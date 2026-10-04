Con trai 1m90 của Ronaldo bị loại khỏi tuyển U16 Bồ Đào Nha

Việc Cristiano Ronaldo đột ngột rời đợt tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha tại UEFA Nations League tiếp tục thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận quốc tế. Bên cạnh những mâu thuẫn được cho là xuất phát từ mối quan hệ với ban huấn luyện, truyền thông Bồ Đào Nha vừa hé lộ thêm một yếu tố đáng chú ý khác liên quan trực tiếp đến gia đình của siêu sao này.

Theo tiết lộ từ ông Vitor Pinto, Phó tổng biên tập tờ báo thể thao Record (Bồ Đào Nha), sự thất vọng của Ronaldo đã gia tăng đáng kể sau khi con trai cả của anh - Cristiano Ronaldo Jr. bị gạch tên khỏi danh sách triệu tập mới nhất của đội tuyển U16 quốc gia. Trước đó vào tháng 5, cầu thủ trẻ này từng góp mặt trong màu áo các đội tuyển trẻ Bồ Đào Nha và tham dự giải đấu phát triển do UEFA tổ chức. Dù việc Ronaldo Jr. không được gọi không phải là nguyên nhân trực tiếp khiến tiền đạo kỳ cựu đưa ra quyết định bỏ đợt tập trung, song đây được xem là yếu tố cộng hưởng làm trầm trọng thêm những căng thẳng vốn có giữa anh và ban huấn luyện.

Con trai Ronaldo không được lên U16 Bồ Đào Nha

Trước đó, ngay sau cuộc họp báo trước trận gặp Đan Mạch, thủ quân tuyển Bồ Đào Nha đã rời Copenhagen để bay về Madrid bằng chuyên cơ riêng. Trên mạng xã hội, Ronaldo chia sẻ sẽ lên tiếng giải thích chi tiết về quyết định của mình vào thời điểm thích hợp. Trong thời gian siêu sao này vắng mặt, tuyển Bồ Đào Nha vẫn giành chiến thắng thuyết phục 4-2 trước Đan Mạch.

Trước nguy cơ mối quan hệ đổ vỡ, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) đang chủ động tìm giải pháp hạ nhiệt. Theo tờ Marca (Tây Ban Nha), lãnh đạo FPF không muốn chặng đường cống hiến của chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển phải kết thúc trong tranh cãi và cay đắng. FPF hiện nỗ lực xúc tiến một cuộc gặp hòa giải giữa các bên liên quan, bao gồm Ronaldo và HLV trưởng Jorge Jesus, với hy vọng giải quyết dứt điểm các bất đồng và mang lại một cái kết trọn vẹn, xứng đáng với sự nghiệp quốc tế của CR7.