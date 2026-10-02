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Nam NSƯT là "ông hoàng cải lương" đình đám một thời đi bán phở ở đường Sư Vạn Hạnh, TP.HCM

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Ở tuổi 60, nam nghệ sĩ đình đám này vẫn miệt mài với sân khấu, đồng thời duy trì công việc kinh doanh.

Từ "ông hoàng cải lương" đến ông chủ quán phở trên phố Sư Vạn Hạnh

Kim Tử Long là một trong những nghệ sĩ tiêu biểu của sân khấu cải lương đương đại. Anh sinh năm 1966 tại TP.HCM, bén duyên với nghệ thuật từ nhỏ và trải qua hơn bốn thập kỷ gắn bó với sân khấu.

Trong thời kỳ hoàng kim, đặc biệt là thập niên 1990, Kim Tử Long trở thành cái tên quen thuộc với đông đảo khán giả. Anh hoạt động tại nhiều đoàn cải lương như Trần Hữu Trang, Huỳnh Long, Minh Tơ, Sông Bé... và ghi dấu qua nhiều vai diễn nổi tiếng.

Nam NSƯT là "ông hoàng cải lương" đình đám một thời đi bán phở ở đường Sư Vạn Hạnh, TP.HCM- Ảnh 1.

Nghệ sĩ Kim Tử Long

Cùng với sân khấu, Kim Tử Long còn nổi tiếng qua các sản phẩm Mưa bụi. Anh thường kết hợp với nữ nghệ sĩ Tài Linh trong những bản nhạc Hoa lời Việt, tân cổ.

Là tên tuổi sáng chói trong thời kỳ vàng son cải lương, có thời điểm đi đến đâu Kim Tử Long cũng được khán giả chào đón. Nhiều suất diễn nhanh chóng hết vé, giúp anh được mệnh danh là "ông hoàng cải lương".

Không chỉ sống bằng nghệ thuật, Kim Tử Long còn khá "mát tay" trong kinh doanh. Từ thập niên 2000, anh bắt đầu bén duyên với bất động sản và sau đó mở rộng sang lĩnh vực ăn uống. Nam nghệ sĩ sở hữu nhiều bất động sản, tích lũy được khối tài sản lớn, có thời điểm sở hữu cả nghìn cây vàng.

Nam NSƯT là "ông hoàng cải lương" đình đám một thời đi bán phở ở đường Sư Vạn Hạnh, TP.HCM- Ảnh 2.

Kim Tử Long được mệnh danh là một trong những "ông hoàng cải lương"

Năm 2026, Kim Tử Long gây chú ý khi mở quán phở Bắc tại đường Sư Vạn Hạnh, TP.HCM. Đây là lần đầu anh thử mô hình chuyên bán phở. Ý tưởng xuất phát từ niềm yêu thích phở Bắc của nam nghệ sĩ sau những lần đi diễn ở miền Bắc. Anh đã cho người nhà ra học công thức nấu phở rồi đưa về áp dụng tại quán.

Điều thú vị là Kim Tử Long không chỉ đứng tên một cửa hàng rồi giao hoàn toàn cho nhân viên. Anh cho biết mình cũng có thể trực tiếp nấu phở khi có thời gian. Ngoài phở, quán còn có cơm gà, cháo gà, gỏi trộn...

Nam NSƯT là "ông hoàng cải lương" đình đám một thời đi bán phở ở đường Sư Vạn Hạnh, TP.HCM- Ảnh 3.

Nam NSƯT là "ông hoàng cải lương" đình đám một thời đi bán phở ở đường Sư Vạn Hạnh, TP.HCM- Ảnh 4.

Kim Tử Long hiện mở quán phở ở đường Sư Vạn Hạnh, TP.HCM

Hình ảnh một nghệ sĩ từng đứng giữa ánh đèn sân khấu, hóa thân thành vua, tướng, anh hùng... nay tự tay tham gia công việc kinh doanh ăn uống tạo nên một nét đời thường khá thú vị. Nhưng với Kim Tử Long, kinh doanh dường như không phải câu chuyện "bỏ nghệ thuật đi làm ăn", mà là một phần cuộc sống được anh chủ động xây dựng song song với sân khấu.

Tìm được bình yên bên người vợ thứ ba sau 2 lần đổ vỡ

Tuy sự nghiệp thành công rực rỡ, nhưng đời sống riêng của Kim Tử Long lại có những giai đoạn không dễ dàng. Nam nghệ sĩ từng trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ trước khi đến với nghệ sĩ Trinh Trinh - người vợ thứ ba, kém anh 11 tuổi.

Kim Tử Long thừa nhận những cuộc chia tay từng khiến anh suy sụp. Sau lần đổ vỡ thứ hai, anh có thời gian gần như mất phương hướng, phải trở về sống cùng cha mẹ và từng bước vực dậy tinh thần, quay lại tập luyện, ca hát và làm nghề.

Sau đó, Trinh Trinh xuất hiện trong cuộc đời Kim Tử Long. Trinh Trinh cũng là nghệ sĩ cải lương và là cháu gái của NSND Thanh Tòng. Hai người cùng hoạt động trong môi trường nghệ thuật nên có sự đồng cảm đặc biệt.

Nam NSƯT là "ông hoàng cải lương" đình đám một thời đi bán phở ở đường Sư Vạn Hạnh, TP.HCM- Ảnh 5.

Kim Tử Long và bà xã hiện tại Trinh Trinh

Trinh Trinh chia sẻ cô biết rõ quá khứ của chồng trước khi quyết định gắn bó và xác định đây là mối quan hệ lâu dài. Còn với Kim Tử Long, điều anh cần sau những biến cố không còn là một cuộc hôn nhân hào nhoáng, mà là cảm giác bình yên và một người có thể đồng hành với mình.

Kim Tử Long chia sẻ Trinh Trinh là người quán xuyến gia đình, còn anh tập trung nhiều hơn cho công việc. Thậm chí tiền diễn và tiền kinh doanh anh đều đưa cho vợ giữ. Nam nghệ sĩ cho biết mình quyết định phần lớn những việc trong gia đình, nhưng Trinh Trinh là "tay hòm chìa khóa".

Trong gia đình, Trinh Trinh cũng dành nhiều thời gian chăm sóc con cái và hỗ trợ chồng. Khi công việc nghệ thuật của Kim Tử Long bận rộn, cô trở thành hậu phương để anh yên tâm theo đuổi sân khấu.

Nam NSƯT là "ông hoàng cải lương" đình đám một thời đi bán phở ở đường Sư Vạn Hạnh, TP.HCM- Ảnh 6.

Biệt thự 3 tầng nơi gia đình nghệ sĩ Kim Tử Long đang sống

Cuộc sống của vợ chồng Kim Tử Long hiện khá sung túc. Họ đang sống cùng các con trong căn biệt thự rộng khoảng 300m2 tại Bình Chánh cũ, TP.HCM. Ngôi nhà gây ấn tượng với quy mô 3 tầng, được trang bị hệ thống camera giám sát và có bảo vệ túc trực 24/7.

Từ bên ngoài, hàng cây xanh phủ bóng trước nhà tạo nên không khí mát mẻ, yên tĩnh. Bước vào bên trong, khoảng sân rộng được Kim Tử Long dành một phần để trồng sen, bố trí thêm nhiều cây cảnh và những chậu hoa do chính nam nghệ sĩ chăm chút. Không gian vì thế mang vẻ gần gũi, thư thái.

Ở tuổi U60, Kim Tử Long đã có 5 người con và lên chức ông ngoại. Dù có cuộc sống đủ đầy nhưng anh không có thói quen ăn chơi, nhậu nhẹt hay la cà quán xá. Nam nghệ sĩ cho biết phần lớn tiền bạc của anh được dành để tích lũy và lo cho gia đình.

Theo PV

Phụ Nữ Mới

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