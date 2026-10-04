"Nhiều diễn viên trẻ bị lợi dụng để kiếm tiền bất chính"

Mới đây, chương trình Chuyện tối cùng sao đã lên sóng với sự tham gia của diễn viên gạo cội Ngọc Lan. Tại chương trình tuần này, Ngọc Lan chia sẻ quan điểm nghề nghiệp.

Cô nói thẳng: "Để có một vai diễn hợp với mình, thực lực là chính. Yếu tố may mắn cũng có, nhưng nếu không cố gắng, không phấn đấu rèn luyện thì may mắn chỉ là một phần rất nhỏ.

Để tôi trụ vững hơn 30 năm trong nghề như ngày hôm nay, ngoài sự cố gắng không ngừng nghỉ, người nghệ sĩ bắt buộc phải có năng khiếu và cái duyên.

Tôi nói thẳng, không ít người cố gắng duy trì làm nghề cả đời nhưng vì thiếu năng khiếu, thiếu thực lực nên cuối cùng cũng không được gì hết".

Tiếp đó, nữ diễn viên chia sẻ về sự nghiệp của mình: "Bản thân tôi lúc mới vào nghề cũng từng trầy trật qua vô số buổi casting. Thời điểm đó, phim ảnh chưa nở rộ, mỗi lần nghe tin có buổi thử vai, tôi đều háo hức chạy xe từ nhà ở Quận 8 lên tận Thanh Đa để tìm kiếm cơ hội.

Thế nhưng, đằng sau những buổi casting ấy đôi khi lại là những mảng tối phũ phàng. Tôi từng bị một công ty quảng cáo gọi lên chụp hình, lấy số đo liên tục nhưng không bao giờ giao vai.

Mãi sau này, tôi vỡ lẽ đó chỉ là chiêu trò gom người để công ty đó lấy tiền phụ cấp xăng xe từ khách hàng khoảng 200 ngàn đồng cho mỗi đầu người lúc bấy giờ. Tôi sốc lắm, nhiều diễn viên trẻ đã bị lợi dụng để kiếm tiền bất chính như tôi.

Kể từ cú sốc đó, tôi quyết định dừng hẳn việc đi casting quảng cáo. Đến hiện tại, khi đã khẳng định được tên tuổi ở thị trường phía Nam qua các tuyến vai phụ, hài hoặc tính cách, tôi nhận thấy việc casting không còn thực sự cần thiết với những diễn viên lâu năm như tôi, trừ khi hợp tác với các đạo diễn phía Bắc chưa biết nhiều về tôi.

Tôi vẫn nói trong nghề này thực lực là quan trọng nhất nhưng không có nghĩa người diễn viên không cần đến may mắn.

Bản thân tôi vẫn có những cơ duyên bất ngờ với màn ảnh từ những lần đi thế vai. Có vài dự án, diễn viên được chọn ban đầu bị kẹt lịch quay do mưa bão, ê-kíp đành gọi tôi đến chữa cháy.

Ban đầu tôi cũng hơi buồn vì nghĩ người ta gọi mình gấp chắc chỉ đóng khách mời vài phân đoạn cho vui. Ai ngờ tới hồi đưa lịch ra, tôi mới biết mình là thứ chính. Vì thế, tôi nghĩ mỗi người có một cái duyên, dọn sẵn mâm thì mình ăn thôi".