3 đại diện Việt Nam lọt danh sách 744 nhà hàng fine dining toàn cầu: Một nơi chỉ có 14 ghế, một nơi nằm giữa khu chợ lâu đời

Trip.Gourmet, nền tảng nội dung và trải nghiệm ẩm thực chuyên biệt thuộc Trip.com Group, vừa kỷ niệm cột mốc 10 năm hoạt động bằng sự kiện công bố Danh sách Fine Dining 2027 toàn cầu, diễn ra tại Resorts World Sentosa, Singapore vào ngày 8/9/2026.

Danh sách năm nay vinh danh 744 nhà hàng tại 105 thành phố thuộc 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, trải rộng trên 6 châu lục. Các nhà hàng được phân chia thành ba hạng mục gồm Kim Cương Đen (Black Diamond) – danh hiệu cao quý nhất với 60 nhà hàng; Kim Cương (Diamond) với 160 nhà hàng; và Bạch Kim (Platinum) với 524 nhà hàng. So với những năm trước, danh sách Fine Dining 2027 mở rộng thêm 34 điểm đến mới tại châu Âu, Bắc Mỹ, châu Đại Dương, châu Á, Nam Mỹ và châu Phi.

Trip.Gourmet, nền tảng nội dung và trải nghiệm ẩm thực chuyên biệt thuộc Trip.com Group, vừa kỷ niệm cột mốc 10 năm hoạt động bằng sự kiện công bố Danh sách Fine Dining 2027 toàn cầu

Fine Dining Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn trên bản đồ ẩm thực quốc tế

Danh sách năm nay phần nào cho thấy bức tranh fine dining toàn cầu đang ngày càng đa dạng, khi những điểm đến ẩm thực mới nổi tiếp tục xuất hiện bên cạnh các kinh đô ẩm thực lâu đời.

Trung Quốc dẫn đầu với 283 nhà hàng góp mặt, trong đó có 20 nhà hàng thuộc hạng Kim Cương Đen, 43 nhà hàng hạng Kim Cương và 220 nhà hàng hạng Bạch Kim. Xếp sau là Nhật Bản với 109 nhà hàng, gồm 6 Kim Cương Đen, 33 Kim Cương và 70 Bạch Kim. Mỹ đứng thứ ba với 44 nhà hàng, gồm 5 Kim Cương Đen, 11 Kim Cương và 28 Bạch Kim.

Tại châu Âu, Pháp dẫn đầu khu vực và đứng thứ hai toàn cầu về số lượng nhà hàng thuộc hạng Kim Cương Đen, với 10 nhà hàng Kim Cương Đen, 12 nhà hàng Kim Cương và 21 nhà hàng Bạch Kim. Trong khi đó, Vương quốc Anh có 29 nhà hàng góp mặt, trong đó 4 nhà hàng thuộc hạng Kim Cương Đen. Ở Đông Nam Á, Singapore có 27 nhà hàng, gồm 3 Kim Cương Đen, 8 Kim Cương và 16 Bạch Kim; Thái Lan có 25 nhà hàng, trong đó 2 nhà hàng đạt hạng Kim Cương Đen.

Trung Quốc dẫn đầu với 283 nhà hàng góp mặt, trong đó có 20 nhà hàng thuộc hạng Kim Cương Đen, 43 nhà hàng hạng Kim Cương và 220 nhà hàng hạng Bạch Kim.

Những con số này cho thấy ẩm thực Đông Nam Á đang ngày càng khẳng định vị thế trên bản đồ fine dining quốc tế, cạnh tranh và song hành cùng những trung tâm ẩm thực lâu đời tại châu Âu và Bắc Mỹ. Đáng chú ý, Singapore – nơi diễn ra sự kiện công bố năm nay cũng là một trong những điểm đến có số lượng nhà hàng được vinh danh đáng kể trong khu vực.

Ba đại diện Việt Nam góp mặt trong danh sách năm nay cũng sở hữu những dấu ấn riêng trên bản đồ ẩm thực cao cấp. Nếu Gia gây chú ý với hành trình đưa ẩm thực Việt đương đại lên bàn ăn fine dining và liên tiếp được Michelin ghi nhận, KOKI lại nổi bật với trải nghiệm teppanyaki tinh tế trong không gian đặc biệt giới hạn chỉ 14 chỗ ngồi. Trong khi đó, Ănăn Saigon mang tinh thần ẩm thực đường phố Việt Nam vào một trải nghiệm hiện đại, góp phần đưa những món ăn quen thuộc của Sài Gòn đến gần hơn với thực khách quốc tế.

Ba nhà hàng Việt Nam đang được xếp hạng Bạch kim trong Danh sách Fine Dining toàn cầu của Trip.Gourmet 2027

Gia là nhà hàng tại Hà Nội theo đuổi cách tiếp cận ẩm thực Việt đương đại, lấy cảm hứng từ nguyên liệu, món ăn và những câu chuyện quen thuộc trong văn hóa ẩm thực Việt để xây dựng trải nghiệm dùng bữa theo mùa. Thay vì đơn thuần tái hiện các món truyền thống, Gia chú trọng diễn giải lại chúng bằng kỹ thuật hiện đại, biến mỗi món ăn thành một phần của câu chuyện về văn hóa, ký ức và vùng miền Việt Nam. Nhà hàng cũng đang sở hữu 1 sao Michelin, cho thấy vị thế ngày càng rõ nét của ẩm thực Việt trên bản đồ fine dining quốc tế.

Ảnh: Gia

Tại Hà Nội, KOKI thuộc khách sạn Capella Hanoi gây chú ý với trải nghiệm teppanyaki phong cách Nhật Bản, nơi thực khách có thể trực tiếp quan sát đầu bếp chế biến món ăn ngay trước mặt. Điểm đặc biệt nằm ở quy mô vô cùng giới hạn: khu vực teppanyaki của nhà hàng chỉ có 14 chỗ ngồi, tạo nên một trải nghiệm dùng bữa riêng tư và có tính tương tác cao. KOKI đề cao chất lượng nguyên liệu, kỹ thuật chế biến và sự kết nối giữa đầu bếp với thực khách, đồng thời tiếp tục được Michelin Guide ghi nhận với 1 sao Michelin.

Ảnh: Koki

Trong khi đó, tại TP. Hồ Chí Minh, Ănăn Saigon lựa chọn một hướng đi gần gũi hơn khi kết hợp tinh thần của ẩm thực đường phố Việt Nam với kỹ thuật fine dining hiện đại. Những món ăn và hương vị quen thuộc được biến tấu, nâng tầm qua cách xử lý nguyên liệu và trình bày, nhưng vẫn giữ được dấu ấn bản địa. Nhà hàng từng trở thành đại diện đầu tiên của TP. Hồ Chí Minh được Michelin trao sao, qua đó góp phần đưa ẩm thực Sài Gòn nói riêng và ẩm thực Việt Nam nói chung đến với cộng đồng thực khách quốc tế.

Việc cả ba nhà hàng cùng được xếp hạng Bạch Kim (Platinum) trong Danh sách Fine Dining 2027 của Trip.Gourmet vì thế không chỉ là sự ghi nhận đối với từng địa điểm, mà còn cho thấy sự đa dạng trong cách ẩm thực Việt tiếp cận phân khúc cao cấp: từ việc kể lại câu chuyện món Việt tại Gia, trải nghiệm teppanyaki chỉ 14 chỗ tại KOKI đến cách Ănăn Saigon đưa tinh thần đường phố vào không gian fine dining.

Ảnh: Ănăn Saigon

Điểm mới trong năm 2027: Từ danh sách gợi ý đến trải nghiệm thực tế

Không dừng lại ở việc công bố danh sách những nhà hàng đáng trải nghiệm, năm 2027, Trip.Gourmet ra mắt hai tính năng mới nhằm rút ngắn khoảng cách giữa cảm hứng khám phá ẩm thực và trải nghiệm thực tế.

Đầu tiên là dịch vụ đặt bàn nhà hàng toàn cầu, hiện mở rộng tới hơn 43.600 nhà hàng trên toàn thế giới, trong đó gần 40.000 nhà hàng quốc tế đã tham gia mạng lưới đối tác của Trip.Gourmet. Du khách có thể tìm kiếm và đặt chỗ trực tiếp trên nền tảng, thay vì phải thực hiện nhiều bước trên các kênh khác nhau.

Bên cạnh đó, Đặc quyền WOW (WOW Privileges) được giới thiệu dành riêng cho thành viên Kim Cương Đen (Black Diamond) của Trip.com Group. Chương trình mở quyền đặt trước những suất bàn giới hạn tại các nhà hàng nổi tiếng, thường xuyên kín chỗ. Vào ngày đầu tiên mỗi tháng, hội viên có thể đặt bàn trước cho tháng kế tiếp.

Hiện chương trình hợp tác với nhiều nhà hàng có nhu cầu đặt chỗ cao, cung cấp hơn 320 suất đặt bàn giới hạn mỗi năm, đi kèm những đặc quyền như ưu tiên chỗ ngồi, được đầu bếp trực tiếp chào đón hay thưởng thức các thực đơn phiên bản giới hạn.

Trip.Gourmet đồng thời giới thiệu Danh sách Ẩm thực Du lịch Trung Quốc, nhằm giúp du khách quốc tế dễ dàng khám phá thực đơn, tìm kiếm món ăn phù hợp với nhu cầu, cũng như gọi món và đặt bàn khi đến Trung Quốc. Đợt công bố đầu tiên bao gồm 30 thành phố và dự kiến mở rộng lên 100 thành phố trong thời gian tới.

Khi ẩm thực trở thành lý do để lựa chọn điểm đến: Cơ hội mới cho du lịch ẩm thực Việt Nam

Sự kiện công bố Danh sách Fine Dining 2027 diễn ra trong bối cảnh ẩm thực ngày càng trở thành một phần quan trọng trong quyết định lựa chọn điểm đến của du khách. Không chỉ tìm nơi lưu trú hay các điểm tham quan, nhiều người đang chủ động tìm kiếm nhà hàng, món ăn và đặc sản ngay từ trước khi bắt đầu chuyến đi.

Theo dữ liệu của Trip.com Group, lượng tìm kiếm liên quan đến ẩm thực tăng 45% trong 8 tháng đầu năm 2026, trong khi sự đa dạng của các từ khóa tìm kiếm trong lĩnh vực này cũng tăng 46% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, nhóm du khách quan tâm đến ẩm thực có mức độ tương tác với ứng dụng cao hơn đáng kể: khoảng 41% lượt tìm kiếm liên quan đến ẩm thực dẫn người dùng tiếp tục khám phá các dịch vụ khác trên Trip.com, so với 28% ở tất cả các nhóm tìm kiếm.

Trong đó, lượng tìm kiếm về nhà hàng tăng 68%, buffet tăng 66%, còn các từ khóa liên quan đến cà phê và trà tăng 67%. Đặc biệt, tìm kiếm về hải sản tăng tới 218%, trong khi các tìm kiếm liên quan đến đặc sản địa phương tăng hơn 700%, cho thấy nhu cầu khám phá những trải nghiệm ẩm thực bản địa đang ngày càng rõ nét.

Xu hướng kết hợp trực tiếp điểm đến và nhu cầu ăn uống trong cùng một lượt tìm kiếm cũng đang gia tăng. Theo Trip.com Group, “Hanoi food” (ẩm thực Hà Nội) nằm trong nhóm từ khóa kết hợp điểm đến và ẩm thực có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trên toàn cầu, bên cạnh những cụm từ như “Macau buffet” (buffet Ma Cao), “Beijing restaurant” (nhà hàng Bắc Kinh) và “Shanghai restaurant” (nhà hàng Thượng Hải).

“Hanoi food” (ẩm thực Hà Nội) nằm trong nhóm từ khóa kết hợp điểm đến và ẩm thực có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trên toàn cầu

Với Việt Nam, những từ khóa được tìm kiếm phổ biến còn có “Ho Chi Minh City food” (ẩm thực TP. Hồ Chí Minh), “Da Nang food” (ẩm thực Đà Nẵng) và “Saigon food” (ẩm thực Sài Gòn). Điều này cho thấy du khách không chỉ tìm kiếm thông tin về một thành phố, mà ngày càng có xu hướng gắn điểm đến với những trải nghiệm ăn uống cụ thể.

Xu hướng này cũng đang lan rộng tại nhiều thị trường quốc tế mới. Kể từ khi Trip.Gourmet mở rộng sang châu Âu vào tháng 5/2026, lượng tìm kiếm liên quan đến ẩm thực tăng nhanh tại nhiều thị trường trong khu vực, dẫn đầu là Ý và Tây Ban Nha. Đức và Pháp – trong đó Pháp là thị trường lớn nhất châu Âu xét theo lượt tìm kiếm cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng lên tới ba chữ số.

Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC), Indonesia, Nhật Bản và Hồng Kông ghi nhận tốc độ tăng trưởng lượng tìm kiếm ẩm thực nhanh nhất trong cùng kỳ. Đáng chú ý, Việt Nam đứng thứ 4 trong danh sách các điểm đến ẩm thực được tìm kiếm nhiều nhất khu vực APAC trên nền tảng Trip.com.

Những tín hiệu này mở ra cơ hội đáng kể cho du lịch ẩm thực Việt Nam. Khi món ăn, nhà hàng và đặc sản địa phương ngày càng trở thành một phần trong quá trình du khách lựa chọn điểm đến, việc những đại diện như Gia, KOKI và Ănăn Saigon xuất hiện trong một danh sách fine dining toàn cầu không chỉ mang ý nghĩa về mặt danh hiệu, mà còn góp phần tăng khả năng nhận diện của ẩm thực Việt trong hành trình khám phá của du khách quốc tế.