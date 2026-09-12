Động thái mới nhất của Doãn Hải My liên quan đến Đoàn Văn Hậu

Cụ thể, trên trang cá nhân, Doãn Hải My chia sẻ lại một số bài đăng tuyển giúp việc được lan truyền với nội dung tìm người làm cho gia đình Đoàn Văn Hậu tại Hà Nội. Các bài viết đưa ra mức lương 12-13 triệu đồng/tháng, đồng thời đăng số điện thoại để người có nhu cầu liên hệ.

Tuy nhiên, bà xã Đoàn Văn Hậu khẳng định đây là thông tin giả mạo. “Mấy hôm nay có rất nhiều bài đăng nói rằng nhà My tìm người giúp việc. Nhưng đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật! Xin mọi người giúp My report (báo cáo) với ạ!”, Doãn Hải My viết.

Chia sẻ gây chú ý của Doãn Hải My

Động thái của Doãn Hải My được chú ý bởi các bài đăng giả không chỉ sử dụng hình ảnh của gia đình cô mà còn mô tả khá cụ thể về nơi ở, tình trạng gia đình và công việc cần tuyển. Những thông tin này có thể khiến người đọc lầm tưởng đây là một tin tuyển dụng thực tế.

Trước đó, vào tháng 5/2025, Doãn Hải My từng lên tiếng cảnh báo về tình trạng tài khoản giả mạo cô nhằm trục lợi, lừa đảo. “Gần đây, có những nick (tài khoản) giả mạo My với mục đích trục lợi, lừa đảo, thậm chí còn có nick tick xanh. Mong mọi người cảnh giác ạ! My và gia đình cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!”, vợ Đoàn Văn Hậu cho biết.

Vợ chồng Đoàn Văn Hậu từng lên tiếng cảnh báo về tình trạng bị giả mạo tài khoản

Theo chia sẻ của Doãn Hải My, các tài khoản giả mạo thường sử dụng hình ảnh chính chủ và đăng tải nội dung như mời xem video kiếm tiền, đề nghị hợp tác trong các dự án bán hàng... Một số trường hợp còn chủ động nhắn tin, đưa ra những lời nhờ vả hoặc đề nghị hỗ trợ việc riêng nhằm mục đích lừa tiền.