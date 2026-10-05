Xây nhà mái Nhật 2 tầng chữ L 65m² hết bao nhiêu tiền?

Nhà mái Nhật độ dốc nhẹ mở rộng ra nhiều hướng, tạo nét hài hòa và cân đối cho tổng thể công trình. Nhờ phần mái đua rộng, nhà mái Nhật thoát nước mưa nhanh.

Với diện tích 65m² mỗi sàn cùng dáng nhà chữ L, nhà mái Nhật có thể tận dụng góc khuyết của chữ L để làm khoảng sân thoáng đón sáng và gió tự nhiên. Tầng 1 có thể gồm phòng khách, bếp - ăn, 1 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh chung. Tầng 2 bố trí phòng ngủ master và 1 phòng ngủ nhỏ, phòng thờ, 1 nhà vệ sinh chung và ban công.

Chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng chữ L 65m²

Để tính toán tổng chi phí, trước hết cần xác định tổng diện tích xây dựng (bao gồm phần móng, các tầng sàn và mái Nhật theo hệ số quy đổi). Trong đó, móng băng thường tính khoảng 50% diện tích sàn; móng cọc khoảng 20% - 40% diện tích sàn. Diện tích mái Nhật tính từ 50 - 70% diện tích sàn tùy thiết kế và cách tính của nhà thầu.

Mẫu nhà mái Nhật 2 tầng chữ L. (Ảnh: Neohouse)

Với diện tích sàn 65m², cách tính diện tích quy đổi nhà 2 tầng mái Nhật phổ biến như sau:

Diện tích tầng 1: 65m² x 100% = 65m²

Diện tích tầng 2: 65m² x 100% = 65m²

Diện tích móng: 65m² x 40% = 26m²

Diện tích mái Nhật: 65m² x 70% = 45,5m²

Như vậy, tổng diện tích xây dựng là 201,5m²

Hiện nay, đơn giá xây dựng gồm hai hình thức khoán chính: Dịch vụ thi công phần thô và nhân công hoàn thiện (dao động khoảng 3,2 - 4,3 triệu đồng/m²); và xây nhà trọn gói (giá từ 5 - 8 triệu đồng/m²).

Chi phí xây nhà mái Nhật thường áp dụng công thức:

Chi phí xây nhà = Tổng diện tích xây dựng × Đơn giá xây dựng

Nếu đơn giá thi công phần thô 4 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng chữ L 65m² ước tính:

201,5m² x 4 triệu đồng/m² = 806 triệu đồng

Nếu đơn giá thi công trọn gói 7,5 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng chữ L 65m² ước tính:

201,5m² x 7,5 triệu đồng/m² = 1,51 tỷ đồng

Lưu ý, thông tin mang tính chất tham khảo, không phải báo giá cố định cho mọi công trình. Chi phí xây nhà 2 tầng chữ L 65m² thực tế sẽ thay đổi phụ thuộc vật liệu hoàn thiện, kết cấu mái, hệ cửa lớn, nội thất...