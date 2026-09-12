Nam diễn viên đi bán mỹ phẩm dạo kiếm ăn từng bữa, cho bạn vay 20 tỷ nhưng không ai chịu trả

Nam diễn viên Hàn Quốc Lee Byung Wook từng có giai đoạn nổi tiếng nhờ tham gia diễn xuất trong hàng loạt tác phẩm truyền hình ăn khách như Hạnh Phúc Bất Ngờ, Thái Hậu Cheon Chu, Thương Gia Vĩ Đại,... Đáng tiếc, anh không thể duy trì được hào quang, danh tiếng của mình. Trong những năm gần đây, Lee Byung Wook đã lâm cảnh hết thời, dần bị khán giả lãng quên.

Tới sáng 11/9, tờ TVReport cho hay, Lee Byung Wook hiện đang làm công việc bán mỹ phẩm dạo để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Trong video, nam diễn viên nổi tiếng 1 thời tự mình mang theo túi đồ gồm đầy ắp mỹ phẩm rồi rong ruổi trên khắp các con phố cho đến cửa hàng và sân golf để chào bán mỹ phẩm.

Ở thời điểm hiện tại, việc có 1 bữa ăn thong thả cũng đã trở thành điều gì đó vô cùng xa xỉ đối với nam diễn viên họ Lee. Người hâm mộ không khỏi xót xa vì phải chứng kiến cảnh Lee Byung Wook giờ đây chỉ có thể ăn tạm kimbap cho qua bữa ngay trên xe trước khi đi rao bán mỹ phẩm.

Lee Byung Wook phải rong ruổi khắp nơi để chào bán mỹ phẩm. Ảnh: Naver

Anh cũng thử đủ mọi cách để tiếp cận khách hàng, tự biến mình thành người mẫu trực tiếp trải nghiệm sản phẩm trong quá trình tiếp thị bán hàng. Ảnh: Nate

Cũng trong video mới đây, Lee Byung Wook lần đầu hé lộ về nguyên nhân khiến anh lâm vào tình cảnh khốn khổ như hiện tại. Thì ra, nam diễn viên từng tích lũy được khoản tiền đáng kể sau nhiều năm lăn lộn trong giới giải trí. Thế nhưng, anh lại mất đi số vốn lớn vì đầu tư chứng khoán thất bại, ngoài ra còn lâm thảm cảnh bị người quen quỵt tiền.

Tài tử họ Lee xót xa bày tỏ: “Thời gian trước, tôi cũng đã thử đầu tư chứng khoán và kết quả là lỗ tận 500 triệu won (gần 10 tỷ đồng). Chưa dừng lại ở đó, tiền tôi cho những người quen vay mà không đòi lại được cũng lên tới khoảng 1 tỷ won (tương đương 20 tỷ đồng)”.

Cuối video, nam ngôi sao đình đám 1 thời nhấn mạnh rằng anh không quan tâm tới việc bị thiên hạ bàn tán vì tình trạng hiện tại: “Vì gia đình thì việc vứt bỏ sĩ diện cũng chẳng là gì cả. Vợ con tôi vẫn đang ở đó cơ mà. Chẳng có gì phải xấu hổ cả”.

Nam nghệ sĩ xót xa trải lòng về những sóng gió mà anh từng trải qua trong cuộc đời. Ảnh: Naver

Lee Byung Wook sinh năm 1974, chính thức ra mắt làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 21 tuổi. Thời hoàng kim sự nghiệp, anh là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình qua hàng loạt tác phẩm đáng chú ý bao gồm Hạnh Phúc Bất Ngờ, Thái Hậu Cheon Chu, Thương Gia Vĩ Đại, Taejo Wang Geon, The King and Queen,...

Đáng chú ý, nam diễn viên đã chứng minh được sức hút lớn của bản thân ở dòng phim cổ trang. Mỗi khi xuất hiện trong các bộ phim cổ trang, anh thường được đạo diễn “chọn mặt gửi vàng” giao cho các nhân vật có tính cách cương trực, có lập trường kiên định và không chịu nhượng bộ trong mọi hoàn cảnh.

Bên cạnh loạt phim cổ trang ấn tượng, tài tử họ Lee còn tạo được dấu ấn đậm nét qua nhiều vai diễn đa dạng ở các bộ phim hiện đại.