc trên TikTok, Douyin và nhiều nền tảng mạng xã hội khác. Ca khúc từng đứng đầu bảng tìm kiếm toàn cầu của Shazam và lọt Top 10 Spotify Global Viral, trở thành một trong những trường hợp hiếm hoi của nhạc Việt tạo được sức lan tỏa mạnh ở thị trường quốc tế.

Sức nóng của 2 Phút Hơn thậm chí đưa Pháo đến với Tyga. Năm 2021, rapper người Mỹ hợp tác với nữ rapper Việt trong phiên bản 2 Phút Hơn (Make It Hot) [KAIZ Remix]. Đây là một trong những cột mốc đáng chú ý nhất của Pháo sau khi bản hit trở thành hiện tượng toàn cầu, khi một nghệ sĩ hip-hop quốc tế trực tiếp tham gia vào sản phẩm của cô.

Từ một ca khúc viral, Pháo bắt đầu được khán giả quốc tế biết đến theo một cách mà không nhiều nghệ sĩ trẻ Việt Nam từng có được. 2 Phút Hơn xuất hiện trên các bảng xếp hạng Billboard và trở thành ca khúc gắn với một trong những trào lưu dance nổi bật trên MXH thời điểm đó.

Pháo từng có màn hợp tác với nam rapper người Mỹ Tyga

Nếu âm nhạc giúp Pháo tạo dấu ấn ở thị trường quốc tế, ngoại hình và cá tính lại khiến nữ rapper trở thành một nhân vật khó trộn lẫn trong Vpop. Năm 2024, cô từng gây bất ngờ khi xuất hiện với hình ảnh cạo trọc khi cắt khoảng 40 cm tóc để hiến tặng cho các bệnh nhi ung thư thông qua chương trình Trạm tóc ước mơ.

Quyết định cắt tóc khi đó khiến hình ảnh của Pháo thay đổi hoàn toàn. Thay vì sử dụng tóc giả để duy trì diện mạo quen thuộc, nữ rapper giữ nguyên mái tóc ngắn và tiếp tục xuất hiện trước công chúng với hình ảnh mới. Kiểu tóc này sau đó trở thành một phần trong phong cách của Pháo, giúp cô thử nghiệm nhiều tạo hình cá tính, mạnh mẽ và có phần khác biệt so với hình ảnh nữ rapper thường thấy.

Pháo từng khiến nhiều người nể phục vì quyết định cạo trọc đầu để hiến tặng các bệnh nhi ung thư

Đến năm 2025, Pháo tiếp tục duy trì sức nóng với Sự Nghiệp Chướng, ca khúc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội và đạt vị trí cao trên các bảng xếp hạng thịnh hành. Sau đó, cô xuất hiện tại Em Xinh Say Hi, có thêm cơ hội thử sức với những sân khấu lớn, vũ đạo và nhiều màu sắc trình diễn khác ngoài rap.

Pháo tại Em Xinh Say Hi thu hút nhiều sự chú ý

Năm 2026, Pháo tiếp tục khiến khán giả bất ngờ khi lấn sân điện ảnh. Cô đảm nhận vai Nhật Hạ trong Thỏ Ơi!! của Trấn Thành, đánh dấu lần đầu tiên nữ rapper thử sức với một vai diễn điện ảnh đáng chú ý. Bộ phim sau đó đạt doanh thu gần 450 tỷ đồng, đưa Pháo tiếp tục xuất hiện trong một lĩnh vực mới ngoài âm nhạc.

Với vai diễn được xem là khá nặng về tâm lý, Pháo có màn diễn xuất ấn tượng trong phim điện ảnh trăm tỷ Thỏ Ơi!! của đạo diễn Trấn Thành

Từ rapper sang diễn viên rồi đến người đẹp thi nhan sắc, hành trình của Pháo trong năm 2026 vì thế có thêm khá nhiều “ngã rẽ”. Trước Miss Universe Vietnam, cô từng ghi danh Miss Grand Vietnam 2026 và lọt Top 31 nhưng sau đó dừng cuộc thi vì không thống nhất được một số điều kiện hợp tác.

Lần trở lại với đấu trường sắc đẹp tại Miss Universe Vietnam 2026 vì thế gây chú ý ngay từ khi Pháo công bố hình ảnh dự thi. Nữ rapper xuất hiện với diện mạo nữ tính và trưởng thành hơn, khác khá xa hình ảnh gai góc từng gắn với cô trong những năm đầu sự nghiệp. Tại cuộc thi, Pháo tiếp tục cho thấy khả năng trình diễn sân khấu, đồng thời nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả khi giành giải Người đẹp được yêu thích nhất.

Ở đêm chung kết, Pháo tiếp tục ghi dấu với giải Người đẹp tài năng và Trang phục dạ hội đẹp nhất. Sau khi được gọi tên vào Top 5, cô bước vào phần thi ứng xử với câu hỏi về áp lực lớn nhất đối với phụ nữ hiện nay. Pháo cho rằng phụ nữ thường đứng giữa mong muốn của bản thân và áp lực làm hài lòng những người xung quanh, đồng thời nhấn mạnh quyền được theo đuổi những điều mình thực sự mong muốn. Sau phần thi, cô dừng lại ở vị trí Á hậu 3.

Pháo không chỉ đăng quang ngôi vị Á hậu 3 mà còn giành các giải phụ như Người đẹp tài năng và Trang phục dạ hội đẹp nhất

Từ cô gái 17 tuổi bước ra từ King Of Rap, Pháo có thể xem là đã có một hành trình sự nghiệp mà không phải nữ rapper nào cũng có được khi sở hữu bản hit tạo hiện tượng quốc tế, hợp tác với rapper Mỹ Tyga, thử sức ở lĩnh vực “nghệ thuật thứ 7”, được TC Candler đề cử trong danh sách Gương mặt đẹp nhất thế giới,... nhưng dường như chưa muốn đóng khung mình trong bất kỳ danh xưng nào. Và sau đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2026, bên cạnh rapper Pháo, khán giả sẽ còn phải nhớ thêm một cái tên khác đó chính là Á hậu Pháo.