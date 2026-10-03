Người phá hơn 1.200 vụ án nghiêm trọng mà không xảy ra sai sót

Sohu dẫn dữ liệu từ Maoyan đưa tin tính đến 23h52 ngày 2/10 (giờ địa phương), tổng doanh thu phòng vé mùa Quốc khánh Trung Quốc 2026, kéo dài từ 1-7/10, đã vượt 400 triệu nhân dân tệ (1.550 tỷ đồng). Trong đó, Dấu vết thần thám, Vợ chồng có ý gì? và Chào mừng đến nhà hàng Long đang tạm giữ ba vị trí dẫn đầu phòng vé Trung Quốc.

Trong cuộc đua này, Dấu vết thần thám đang tạo khoảng cách đáng kể với những tác phẩm khác. Phim do Trần Tư Thành đạo diễn, Trương Dịch, Mã Lệ, Trần Minh Hạo và Vương Tuấn Khải đóng chính, ra rạp từ ngày 1/10.

Theo dữ liệu Maoyan, Dấu vết thần thám thu 71,01 triệu nhân dân tệ (276 tỷ đồng) trong ngày đầu tiên và tiếp tục kiếm thêm 69,76 triệu nhân dân tệ (271 tỷ đồng) trong ngày 2/10. Tổng doanh thu sau hai ngày đạt khoảng 140,77 triệu nhân dân tệ (548 tỷ đồng). Trong khi đó, bộ phim xếp thứ hai là Vợ chồng có ý gì? thu về tổng cộng khoảng 88,81 triệu nhân dân tệ (345 tỷ đồng).

Phim hình sự dựa trên câu chuyện có thật

Dấu vết thần thám lấy cảm hứng từ cuộc đời Thôi Đạo Thực, chuyên gia giám định dấu vết hình sự nổi tiếng của Trung Quốc, người được trao Huân chương Thất Nhất - huân chương danh dự cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc - vào năm 2021.

Dấu vết thần thám dựa trên nhân vật và những câu chuyện có thật.

Nhân vật chính Thôi Tầm do Trương Dịch thể hiện được xây dựng dựa trên hình tượng Thôi Đạo Thực. Trong sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ, ông tham gia xử lý hơn 1.200 vụ án nghiêm trọng, giám định hơn 7.000 dấu vết và vật chứng mà không xảy ra sai sót. Một trong những vụ án nổi tiếng gắn với tên tuổi ông là vụ Bạch Bảo Sơn, trong đó dấu vết trên vỏ đạn đóng vai trò quan trọng giúp cảnh sát xác định khẩu súng liên quan đến vụ án.

Trong phim, Trần Tư Thành lựa chọn bốn vụ án xảy ra ở những thời kỳ khác nhau để kể câu chuyện về Thôi Tầm và quá trình phát triển của ngành kỹ thuật hình sự Trung Quốc.

Theo trang 1905, đây là lựa chọn khó bởi nhân vật nguyên mẫu vốn tiếng tăm, những câu chuyện về ông cũng được công chúng biết đến. Ê-kíp phải tìm cách để nhân vật trên màn ảnh không chỉ là “thần thám” chuyên phá án mà còn có đời sống, tính cách và những lựa chọn của con người bình thường.

Điểm hấp dẫn của phim nằm ở việc dấu vết vật chứng được đặt vào trung tâm câu chuyện. Những chi tiết nhỏ tại hiện trường như vỏ đạn, dấu vết để lại sau vụ án hay các vật chứng tưởng như không đáng kể trở thành chìa khóa để lần tìm sự thật.

Cách tiếp cận này giúp bộ phim khác với nhiều tác phẩm trinh thám thương mại vốn dựa nhiều vào những màn đấu trí, cú lật bất ngờ hoặc việc đánh đố khán giả.

Đánh giá trái chiều

Trước khi ra rạp, Dấu vết thần thám đã thu hút sự chú ý lớn trong nhóm phim hình sự của mùa Quốc khánh. Đến khi công chiếu, một số cây bút điện ảnh Trung Quốc đánh giá tác phẩm có nhiều điểm đáng chú ý.

1905 nhận định sự kết hợp giữa Trần Tư Thành, biên kịch Trương Ký và Trương Dịch sau Đội điều tra số 3 tiếp tục tạo ra tác phẩm có chất lượng. Trang này gọi Dấu vết thần thám là bộ phim hình sự “không đi theo lối thông thường”. Thay vì xây dựng cảm giác hồi hộp bằng những màn phá án liên tiếp, phim dành nhiều thời lượng cho nhân vật và sự thay đổi của kỹ thuật điều tra qua các thời kỳ.

Trong khi đó, The Paper cho rằng sức nặng của phim nằm ở việc không chỉ kể về quá trình phá án mà còn tái hiện sự thay đổi của công tác kỹ thuật hình sự qua nhiều thế hệ. Những phương pháp giám định thủ công ban đầu dần được thay thế hoặc hỗ trợ bởi công nghệ hiện đại, trong khi kinh nghiệm của thế hệ đi trước được truyền lại cho những cảnh sát trẻ. Chính sự tiếp nối này tạo thêm chiều sâu cho câu chuyện, biến Dấu vết thần thám từ bộ phim phá án thành tác phẩm nói về nghề nghiệp, trách nhiệm và sự truyền nghề trong lực lượng hình sự.

Dấu vết thần thám được đánh giá không đi theo lối mòn của phim hình sự, nhưng cũng bị cho là ôm đồm quá nhiều.

Tuy nhiên, phản hồi của giới bình luận không hoàn toàn tích cực. Bài phân tích trên Sina cho rằng việc đưa bốn câu chuyện vào cùng một bộ phim khiến tác phẩm đôi lúc trở nên quá tải. Theo đánh giá, nửa đầu phim tập trung tốt vào năng lực chuyên môn và sự kiên trì của Thôi Tầm, nhưng về sau câu chuyện mở rộng sang nhiều vấn đề xã hội khác, khiến nhịp kể thiếu đồng đều.

Sina cho rằng Dấu vết thần thám có giá trị ở việc đưa nghề giám định dấu vết hình sự vốn ít được công chúng biết đến lên màn ảnh. Tuy nhiên, nếu khán giả kỳ vọng về một bộ phim phá án thuần túy, tác phẩm có thể gây thất vọng vì Trần Tư Thành lần này gần như từ bỏ những cú “bẻ lái” vốn là đặc trưng trong nhiều phim trước của anh.

Trước đây, Trần Tư Thành từng thành công với những tác phẩm khai thác mạnh yếu tố bí ẩn, suy luận và bất ngờ như Thám tử phố Hoa và Cô ấy mất tích.

Với Dấu vết thần thám, anh chuyển sang cách kể chậm hơn. Khán giả không nhất thiết phải đoán trước hung thủ mà theo dõi quá trình các nhân vật tìm kiếm và xác nhận chứng cứ.

Thành công ban đầu của Dấu vết thần thám đến từ sự kết hợp của nhiều yếu tố. Trước hết, phim sở hữu đề tài hình sự vốn có sức hút ổn định với khán giả Trung Quốc. Nhưng thay vì xây dựng một câu chuyện hư cấu hoàn toàn, tác phẩm dựa trên cuộc đời của nhân vật và những vụ án có thật.

Phim còn có dàn diễn viên nổi tiếng. Trương Dịch là cái tên bảo chứng cho dòng phim chính kịch và hình sự, trong khi Vương Tuấn Khải giúp tác phẩm thu hút thêm lượng khán giả trẻ.