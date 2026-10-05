Phát hiện ngôi làng gần 1.000 nóc nhà, trẻ nhỏ tới người già đều dễ bắt gặp cảnh cầm cọ: Cách Hà Nội 70km

Ngôi làng gần 1.000 nóc nhà, gần như gia đình nào cũng có người cầm cọ

Nằm ven sông, bao quanh bởi những cánh đồng và mang dáng vẻ bình dị của một miền quê Bắc Bộ, nơi đây thoạt nhìn không quá khác biệt so với nhiều làng quê ở ngoại thành Hà Nội.

Thế nhưng, bước sâu vào bên trong, du khách có thể bắt gặp một hình ảnh khá đặc biệt. Trong nhiều gia đình xuất hiện giá vẽ, hộp màu, những bức tranh treo trên tường. Người cầm cọ có thể là họa sĩ chuyên nghiệp, nông dân hoặc những đứa trẻ đang học các nét vẽ đầu tiên.

Đó là Cổ Đô, ngôi làng thuộc xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội, từ lâu được nhiều người gọi bằng cái tên "làng họa sĩ".

Theo các tài liệu giới thiệu về địa phương, Cổ Đô có khoảng gần 1.000 nóc nhà và phong trào hội họa phát triển mạnh tới mức gần như gia đình nào cũng có người yêu thích cầm cọ.

Điều đáng chú ý ở Cổ Đô là hội họa không chỉ dành cho những người được đào tạo chuyên nghiệp.

Báo Nhân Dân từng ghi nhận nơi đây có cả những họa sĩ là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam lẫn đông đảo người dân vẽ tranh như một thú vui. Sau giờ làm việc, nhiều người vẫn dành thời gian cho giá vẽ, màu và toan.

Người có ảnh hưởng lớn tới phong trào này là cố họa sĩ Nguyễn Sỹ Tốt. Ông từng trực tiếp hướng dẫn nhiều thế hệ người dân địa phương làm quen với hội họa, từ đó tạo nên một cộng đồng những người cầm cọ ngày càng đông.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết khi trở về quê, họa sĩ Sỹ Tốt thường chỉ bảo trẻ nhỏ vẽ ngay bằng những vật liệu đơn giản. Có khi nền đất, sân gạch trở thành "giấy", còn miếng gạch non hay cành tre được tận dụng làm dụng cụ tạo nét.

Từ những buổi học giản dị như vậy, niềm yêu thích hội họa dần lan từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Nhiều gia đình có hai, thậm chí ba thế hệ cùng yêu vẽ. Đề tài trong tranh cũng rất gần gũi: từ lũy tre, con đê, đồng ruộng đến cảnh lao động, lễ hội hay những sinh hoạt thường ngày.

Một làng quê có tới 2 bảo tàng mỹ thuật

Điểm đặc biệt khác của ngôi làng là sự xuất hiện của những không gian mỹ thuật hiếm gặp ở vùng nông thôn.

Theo Báo Nhân Dân, Cổ Đô có Bảo tàng Mỹ thuật Cổ Đô và Bảo tàng Mỹ thuật Sỹ Tốt và gia đình, bên cạnh nhiều phòng tranh cá nhân.

Cổng thông tin điện tử Hà Nội cho biết Bảo tàng Mỹ thuật Cổ Đô được xây dựng trên khu đất khoảng 5.000 m2. Không gian này lưu giữ, trưng bày khoảng 400 tác phẩm với nhiều chất liệu như sơn dầu, màu nước, điêu khắc và một số hình thức tạo hình khác.

Đề tài tranh chủ yếu xoay quanh đời sống nông thôn, đồng bãi, triền đê, cây cỏ, con vật, lao động sản xuất và lễ hội làng.

Vì thế, tới Cổ Đô không nhất thiết phải là người am hiểu mỹ thuật. Chỉ riêng việc bước vào một bảo tàng tranh giữa không gian làng quê, rồi sau đó ra đường tiếp tục bắt gặp những người dân cầm cọ cũng đã tạo nên trải nghiệm khác biệt.

Trẻ nhỏ cũng được truyền niềm yêu thích cầm cọ

Truyền thống hội họa ở Cổ Đô vẫn được tiếp tục ở thế hệ trẻ.

Các lớp dạy vẽ miễn phí đã xuất hiện từ những năm 1990. Sau khi Câu lạc bộ Mỹ thuật Cổ Đô được thành lập, hoạt động này được duy trì tại Bảo tàng Mỹ thuật Cổ Đô.

VietnamPlus từng ghi nhận hơn 350 trẻ em đã tham gia những lớp học miễn phí, trong đó có cả trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Các em không chỉ tập vẽ trong phòng mà còn có thể ra ngoài quan sát cảnh vật, đồng ruộng và đời sống làng quê để tìm đề tài.

Chính sự nối tiếp giữa những họa sĩ cao tuổi, người dân yêu mỹ thuật và lớp trẻ giúp hình ảnh "làng họa sĩ" không chỉ tồn tại như một danh xưng cũ.

Không chỉ có hội họa

Cổ Đô còn là vùng đất có nhiều lớp văn hóa khác.

Theo Trang thông tin điện tử xã Cổ Đô, địa phương có các nghề truyền thống như làm bún, chài lưới và vẽ tranh. Trong quá khứ, khu vực này còn nổi tiếng với nghề dệt lụa.

Hiện nay, xã Cổ Đô nằm ở khu vực ven sông Đà, tiếp giáp sông Hồng, kết nối với bên ngoài qua Quốc lộ 32 và tỉnh lộ 414.

Ngoài các không gian hội họa, du khách có thể dành thời gian quan sát đời sống vùng ven sông, tìm hiểu đình, đền và những di tích gắn với lịch sử địa phương.

Đến Cổ Đô nên đi thế nào, chơi gì?

Theo VOV, Cổ Đô cách trung tâm Hà Nội khoảng 70 km. Với khoảng cách này, nơi đây phù hợp cho chuyến đi trong ngày.

Từ nội thành, du khách có thể di chuyển theo hướng Quốc lộ 32 về phía Sơn Tây - Ba Vì, sau đó tiếp tục vào khu vực Cổ Đô. Nếu tự lái xe, nên kiểm tra tuyến đường trước khi xuất phát vì điểm tham quan nằm sâu hơn so với trục quốc lộ.

Bảo tàng Mỹ thuật Cổ Đô nên là điểm dừng đầu tiên. Sau đó có thể tìm hiểu thêm Bảo tàng Sỹ Tốt và gia đình, đi bộ quanh làng hoặc ghé các phòng tranh nếu chủ nhà mở cửa đón khách.

Do nhiều phòng tranh nằm ngay trong không gian sinh hoạt của người dân, du khách không nên tự ý vào nhà hoặc chụp cận tác phẩm khi chưa xin phép.

Nếu đi với trẻ nhỏ, có thể tìm hiểu trước lịch hoạt động mỹ thuật tại địa phương. Các lớp học vẽ không diễn ra cố định hằng ngày nên không nên tới mà mặc định sẽ có lớp để tham gia.

Ăn gì và nên đi lúc nào?

Một nét khác ít người biết là Cổ Đô có nghề làm bún truyền thống. Nếu muốn trải nghiệm ẩm thực địa phương, du khách có thể hỏi người dân về những cơ sở còn duy trì nghề và các quán ăn trong khu vực.

Dịch vụ du lịch tại làng chưa dày đặc như những điểm nổi tiếng ở trung tâm Hà Nội, vì vậy nhóm đông người nên chủ động phương án ăn uống trước chuyến đi.

Mùa xuân và mùa thu thích hợp hơn để đi bộ trong làng nhờ thời tiết dễ chịu. Với người thích chụp ảnh, sáng sớm hoặc cuối chiều cũng là thời điểm đẹp để ghi lại cảnh đồng ruộng, triền đê và không gian ven sông.

Cổ Đô không gây chú ý bởi những công trình khổng lồ hay cảnh quan kỳ vĩ. Sức hút của ngôi làng nằm ở một điều khó tìm thấy ở nơi khác: hội họa đã đi từ thú vui của một số người trở thành nét văn hóa được nhiều thế hệ cùng gìn giữ.

Và cũng vì thế, ở một vùng quê gần 1.000 nóc nhà chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 70 km, cảnh từ trẻ nhỏ tới những người đã lớn tuổi cầm cọ vẫn trở thành hình ảnh tạo nên dấu ấn rất riêng.

Theo Báo Nhân Dân, VOV, Cổng thông tin điện tử thành phố Hà Nội, Trang thông tin điện tử xã Cổ Đô, VietnamPlus