Nữ nghệ sĩ Việt nhận lương hưu gần 7 triệu đồng/tháng, sở hữu khu vườn rộng 4.000m² ven sông Hồng

Nghệ sĩ Tú Oanh (sinh năm 1968) là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, ghi dấu ấn với lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc. Ở tuổi U60, nữ nghệ sĩ đang tận hưởng cuộc sống viên mãn bên chồng là đạo diễn cùng các con. Năm 2018, Tú Oanh quyết định nghỉ hưu sớm 3 năm, rời Nhà hát Tuổi trẻ để có thêm thời gian dành cho gia đình và theo đuổi những điều bản thân luôn ấp ủ. Theo chia sẻ, hiện cô nhận mức lương hưu gần 7 triệu đồng/tháng và vẫn hoạt động nghệ thuật khi gặp được những cơ hội, kịch bản phù hợp.

Rời xa guồng quay công việc, Tú Oanh có thêm thời gian tận hưởng cuộc sống điền viên, đặc biệt là niềm vui chăm sóc khu vườn rộng khoảng 4.000m² ven sông Hồng. Từ một bãi đất hoang, nữ nghệ sĩ từng bước cải tạo thành không gian xanh ngập tràn rau, hoa và cây ăn trái. Đây cũng trở thành chốn bình yên để cô trở về sau những bộn bề của cuộc sống. Đều đặn mỗi ngày, Tú Oanh dành vài giờ cho khu vườn; những công việc nặng đã có người hỗ trợ, còn việc vun từng luống rau, chăm từng gốc cây vẫn là niềm vui mà nữ nghệ sĩ muốn tự tay thực hiện.

Nghệ sĩ Tú Oanh nảy ra ý tưởng làm vườn vào năm 2019, khi công việc nghệ thuật bị gián đoạn bởi dịch Covid-19. Từ một mảnh đất hoang phủ đầy cỏ dại và rác thải, nữ diễn viên bắt tay cải tạo từng chút một, quy hoạch các khu trồng trọt, dựng thêm một căn nhà gỗ nhỏ làm nơi nghỉ ngơi. Đến nay, khu vườn đã trở thành một khoảng xanh trù phú với đủ loại rau, hoa và cây trái. Những lúc không bận rộn với công việc, Tú Oanh thường dậy từ sớm, cùng người giúp việc chăm cây, thu hoạch nông sản và cải tạo đất. Với cô, làm vườn không chỉ là thú vui mà còn là cách tìm về nhịp sống chậm rãi, thư thái giữa thiên nhiên. Đáng nói, từng góc vườn đều mang dấu ấn riêng của nữ diễn viên: cô tự lên ý tưởng, hình dung cách sắp đặt rồi thuê thêm người thực hiện, để những ý tưởng cứ thế được bồi đắp mỗi ngày, biến mảnh đất hoang năm nào thành khu vườn xanh mướt, đầy sức sống.

Dọc lối vào căn nhà của nghệ sĩ Tú Oanh là giàn chanh vàng đã được cô chăm chút suốt nhiều năm, bên cạnh là đủ loại cây ăn quả như xoài, nhãn, bưởi, khế... Đây cũng có thể xem là những “gương mặt dũng cảm” bậc nhất trong khu vườn, bởi sau hai trận lụt vào năm 2023 và 2024, khi mực nước dâng hơn 3m, phần lớn cây cối bị nhấn chìm, hư hại rồi chết khô, những cây này vẫn kiên cường đứng vững và tiếp tục sinh trưởng. Nhiều lần chứng kiến khu vườn tan hoang sau những trận bão, Tú Oanh không khỏi xót xa trước thành quả bao năm vun vén bị tàn phá. Thế nhưng thay vì bỏ cuộc, nữ diễn viên lần nào cũng nhanh chóng vực dậy tinh thần, thuê thêm người dọn bùn, cải tạo đất và bắt tay trồng lại từ đầu. Nhờ sự kiên trì ấy, khu vườn dần “hồi sinh”, ngày một xanh tốt và tiếp tục mang đến những mùa rau trái trĩu quả.

Bên cạnh những loại cây ăn quả kể trên, khu vườn của Tú Oanh còn có nhiều cây khác như bơ, nhãn, mít, đu đủ..., đặc biệt nổi bật là một cây sung “khủng” lúc nào cũng sai trĩu quả. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc thu hoạch cây trái trong vườn, từ hái rau đến hái quả, vừa tận hưởng thú vui làm vườn vừa tự mình cảm nhận thành quả sau những ngày tháng chăm chút.

Sở hữu diện tích đất rộng lại có niềm đam mê đặc biệt với việc làm vườn, Tú Oanh dành một khoảng không gian lớn để trồng rau xanh phục vụ bữa ăn hằng ngày. Từ mồng tơi, cà tím, rau dền, rau ngót, rau muống, khoai lang đến mướp, bầu, bí..., mỗi mùa lại có thêm những loại rau trái khác nhau. Khu vườn cũng không thiếu các loại rau gia vị như sả, gừng, ớt, húng quế, tía tô, lá lốt... Nhờ vậy, nữ diễn viên gần như chẳng phải mua rau bên ngoài, chỉ những loại khó trồng mới cần tìm mua. Những luống rau được chăm sóc xanh tốt đến mức mỗi tuần, riêng rau muống và rau khoai lang có thể cho thu hoạch khoảng 40 mớ mỗi loại. Không chỉ đủ dùng cho gia đình, số rau trái dồi dào còn được Tú Oanh dành để biếu tặng người thân, bạn bè. Với nữ diễn viên, khu vườn vì thế không đơn thuần là nơi cung cấp thực phẩm sạch mà còn trở thành một niềm vui giản dị, hiện diện trong cuộc sống mỗi ngày.