Nữ diễn viên tái hôn với nhân viên bảo bán hiểm lương gần 9 tỷ/năm, gara nhà đậu toàn Porsche - Lamborghini

Ngày 4/10, tờ HK01 đưa tin Thi Tuấn Hiền - chồng của Lương Tịnh Kỳ - gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc bên 2 con. Không ngờ bài đăng này lại vô tình hé lộ khung cảnh cực kỳ xa hoa bên trong gara nhà của vợ chồng minh tinh đình đám xứ Hồng Kông. Theo đó, trong 1 bức ảnh, con trai cả Roman của họ đã đứng trước hàng loạt siêu xe vui vẻ chụp ảnh. Phía sau cậu bé là một dàn xe sang cực kỳ bắt mắt gồm Porsche màu xanh da trời, Aston Martin màu xám đậm và Lamborghini màu đỏ cùng một số mẫu siêu xe khác. Tất cả đều thuộc phân khúc cao cấp, có giá trị không hề nhỏ.

Ngay lập tức, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và giàu sang của Lương Tịnh Kỳ nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Theo tờ On, mỹ nhân Bao La Vùng Trời kết hôn với Thi Tuấn Hiền - người kém cô 8 tuổi - vào năm 2019. Thi Tuấn Hiền là người chồng thứ 2 của Lương Tịnh Kỳ. Sau khi về chung nhà, cả hai nhanh chóng có hai con trai là Thi Duệ Văn (Roman) và Thi Duệ An (Rian). Gia đình 4 người hiện sống trong căn biệt thự rộng hàng nghìn feet vuông tại Happy Valley (Hong Kong, Trung Quốc).

Chồng Lương Tịnh Kỳ vô tình để lộ cuộc sống xa hoa, gara nhà đậu toàn xe sang. Ảnh: Sina.

Nữ diễn viên đình đám hiện có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên chồng trẻ kém 8 tuổi. Ảnh: Sohu.

Được biết, chồng Lương Tịnh Kỳ xuất thân trong gia đình khá giả. Anh hiện giữ chức quản lý cấp cao tại một công ty bảo hiểm. Nhờ thành tích kinh doanh nổi bật, Thi Tuấn Hiền nhiều lần đạt thành tích cao và còn gia nhập Court of the Table (COT) - cấp thành viên cao của Million Dollar Round Table (MDRT), một tổ chức dành cho những chuyên gia bảo hiểm có thành tích kinh doanh xuất sắc. Thu nhập hàng năm của anh hơn 2,56 triệu HKD (gần 9 tỷ đồng).

Do sự nghiệp của chồng ngày càng phát triển, Lương Tịnh Kỳ cũng chẳng mặn mà chạy show, đóng phim kiếm tiền. Những năm qua, cô dành phần lớn thời gian chăm sóc 2 con nhỏ, vun vén gia đình. Lương Tịnh Kỳ thi thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của gia đình từ tổ chức tiệc tại gia, tận hưởng không gian sân thượng rộng rãi cho đến tham dự lễ tốt nghiệp mẫu giáo của các con. Qua những hình ảnh được đăng tải, có thể thấy gia đình nữ diễn viên đang rất êm ấm, viên mãn.

Chồng Lương Tịnh Kỳ hiện giữ chức quản lý cấp cao tại một công ty bảo hiểm, thu nhập hàng năm của anh có thể gần 9 ỷ đồng. Ảnh: HK01.

Lương Tịnh Kỳ sinh năm 1983, vào showbiz từ năm 2004 với vai trò ca sĩ của một nhóm nhạc nữ. Sau đó, cô gia nhập đài TVB và rẽ hướng sang đóng phim. Nữ diễn viên từng ghi dấu ấn qua các tác phẩm như Kim Thật Tinh Túy 2, Bao La Vùng Trời 2, Sứ Đồ Hành Giả, Thiên Sứ Thực Tập, Thái Ngạc và Tiểu Phụng Thiên...

Nữ diễn viên lớn lên trong một gia đình có điều kiện. Cha cô là Lương Gia Thụ, từng giữ chức Giám đốc sản xuất phim truyền hình thuộc bộ phận sản xuất của TVB. Mẹ cô - Tiêu Tiếu Minh cũng từng là quản lý bộ phận nghệ sĩ của TVB.

Cha mẹ Lương Tịnh Kỳ đều là những nhân viên cốt cán thuộc đài TVB. Ảnh: Sina.

Trước khi có được tổ ấm viên mãn như hiện tại, Lương Tịnh Kỳ từng đổ vỡ hôn nhân với Hoàng Mẫn Hào - thiếu gia nổi tiếng bởi khả năng đầu tư bất động sản, từng được mệnh danh là "vua đầu cơ nhà đất" và sở hữu khối tài sản khoảng 200 triệu HKD (khoảng 696 tỷ đồng). Cha của Hoàng Mẫn Hào là doanh nhân ngành dệt may Hoàng Chấn Thanh, sở hữu hơn chục bất động sản hạng sang khắp Trung Quốc.

Lương Tịnh Kỳ và Hoàng Mẫn Hào quen nhau tại một buổi khiêu vũ. Hẹn hò chưa đầy một năm, Hoàng Mẫn Hào đã cầu hôn nữ diễn viên bằng một chiếc nhẫn kim cương trị giá 6 chữ số. Năm 2011, Lương Tịnh Kỳ và Hoàng Mẫn Hào tổ chức hôn lễ linh đình. Tuy nhiên, chỉ sau nửa năm chung sống, họ đã ly thân. Đến khoảng giữa 2012, cả hai chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn. Nguyên nhân tan vỡ được cho biết là Hoàng Mẫn Hào không hài lòng với những tin đồn tình ái xoay quanh Lương Tịnh Kỳ.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Lương Tịnh Kỳ kết thúc chỉ sau 1,5 năm chung sống. Ảnh: HK01.

Nguồn: Sina, HK01