Đình Bắc thả thính

Nguyễn Đình Bắc (sinh năm 2004, Nghệ An) là một trong những cầu thủ trẻ đang nhận được nhiều sự chú ý của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Sở hữu phong độ thi đấu nổi bật cùng ngoại hình sáng, nam cầu thủ có lượng người hâm mộ đông đảo. Chính vì vậy những chia sẻ trên mạng xã hội của Đình Bắc cũng thường được dân tình theo dõi sát sao.

Mới đây, cầu thủ xứ Nghệ khiến dân tình bàn tán rôm rả khi đăng tải câu thơ sưu tầm so deep: “Đường khó nàng cứ đi/ Mắt này chẳng hoen mi/ Anh mong nàng đợi tí/ Anh với nàng cùng đi”. Đính kèm là hình ảnh Đình Bắc đang thi đấu trên sân.

Hình ảnh được Đình Bắc đăng tải (Ảnh cắt từ clip)

Chưa rõ “nàng” mà nam cầu thủ nhắc tới là ai, có ẩn ý gì đặc biệt không nhưng phần bình luận nhanh chóng chuyển hướng sang chuyện tình cảm. Nhiều người bắt đầu trêu Đình Bắc đang “tương tư”, thậm chí đặt câu hỏi liệu anh chàng đã có người yêu hay chưa.

“Bắc tương tư cô nàng nào rồi à?”, “Dạo này sếp biết thả thính rồi ha”, “Nay Bắc biết tương tư rồi”, “Bắc có người yêu rồi à?”, “Ái chà, cũng có tí gọi là thính nha!”, “Bắc thích ai rồi phải không?”, “Bắc dạo này có tình yêu hay sao á”,... là một số bình luận nổi bật từ dân tình.

Về phần mình, Đình Bắc cũng vui vẻ tương tác với cư dân mạng. Đáng chú ý, khi một người nhận định: “Có tình yêu vào là cái nhạc khác liền”, nam cầu thủ đáp ngắn gọn: “Làm gì có…”.

Phản ứng từ cư dân mạng về dòng trạng thái tương tư của Đình Bắc (Ảnh chụp màn hình)

Đình Bắc trả lời bình luận của mọi người (Ảnh chụp màn hình)

Đây không phải lần đầu chuyện yêu đương của Đình Bắc được người hâm mộ nhắc tới.

Gần nhất, từ khóa “người yêu” xuất hiện trong một câu hỏi dành cho anh hồi tháng 9/2026, khi Đình Bắc cùng CLB Công an Hà Nội sang Osaka (Nhật Bản) làm khách tại AFC Champions League Elite.

Trong buổi giao lưu với người hâm mộ Việt Nam tại Nhật Bản, nam cầu thủ nhận được câu hỏi: “Đứng trước quả penalty và đứng trước người mình yêu, cái nào làm Đình Bắc run hơn?”. Đình Bắc trả lời tự tin: “Với Bắc thì đứng trước quả penalty hay đứng trước người mình yêu đều không có việc gì mình phải run cả”.

Trước đó, vào đầu năm 2026, tại buổi lễ vinh danh các tuyển thủ U23 Việt Nam ở Nghệ An sau thành tích giành HCĐ tại VCK U23 châu Á 2026, Đình Bắc cũng từng được hỏi về hình mẫu người yêu. Nam cầu thủ cho biết: "Em nghĩ em cần một người luôn đồng hành cùng em trên chặng đường sự nghiệp và luôn tôn trọng quyết định của em".

(Ảnh: FBNV)

Từ trước đến nay, Đình Bắc chưa từng công khai mối quan hệ tình cảm nào. Song anh chàng cũng vướng một vài nghi vấn hẹn hò đáng chú ý.

Cụ thể, vào năm 2025, Đình Bắc được cho là có bạn gái sinh năm 1998, hơn anh chàng 6 tuổi. Cả hai được phát hiện thường xuyên có những tương tác ngọt ngào trên mạng xã hội, thậm chí cô nàng từng đăng tải hình ảnh cúp và huy chương của Đình Bắc để bày tỏ sự tự hào về nửa kia của mình. Về sau các tương tác này không còn nữa.

Sau đó, Đình Bắc được đẩy thuyền với nhiều người đẹp như Á hậu Cẩm Ly, Á hậu Châu Anh,... Tuy nhiên vào đầu năm 2026, mẹ của Đình Bắc cho biết những thông tin đồn đoán trên mạng chủ yếu mang tính chất đùa vui, chàng cầu thủ chưa chia sẻ gì về chuyện yêu đương với gia đình.

(Tổng hợp)