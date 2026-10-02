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Toàn cảnh vụ Ronaldo rời tuyển Bồ Đào Nha: Nguồn cơn từ 30 phút khởi động và sự lừa dối

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Toàn bộ diễn biến vụ lùm xùm của Ronaldo với HLV đội tuyển Bồ Đào Nha.

Bóng đá Bồ Đào Nha vừa trải qua một trong những biến cố truyền thông chấn động nhất lịch sử khi siêu sao Cristiano Ronaldo bất ngờ thu dọn hành lý, bước lên chuyên cơ riêng rời khỏi đợt tập trung của đội tuyển quốc gia ngay trước lượt trận quan trọng tại UEFA Nations League. Hành động này không chỉ chấm dứt chuỗi ngày căng thẳng ngầm giữa CR7 và Ban huấn luyện mà còn đặt ra dấu hỏi lớn về cái kết cho sự nghiệp quốc tế lẫy lừng của anh ở tuổi 41.

Nguồn cơn của sự việc

Mọi chuyện bắt đầu bùng phát từ chuyến làm khách của Bồ Đào Nha trên sân Na Uy. Khác với kỳ vọng của người hâm mộ về việc siêu sao sở hữu hơn 200 lần khoác áo tuyển sẽ đá chính, Ban huấn luyện đã quyết định xếp Ronaldo ngồi ngoài. Sự ức chế của tiền đạo sinh năm 1985 đẩy lên đỉnh điểm khi anh được yêu cầu ra đường biên khởi động 30 phút nhưng hoàn toàn không được tung vào sân. Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, trong khi các đồng đội ở lại sân để tri ân cổ động viên, Ronaldo đã lẳng lặng đi thẳng vào phòng thay đồ. Thái độ bất mãn này nhanh chóng lan rộng khi toàn đội di chuyển sang Copenhagen để chuẩn bị cho trận gặp Đan Mạch. Tại đây, CR7 từ chối tham gia các buổi tập chung cùng toàn đội mà chỉ tập riêng trong phòng gym, buộc Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) Pedro Proença phải lập tức bay sang họp khẩn nhằm xoa dịu tình hình. Sau khi Chủ tịch LĐBĐ Bồ Đào Nha, HLV Jorge Jesus và Ronaldo trao đổi đã thống nhất HLV Jorge Jesus sẽ phải chia sẻ vấn đề này trước báo giới.

Sự rạn nứt chính thức không thể hàn gắn sau buổi họp báo trước trận đấu của HLV trưởng Jorge Jesus cùng Ban huấn luyện. Đại diện Ban huấn luyện đã đưa ra tuyên bố mang tính nguyên tắc rằng không có bất kỳ cá nhân nào được phép đứng trên tập thể, đồng thời khẳng định chân sút trẻ Gonçalo Ramos mới là ưu tiên số một cho vị trí tiền đạo cắm ở thời điểm hiện tại. Cho rằng vai trò cũng như vị thế của mình bị tổn hại và các cam kết trước đó không được tôn trọng, Ronaldo quyết định thu dọn đồ đạc rời khách sạn. Nhận được tin báo, Chủ tịch FPF Pedro Proença cùng các thành viên Ban huấn luyện đã có mặt tại sân bay nhằm nỗ lực níu kéo ngôi sao lớn nhất của bóng đá nước nhà, nhưng mọi lời khuyên giải đều bất thành. CR7 dứt áo bước lên máy bay riêng rời khỏi Đan Mạch, chính thức từ bỏ đợt hội quân của tuyển Bồ Đào Nha.

Toàn cảnh vụ Ronaldo rời tuyển Bồ Đào Nha: Nguồn cơn từ 30 phút khởi động và sự lừa dối- Ảnh 1.

Ronaldo cảm nhận không được tôn trọng và bị thất hứa (Ảnh: Sun)

Ngay sau quyết định gây sốc, Cristiano Ronaldo đã chính thức lên tiếng xoa dịu dư luận nhưng đồng thời úp mở về những uẩn khúc chưa được hé lộ. Trong thông báo chính thức gửi tới công chúng, CR7 chia sẻ rằng sau buổi họp báo của HLV đội tuyển quốc gia và cuộc trò chuyện với Chủ tịch FPF, anh đã quyết định rời khỏi nơi tập trung. Anh khẳng định vào thời điểm thích hợp sẽ kể toàn bộ sự thật với người dân Bồ Đào Nha về những lý do dẫn đến quyết định này – nơi anh luôn cống hiến hết mình, đồng thời gửi lời chúc may mắn tới đội tuyển và tất cả các đồng đội.

Ronaldo tạo ra cuộc khủng hoảng

Ngay sau đó trong trận đấu với Đan Mạch, chiếc áo số 7 vốn gắn liền với tên tuổi Ronaldo suốt hơn hai thập kỷ đã được trao lại cho tiền đạo Rafael Leão, và Bồ Đào Nha sau đó đã giành chiến thắng 4-2. Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã đưa ra những phát biểu sau trận đấu:

"Tôi sẽ giải thích mọi thứ sau trận đấu cuối cùng. Tôi đã làm bóng đá nhiều năm và tôi biết mình không làm gì khiến mọi chuyện phải đi theo hướng khác cả. Sau trận đấu với Na Uy, chúng ta sẽ nói về chủ đề này. Tôi sẽ không trốn tránh hay né tránh nó", ông Jorge Jesus thẳng thắn chia sẻ, đồng thời kêu gọi giới truyền thông tạm gạt câu chuyện Ronaldo sang một bên để toàn đội tập trung hoàn thành đợt tập trung quốc gia.

Sự ra đi đột ngột của siêu sao 41 tuổi không chỉ gây chấn động dư luận mà còn tạo ra làn sóng sụt giảm tương tác kỷ lục trên các nền tảng truyền thông của LĐBĐ Bồ Đào Nha. Chỉ trong vòng 24 giờ kể từ khi CR7 đóng gói hành lý bay về nhà, tài khoản Instagram chính thức của đội tuyển Bồ Đào Nha đã bốc hơi hơn một triệu người theo dõi. Từ con số ban đầu là 24,9 triệu, lượng người nhấn "theo dõi" đã lao dốc xuống còn 23,8 triệu.

Ở tuổi 41, thay vì một trận đấu chia tay quy mô để tri ân những đóng góp vô tiền khoáng hậu, hành trình của Cristiano Ronaldo tại đội tuyển quốc gia lại đang đứng trước nguy cơ khép lại bằng một nốt trầm cay đắng cùng hàng loạt câu hỏi chưa có lời đáp.

Ronaldo rời đội tuyển Bồ Đào Nha

Theo Tiên

Đời sống & Pháp luật

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