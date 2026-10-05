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Nữ NSƯT từ Mỹ về cầm một xấp tiền đưa cho "ông trùm" SN 1984

| | Lifestyle

Ngọc Huyền cầm trên tay một xấp tiền mặt để đưa cho "ông trùm" SN 1984.

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền từ Mỹ về đã có buổi gặp mặt đạo diễn Khương Dừa – "ông trùm" thứ hai của đế chế giải trí Điền Quân đình đám một thời cùng đệ tử là doanh nhân Thùy Dung ngay sau lễ Giỗ Tổ nghiệp.

Nữ NSƯT từ Mỹ về cầm một xấp tiền phát cho ông trùm showbiz SN 1984 - Ảnh 1.

Tại buổi gặp gỡ này, Ngọc Huyền cầm trên tay một xấp tiền mặt để phát cho Khương Dừa, khiến đệ tử Thùy Dung thốt lên: "Trời ơi, đi cúng Tổ xong rồi mà chị Ngọc Huyền còn lì xì tiền cho chúng tôi nữa".

Ngọc Huyền chia sẻ: "Đây là tiền của cô tôi là cô Kim My. Cô muốn gửi tiền cho ban nhạc khiếm thị chơi đàn cho chương trình Ngôi sao miệt vườn của Khương Dừa. Cụ thể là ban nhạc chơi cho tập 14 chương trình Ngôi sao miệt vườn.

Cô tặng các anh em trong ban nhạc mỗi người 100 đô Mỹ, tôi đã đổi ra tiền Việt. Hiện tại tỷ giá đô Mỹ là hơn 25 nghìn đồng 1 đô nhưng tôi làm tròn thành 26 nghìn đồng, bù thêm một chút nhỏ cho các anh em.

Nữ NSƯT từ Mỹ về cầm một xấp tiền phát cho ông trùm showbiz SN 1984 - Ảnh 2.

Như vậy mỗi anh em trong ban nhạc sẽ được 2 triệu 600 nghìn đồng. Tôi sẽ ngồi đếm tiền trực tiếp cho Khương Dừa. Tôi đếm tiền dở lắm.

Cảm ơn Khương Dừa đã làm cầu nối để gửi tiền cho các anh em. Chương trình Ngôi sao miệt vườn được khán giả khắp nơi thương lắm, nhất là những cô chú lớn tuổi.

Cô Kim My nói Khương Dừa cứ ráng làm tiếp chương trình đi rồi cô sẽ hỗ trợ. Cô Kim My thường xuyên cho tiền ban nhạc nhưng cho nhiều lần, mỗi lần một chút khoảng vài trăm đô.

Tôi đang bảo cô là cho luôn một lần vài nghìn đô luôn để ban nhạc có động lực và Khương Dừa có tiền bồi dưỡng anh em.

Phải nhờ Khương Dừa thì các bạn khiếm thị mới có cơ hội thể hiện tài năng của mình và có công việc tốt hơn đi bán vé số, tăm bông".

Khương Dừa nghe vậy liền nói: "Các anh em trong ban nhạc chơi cho tập đó hiện không ở Sài Gòn nên tôi sẽ nhận tiền mặt của chị Ngọc Huyền và chuyển khoản cho các anh em.

Cảm ơn các cô các chú ở nước ngoài đã luôn nhớ tới chương trình. Bà con cô bác thương chương trình lắm, lúc nào đến coi cũng lì xì tiền cho các thí sinh và ban nhạc. Tôi đi tới đâu bà con cô bác cũng nhắc tới chương trình Ngôi sao miệt vườn".

Theo Tùng Ninh

Thanh Niên Việt

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