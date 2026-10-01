Ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục đưa thêm 1 hệ sinh thái đi vào hoạt động tại địa phương 2 triệu dân: Có hạng mục lần đầu xuất hiện ở miền Bắc, hơn 1.000 nhân sự được chuẩn bị

Tập đoàn Vingroup đã và đang triển khai đồng loạt nhiều dự án, quần thể, hệ sinh thái, nghỉ dưỡng trên cả nước tại nhiều địa phương khác nhau. Trong đó gần đây nhất, chuẩn bị đi vào hoạt động chính thức, chính là Vinpearl tại Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang.

Theo báo địa phương, hệ sinh thái nghỉ dưỡng này đang tiến gần thời điểm chính thức đón khách, công tác tuyển dụng, đào tạo và chuẩn hóa nhân sự đang đồng thời được triển khai đồng bộ.

Cụ thể, Vinpearl Tuyên Quang có nhu cầu tuyển dụng hơn 1.000 vị trí công việc tại 4 phân khu lớn, gồm Khu vui chơi VinWonders Mỹ Lâm, sân golf Vinpearl Golf Mỹ Lâm, khu suối khoáng Vinpearl Seiko Onsen Tuyên Quang và khách sạn Vinpearl Onsen Resort Tuyên Quang. Riêng ngày hội tuyển dụng diễn ra hồi tháng 4 đã đưa ra gần 1.000 chỉ tiêu, với ứng viên được phỏng vấn trực tiếp và tìm hiểu các vị trí phù hợp.

Quần thể này được phát triển tại Mỹ Lâm, thuộc tỉnh Tuyên Quang – địa phương có quy mô dân số gần 2 triệu người sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, tỉnh mới có diện tích hơn 13.795 km2 và dân số 1.865.270 người theo số liệu năm 2025.

Toàn cảnh Vinpearl Tuyên Quang

Đáng chú ý, hệ sinh thái Vinpearl chỉ là một phần trong không gian phát triển quy mô lớn hơn của Vingroup tại Mỹ Lâm. Theo Vingroup, Khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm và Tổ hợp Khu Thể dục Thể thao - Sân golf Mỹ Lâm có tổng diện tích gần 650 ha, trong đó khu đô thị an cư và nghỉ dưỡng rộng khoảng 540 ha, còn tổ hợp thể dục thể thao - sân golf khoảng 109 ha.

Từ khách sạn 235 phòng tới hệ thống tắm khoáng và sân golf 18 hố

Một trong những cấu phần trung tâm là Vinpearl Onsen Resort Tuyên Quang, nằm tại vùng lõi suối khoáng nóng Mỹ Lâm.

Theo website Vinpearl, khu nghỉ dưỡng có 235 phòng, được phát triển theo cảm hứng Nhật Bản, kết hợp các tiện ích về ẩm thực, wellness và sự kiện. Từ đây, khách lưu trú có thể kết nối với các trải nghiệm tắm onsen, vui chơi, golf và chăm sóc sức khỏe trong cùng quần thể Mỹ Lâm.

Nguồn khoáng nóng cũng trở thành một trong những yếu tố tạo điểm khác biệt cho dự án. Thông tin từ VinWonders cho biết mạch khoáng Mỹ Lâm nằm ở độ sâu hơn 150 m, nhiệt độ tự nhiên khoảng 67-69 độ C. Tại Vinpearl Onsen Tuyên Quang, hệ thống được giới thiệu có 56 bể tắm khoáng, trong đó gồm 26 bể dành cho gia đình và 16 bể nước khoáng thiên nhiên, bên cạnh các không gian onsen riêng tư và bungalow nghỉ dưỡng.

Vinpearl Onsen Tuyên Quang nổi bật với trải nghiệm tắm khoáng nóng (Ảnh Vinpearl)

Bổ sung cho nhóm sản phẩm nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe là Vinpearl Golf Mỹ Lâm. Theo Vingroup, sân golf tại đây có quy mô 18 hố tiêu chuẩn quốc tế, được thiết kế dựa trên địa hình đồi núi và mặt nước tự nhiên của khu vực.

Trong quy hoạch rộng hơn tại Mỹ Lâm còn có trục thương mại J-Town theo phong cách phố cổ Nhật Bản, Trung tâm dưỡng lão Vin New Horizon và Bệnh viện lão khoa Vinmec. Các biệt thự tại khu đô thị nghỉ dưỡng cũng được định hướng dẫn nguồn khoáng nóng tới từng căn.

Công viên chủ đề Nhật Bản đầu tiên tại miền Bắc dự kiến mở cửa tháng 12

Nếu khách sạn và onsen tập trung vào nghỉ dưỡng, VinWonders Tuyên Quang sẽ đảm nhiệm mảng vui chơi giải trí của hệ sinh thái.

Đáng chú ý, website chính thức của VinWonders giới thiệu đây là "công viên giải trí chủ đề Nhật Bản đầu tiên tại miền Bắc Việt Nam". Công viên nằm liền kề khu nghỉ dưỡng Vinpearl và Vinpearl Seiko Onsen, qua đó kết nối chuỗi trải nghiệm vui chơi - nghỉ dưỡng - thư giãn tại cùng một điểm đến.

VinWonders Tuyên Quang được công bố có hơn 20 trải nghiệm giải trí dành cho nhiều nhóm khách. Trong số này có đua xe địa hình ATV, tổ hợp leo trèo và cầu dây, zipline giữa thiên nhiên cùng đu quay ngựa gỗ 2 tầng. Không gian và tên gọi của nhiều trò chơi cũng khai thác hình ảnh Nhật Bản như Edo, Kabuki hay ninja.

Các hạng mục tại Mỹ Lâm sẽ không nhất thiết đồng loạt đi vào hoạt động trong cùng một ngày. Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên Vinpearl năm 2026, doanh nghiệp cho biết sẽ khai trương điểm đến Mỹ Lâm với các cơ sở gồm khách sạn, VinWonders và sân golf, trong đó quý IV/2026 là mốc quan trọng của kế hoạch.

Hiện Vinpearl đã công bố chương trình ưu đãi khai trương Vinpearl Onsen Resort Tuyên Quang, với thời gian lưu trú bắt đầu từ 20/11/2026. Doanh nghiệp đồng thời giới thiệu các trải nghiệm liên kết gồm Vinpearl Seiko Onsen, VinWonders Tuyên Quang, Vinpearl Golf Mỹ Lâm và khu ẩm thực Nhật Bản J-Town.

Riêng VinWonders Tuyên Quang hiện công bố thời điểm mở cửa trong tháng 12/2026.

Một số hình ảnh khác về Vinpearl Tuyên Quang (Ảnh Chủ đầu tư)

Như vậy, sau giai đoạn xây dựng và chuẩn bị nguồn nhân lực, hệ sinh thái nghỉ dưỡng tại Mỹ Lâm đang tiến gần giai đoạn khai thác thực tế. Việc các cấu phần từ lưu trú, khoáng nóng đến vui chơi và golf lần lượt vận hành cũng sẽ bổ sung một nhóm sản phẩm du lịch mới cho Tuyên Quang, bên cạnh những lợi thế vốn có về thiên nhiên, văn hóa và du lịch vùng Đông Bắc.