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Huawei ra mắt đồng hồ và tai nghe mới tại Việt Nam

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Huawei ra mắt đồng hồ và tai nghe mới tại Việt Nam

Huawei vừa mở bán HUAWEI WATCH GT 7 Series và HUAWEI FreeBuds Neo tại Việt Nam.

WATCH GT 7 Series gồm hai phiên bản WATCH GT 7 và WATCH GT 7 Pro, tập trung vào khả năng theo dõi sức khỏe và hỗ trợ các hoạt động thể thao ngoài trời. Sản phẩm được bổ sung Health Insights, tính năng tổng hợp dữ liệu liên quan đến giấc ngủ, mức độ vận động và phục hồi để cung cấp thông tin về trạng thái cơ thể.

Một trong những tính năng đáng chú ý là Physical Readiness Score, sử dụng dữ liệu như chất lượng giấc ngủ, biến thiên nhịp tim (HRV), trạng thái cảm xúc và mức độ vận động để đưa ra đánh giá về mức độ sẵn sàng của người dùng. (Ảnh: Huawei)

Hãng cũng đưa vào tính năng Nghiên cứu Nguy cơ Tiểu đường, dựa trên dữ liệu theo dõi trong khoảng 3-14 ngày. Trên phiên bản GT 7 Pro, đồng hồ có thêm tính năng Nghiên cứu về Bệnh Động mạch Vành. (Ảnh: Huawei)

Ở nhóm tính năng thể thao, dòng GT 7 được bổ sung các công cụ hỗ trợ đạp xe như cảnh báo địa hình theo thời gian thực, cảnh báo khúc cua gấp và lập kế hoạch cung đường dốc. GT 7 Pro hướng đến nhóm người dùng chạy địa hình với khả năng hiển thị dữ liệu về độ cao, tốc độ, nhịp tim và độ dốc theo thời gian thực.

Sản phẩm có hai kích thước 46 mm và 41 mm, trong khi GT 7 Pro sử dụng khung giữa bằng hợp kim titan và vòng bezel gốm công nghệ nano. Ở điều kiện sử dụng ít, GT 7 Pro và GT 7 46 mm có thể hoạt động tối đa 21 ngày.

Tại Việt Nam, WATCH GT 7 có giá từ 5,49 triệu đồng, trong khi GT 7 Pro có giá từ 8,49 triệu đồng.

Cùng thời điểm, Huawei đưa FreeBuds Neo vào phân khúc tai nghe không dây có chống ồn. Mỗi bên tai nghe nặng khoảng 4,8 g, sử dụng hệ thống chống ồn hai kênh kết hợp thuật toán thích ứng. Hãng công bố khả năng chống ồn trung bình toàn dải lên đến 30 dB.

FreeBuds Neo được trang bị driver Turbo với dải tần 10 Hz-48 kHz, hỗ trợ âm thanh không gian và kết nối đồng thời hai thiết bị. Tai nghe tương thích với các nền tảng Android, iOS và Windows. (Ảnh: Huawei)

Sản phẩm có giá niêm yết 2,99 triệu đồng, được giảm trực tiếp 500.000 đồng trong tháng đầu. (Ảnh: Huawei)

Bên cạnh nhóm sản phẩm mới, Huawei cho biết sẽ mở một HUAWEI Authorized Sale & Service Center tại TP.HCM trong quý IV. Đây được xem là bước mở rộng hệ thống điểm chạm trực tiếp của hãng, bên cạnh kênh bán hàng trực tuyến và mạng lưới đại lý hiện có. Thời điểm khai trương cụ thể chưa được công bố.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & Pháp luật

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