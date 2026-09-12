Căn nhà đẹp như resort 5 sao của diễn viên Hồng Đào

Diễn viên Hồng Đào sinh năm 1962, là gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả Việt Nam. Ở tuổi 64, cô vẫn giữ được nhan sắc mặn mà, trẻ trung và hiện đang nhận được nhiều sự chú ý khi tham gia bộ phim điện ảnh Lên Hương. Hồng Đào hiện sinh sống và làm việc ở cả Mỹ và Việt Nam, thường xuyên trở về nước để tham gia các dự án nghệ thuật. Những lúc không bận rộn với công việc đóng phim, nữ diễn viên dành thời gian tận hưởng cuộc sống thư thái tại căn biệt thự ở bang California (Mỹ). Nhà riêng của Hồng Đào rộng hàng trăm mét vuông, gây ấn tượng bởi không gian xanh mát, ngập tràn cây hoa cùng cách bài trí hiện đại, đẹp mắt.

Tại California, Hồng Đào sở hữu căn biệt thự ngập tràn sắc xanh và hoa cỏ, được thiết kế theo phong cách Bắc Âu thanh lịch, tinh tế. Đây cũng là chốn đi về bình yên, nơi nữ diễn viên tìm thấy sự thư thái sau những ngày bận rộn.

Điểm nhấn ấn tượng của căn biệt thự nằm ở không gian sân vườn xanh mát, nơi cây cối và hoa lá đan xen, tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy sức sống. Những lối đi lát gạch duyên dáng len giữa thảm cỏ xanh mướt, cùng sắc hoa rực rỡ khiến khuôn viên ngập tràn cảm giác trong lành, thư thái. Tất cả hòa quyện, tạo nên một không gian nghỉ ngơi lý tưởng, nhẹ nhàng và an yên như một góc nhỏ để chữa lành sau những bộn bề của cuộc sống.

Trong vườn nhà Hồng Đào có đủ loại hoa khoe sắc như hoa trà, hoa đào, hoa lồng đèn, sen đá, hoa hồng... xen kẽ với những loài cây mang nét thân thuộc của quê nhà như rau diếp cá, tre và nhiều loại cây xanh khác. Không chỉ có hoa, Hồng Đào còn dành một khoảng nhỏ để trồng rau, tạo nên một khu vườn vừa đẹp mắt vừa gần gũi với đời sống. Từng mầm cây, khóm hoa trong vườn đều được nữ diễn viên và mẹ tự tay chăm sóc, vun trồng. Ngay trong ngôi nhà, những góc nhỏ ngập tràn cây xanh và hoa lá cũng trở thành nơi Hồng Đào yêu thích để thư giãn, chụp ảnh và lưu lại những khoảnh khắc bình yên giữa cuộc sống thường nhật.

Trong khuôn viên biệt thự còn có một bể bơi ngoài trời, nằm giữa không gian xanh mát của cây cối và hoa lá. Hồng Đào khéo léo bố trí thêm bộ bàn ghế bên hồ, tạo thành một góc nhỏ lý tưởng để nghỉ ngơi, thư giãn và thong thả ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên xung quanh.

Không gian bên trong

Bên trong biệt thự của Hồng Đào mang vẻ đẹp hiện đại, thanh lịch. Phòng khách rộng rãi sử dụng gam màu trung tính nhẹ nhàng, kết hợp cùng nội thất được bài trí gọn gàng, tinh tế, tạo nên một tổng thể hài hòa và dễ chịu.

Liền kề phòng khách là khu bếp mở với bàn đảo lớn, được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại, vừa thuận tiện cho việc nấu nướng, vừa phù hợp để nữ nghệ sĩ chuẩn bị những bữa ăn và đón tiếp bạn bè, người thân. Khu vực ăn uống cũng được chăm chút với bàn ăn dài, rộng rãi, tạo cảm giác quây quần và ấm áp mỗi khi gia đình, bạn bè cùng tụ họp. Những mẫu đèn trang trí nổi bật phía trên không chỉ đảm bảo ánh sáng mà còn trở thành điểm nhấn duyên dáng, góp phần tăng thêm vẻ sang trọng cho không gian.