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Elon Musk chia tay bạn gái

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Shivon Zilis - nữ giám đốc công nghệ và mẹ của bốn người con với Elon Musk - cho biết tỷ phú giàu nhất thế giới đã đột ngột kết thúc mối quan hệ của họ. Khoảng một tuần trước, hai người vẫn nhắn tin bày tỏ tình yêu.

People đưa tin Elon Musk đã chia tay Shivon Zilis - lãnh đạo tại Neuralink và cựu giám đốc tại Tesla. Thông tin này được chính Zilis xác nhận trên trang cá nhân. Nữ giám đốc công nghệ 40 tuổi ở thế bị động.

“Thật khó để từ đang yêu say đắm sang buông bỏ chỉ trong một tuần mà không có bất kỳ lời cảnh báo nào, nhưng đôi khi mọi chuyện là như vậy... Tôi cảm thấy hạnh phúc vì đã cho Elon biết cảm giác được thấu hiểu sâu sắc, được chăm sóc và yêu thương một cách bình yên, ổn định và dịu dàng…

Tôi đang rất đau lòng, nhưng vẫn dành tình cảm sâu sắc cho Elon và sẽ luôn mong anh ấy được hạnh phúc. Chúc Elon thượng lộ bình an. Thế giới thật may mắn khi có anh”, Zilis chia sẻ trên X ngày 2/10.

Elon Musk chia tay nữ cấp dưới. Ảnh: X

Cùng “tâm thư” dài, Zilis cũng công khai ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa cô và Elon Musk trước đó khoảng một tuần.

Trong đó, nữ giám đốc nhắn với tỷ phú 7X: “Thật tuyệt vời khi được gặp anh ăn sáng. Em yêu anh rất nhiều”. Elon Musk trả lời vào ngày 24/9: “Anh cũng yêu em”.

Tiếp đó, Elon cho biết có thể mời bạn gái tới quốc yến tại Nhà Trắng dành cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Zilis tỏ ra vui mừng: “Ôi, điều đó có ý nghĩa rất lớn với em. Cảm ơn anh”.

Đến ngày 27/9, Shivon Zilis gây chú ý với dòng trạng thái lạ: “Ngày mới, cuộc đời mới”.

Phát ngôn mới nhất của bà mẹ bốn con là để đáp lại nghi vấn chia tay sau khi tài khoản chuyên theo dõi hoạt động trên mạng xã hội nhận ra Elon Musk đã bỏ theo dõi cô.

Zilis sinh ra và lớn lên tại Ontario, Canada. Cô theo học Đại học Yale, chuyên ngành kinh tế và triết học, đồng thời từng là thủ môn của đội khúc côn cầu nữ. Sau khi tốt nghiệp, Zilis làm việc tại IBM, Bloomberg và quỹ đầu tư Bloomberg Beta trước khi chuyển sang lĩnh vực AI. Cô gia nhập OpenAI năm 2016. Đây cũng là thời điểm cô gặp Elon Musk.

Năm 2017, Zilis bắt đầu làm việc cho Musk tại Tesla và Neuralink, đồng thời tư vấn cho ông về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Elon Musk và Shivon Zilis phát triển từ mối quan hệ cấp trên - cấp dưới. Ảnh: Getty Images.

Khoảng năm 2020, Musk đề nghị làm người hiến tinh trùng nếu Zilis muốn sinh con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Hai người sau đó có cặp song sinh Strider và Azure vào tháng 11/2021.

Mối quan hệ của họ được công chúng biết đến vào năm 2022, khi hồ sơ tòa án tiết lộ Musk là cha của cặp song sinh.

Hai người tiếp tục có con gái Arcadia vào tháng 2/2024 và con trai Seldon Lycurgus vào năm 2025. Zilis và Musk có bốn người con.

Đến năm 2026, mối quan hệ của hai người trở nên công khai hơn. Zilis từng xuất hiện cùng Musk tại một số sự kiện. The Washington Post tiết lộ hai người từng sống cùng nhau khi Musk ở Austin hoặc cùng đi công tác.

Theo Tú Oanh

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