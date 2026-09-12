Kubi nhà Khánh Thi - Phan Hiển: 11 tuổi 2 lần vô địch thế giới, cao lớn phổng phao, thần thái chuẩn "con nhà nòi"

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Kubi (Nguyễn Minh Cường, sinh năm 2015) - con trai lớn của kiện tướng dancesport Khánh Thi và Phan Hiển sớm trở thành cái tên nổi bật trong làng Dancesport Việt Nam. Không chỉ thừa hưởng nét đẹp ngoại hình từ bố mẹ, cậu bé còn khẳng định tài năng thiên bẩm qua bộ sưu tập giải thưởng quốc tế ấn tượng.

Kubi từng hai năm liên tiếp (2023 và 2024) giành chức vô địch thế giới hạng mục Thiếu nhi tại giải Syllabus World Championship. Mới đây, tại giải vô địch Châu Á WDSF Vietnam DanceSport Festival 2026, Kubi cùng bạn nhảy Linh San (May) tiếp tục gây chú ý khi đem về 8 Huy chương Vàng ở lứa tuổi Thiếu nhi (Juvenile II).

Ở tuổi 11, Kubi có sự phát triển rõ rệt về vóc dáng khi sở hữu chiều cao vượt mốc 1,6m. Đôi chân dài cùng thể hình cân đối giúp cậu bé thực hiện các động tác kỹ thuật thanh thoát, di chuyển linh hoạt và giữ thần thái tự tin trên sàn đấu.

Bé Kubi 11 tuổi cao lớn, thần thái không thua kém bố mẹ kiện tướng (Ảnh: FBNV)

Khánh Thi cho biết cô không khỏi ngỡ ngàng trước sự trưởng thành nhanh chóng của con trai. Nữ kiện tướng thường chọn cách lắng nghe, dung hòa cảm xúc tuổi thơ của con để cậu bé giữ được sự hồn nhiên và niềm đam mê thuần khiết với bộ môn này.

Trong khi đó, Phan Hiển thể hiện sự thích thú khi chia sẻ bức ảnh hai cha con trong cùng một góc chụp và kiểu dáng. Nam vận động viên xem con trai như "bản sao" của mình từ ngoại hình đến tình yêu Dancesport. Anh thừa nhận việc vừa là cha, vừa là người đi trước đòi hỏi bản thân phải luôn giữ kỷ luật để làm gương cho con.

Phan Hiển và bản sao của anh ấy

Dù con gặt hái nhiều thành công sớm, Khánh Thi và Phan Hiển luôn hạn chế việc tung hô hay khen ngợi quá đà. Cả hai muốn giữ cho con sự khiêm tốn, rèn luyện tính kỷ luật và tinh thần vượt khó trong tập luyện.

Bên cạnh thể thao, Kubi vẫn đảm bảo việc học văn hóa. Trong các chuyến thi đấu xa, cậu bé thường mang theo sách vở để tự ôn bài. Khi bố mẹ vắng nhà, Kubi cũng chủ động chăm sóc hai em gái Anna và Lisa. Sự kết hợp giữa tài năng, tính tự giác và nền tảng giáo dục gia đình đang giúp Kubi từng bước trưởng thành trên con đường theo đuổi khiêu vũ của mình.