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Xuân Son nghẹn ngào chia tay tuyển Việt Nam về nước điều trị chấn thương

| | Lifestyle

Tối 28/9, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã bịn rịn chia tay các đồng đội tại ĐT Việt Nam để trở về nước tiếp tục điều trị chấn thương.

Tối 28/9, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã chính thức chia tay các đồng đội tại ĐT Việt Nam để trở về Việt Nam tiếp tục điều trị chấn thương cơ đùi phía sau gặp phải trong trận đấu với Philippines hôm 26/9. Theo kết luận từ bác sĩ tại Indonesia, chân sút này dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu từ 4 đến 6 tuần để phục hồi hoàn toàn.

Xuân Son chia tay tuyển Việt Nam (Ảnh: VFF)

(Ảnh: VFF)

(Ảnh: VFF)

Xuân Son đã bày tỏ nguyện vọng được trở về CLB chủ quản nhằm thuận tiện hơn cho sinh hoạt cá nhân và quá trình hồi phục. Nguyện vọng này nhận được sự sẻ chia và đồng cảm sâu sắc từ toàn thể ban huấn luyện cũng như các đồng đội.

Thay mặt lãnh đạo LĐBĐVN và ĐT Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng đoàn Trần Anh Tú đã trực tiếp động viên, khích lệ chân sút gốc Brazil tập trung dưỡng thương thật tốt để sớm trở lại cống hiến cho cả CLB lẫn đội tuyển. Ông Trần Anh Tú cũng khẳng định đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn LĐBĐVN phối hợp chặt chẽ với CLB chủ quản để theo dõi sát sao, đồng thời tạo mọi điều kiện hỗ trợ tối đa giúp Xuân Son đạt hiệu quả phục hồi tốt nhất.

Sự chia tay đột ngột này để lại nhiều tiếc nuối ngay trước thềm trận đấu quan trọng với Thái Lan. Phát biểu trước buổi tập chiều 28/9, HLV Kim Sang Sik không giấu nổi sự xúc động: "Với tư cách là huấn luyện viên trưởng, tôi cảm thấy rất đau lòng, và đối với cả đội bóng thì đây cũng là một sự tiếc nuối rất lớn. Tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ bóng đá Việt Nam, các cổ động viên cũng như ban lãnh đạo CLB Nam Định. Hy vọng rằng Xuân Son sẽ điều trị tốt và có thể sớm trở lại đội tuyển quốc gia với một thể trạng khỏe mạnh".

HLV Kim Sang-sik buồn vì Xuân Son chấn thương (Ảnh: VFF)

Về phía các cầu thủ, tiền vệ Nguyễn Hai Long thừa nhận sự vắng mặt của Xuân Son là tổn thất lớn đối với lực lượng của ĐT Việt Nam lúc này. Tuy nhiên, anh khẳng định toàn đội đã chuẩn bị sẵn tâm lý để vượt qua khó khăn: "Ban huấn luyện sẽ tìm cách và đưa ra những giải pháp thay thế cho vị trí Xuân Son để lại. Tôi nghĩ tất cả các cầu thủ đều đang sẵn sàng và chắc chắn sẽ chiến đấu thay phần Xuân Son trong chặng đường còn lại".

Theo Tiên

Đời sống & Pháp luật

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