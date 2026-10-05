Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Messi tươi cười rạng rỡ đến hội quân chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng với tuyển Argentina

| | Lifestyle

Messi đã có mặt tại Argetina chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp quốc tế.

Sáng ngày 5/10, Messi đã cập nhật trạng thái đầu tiên trong ngày hội quân cùng đội tuyển Argentina chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với Benin tại sân vận động Monumental (Buenos Aires). Đáng chú ý, đây sẽ là trận đấu cuối cùng của Messi trong màu áo đội tuyển quốc gia Argentina. Messi lộ rõ niềm vui, rạng rỡ khi được gặp và chơi cùng các đồng đội lần cuối.

Messi đến hội quân cùng tuyển Argetina

Sức hút đặc biệt từ siêu sao 39 tuổi đã tạo nên một "cơn sốt" vé chưa từng có, khi toàn bộ khoảng 85.000 chỗ ngồi tại Monumental được bán hết sạch chỉ trong vỏn vẹn khoảng 4 phút.

Nếu sân Monumental được lấp đầy đúng như dự kiến, số lượng khán giả trực tiếp theo dõi lời chia tay của Messi sẽ vượt qua cả hai sự kiện thể thao tầm cỡ nhất năm 2026. Cụ thể, trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina diễn ra tại sân New York New Jersey hồi tháng 7 thu hút 80.663 người hâm mộ - ít hơn trận giao hữu này khoảng 4.337 khán giả. Trong khi đó, trận chung kết Siêu cúp Bóng đúp Mỹ (Super Bowl LX) tại sân Levi's đón 70.823 khán giả, kém màn tri ân Messi tới hơn 14.000 người.

Tuy cuộc đối đầu với Benin không mang nhiều giá trị chuyên môn, đây lại là cột mốc lịch sử đối với bóng đá xứ sở Tango. Sau 21 năm thi đấu quốc tế, trải qua vô vàn thăng trầm cùng đỉnh cao danh vọng, cầu thủ khoác áo và ghi bàn nhiều nhất lịch sử Argetina sẽ chính thức khép lại chương sự nghiệp quốc tế vĩ đại của mình trước sự chứng kiến của đông đảo người hâm mộ quê nhà.

Theo Tiên Tiên

Phụ Nữ Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngay trong năm nay, hãng hàng không Việt Nam tuyển thêm 1.000 tiếp viên mới, chỉ cần tốt nghiệp THPT, cơ hội được tặng 1 căn hộ chung cư, thu nhập khởi điểm từ 22 triệu đồng/tháng

Ngay trong năm nay, hãng hàng không Việt Nam tuyển thêm 1.000 tiếp viên mới, chỉ cần tốt nghiệp THPT, cơ hội được tặng 1 căn hộ chung cư, thu nhập khởi điểm từ 22 triệu đồng/tháng Nổi bật

Huawei ra mắt đồng hồ và tai nghe mới tại Việt Nam

Huawei ra mắt đồng hồ và tai nghe mới tại Việt Nam Nổi bật

Xây nhà mái Nhật 2 tầng chữ L 65m² hết bao nhiêu tiền?

Xây nhà mái Nhật 2 tầng chữ L 65m² hết bao nhiêu tiền?

08:15 , 05/10/2026
Đình Bắc thả thính

Đình Bắc thả thính

07:56 , 05/10/2026
Mỹ nhân Việt cao 1,55 m vào top đẹp nhất thế giới

Mỹ nhân Việt cao 1,55 m vào top đẹp nhất thế giới

07:32 , 05/10/2026
Phát hiện ngôi làng gần 1.000 nóc nhà, trẻ nhỏ tới người già đều dễ bắt gặp cảnh cầm cọ: Cách Hà Nội 70km

Phát hiện ngôi làng gần 1.000 nóc nhà, trẻ nhỏ tới người già đều dễ bắt gặp cảnh cầm cọ: Cách Hà Nội 70km

07:10 , 05/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên