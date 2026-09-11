Đại gia Nguyễn Xuân Thành giữ thêm chức vụ tại CLB Ninh Bình

Mới đây, CLB Ninh Bình chính thức công bố ông Nguyễn Xuân Thành trở thành Chủ tịch danh dự của đội bóng cố đô Hoa Lư. Sự hiện diện của ông trên cương vị này là dấu mốc ý nghĩa, đồng thời tiếp thêm niềm tin và động lực để CLB không ngừng hoàn thiện, nâng cao tính chuyên nghiệp và hướng tới những mục tiêu cao hơn.

ông Nguyễn Xuân Thành là một doanh nhân uy tín, có nhiều đóng góp quan trọng cho quê hương Ninh Bình. Ảnh: Ninh Bình FC

Theo đó, ông Nguyễn Xuân Thành là Chủ tịch Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành (nay là Thaigroup). Doanh nhân này đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế và đời sống người dân Ninh Bình. Tâm huyết ấy cũng được thể hiện qua sự quan tâm, đồng hành với đội bóng mang tên vùng đất cố đô. Việc ông đảm nhiệm vai trò Chủ tịch danh dự diễn ra trong thời điểm Ninh Bình chuẩn bị bước vào mùa giải mới với tham vọng cạnh tranh ở nhóm đầu V.League.

Hiện người đang đứng đầu đội bóng Ninh Bình là bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh (cháu gái của ông Nguyễn Xuân Thành, con gái của ông Nguyễn Đức Thụy). Bà được công bố giữ chức Chủ tịch CLB Ninh Bình trước mùa giải 2025/26, khi đội lần đầu góp mặt tại V.League.

Sự xuất hiện của các thành viên của gia đình ông Nguyễn Xuân Thành trên cương vị lãnh đạo đội bóng đang thổi làn gió mới đầy trẻ trung và chuyên nghiệp cho CLB Ninh Bình.

Ngay mùa đầu tiên tại V.League, Ninh Bình tạo dấu ấn khi kết thúc mùa giải 2025/26 ở vị trí thứ ba, đồng thời giành ngôi á quân Cúp Quốc gia. Thành tích này giúp đội bóng nhanh chóng trở thành một trong những cái tên được chú ý tại giải vô địch quốc gia.

Sau mùa giải đầu tiên, Ninh Bình tiếp tục có những động thái nhằm củng cố đội hình và bộ máy chuyên môn. HLV Chu Đình Nghiêm được ký hợp đồng ba năm, đến hết năm 2029. Nhà cầm quân này bắt đầu công việc tại Ninh Bình từ tháng 5/2026.

Đội bóng cũng giữ chân tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức bằng hợp đồng mới đến năm 2030. Hoàng Đức được xác định là đội trưởng và một trong những nhân tố quan trọng trong chiến lược phát triển của CLB.

Tại lễ xuất quân mùa giải 2026/27 ngày 28/8 vừa qua, CLB Ninh Bình tiếp tục cho thấy định hướng đầu tư cho bóng đá chuyên nghiệp khi đặt mục tiêu cạnh tranh ở nhóm đầu.

Ảnh: Ninh Bình FC

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của ông Nguyễn Xuân Thành trên cương vị Chủ tịch danh dự giúp kết nối thêm nguồn lực xã hội, đồng thời củng cố nền tảng để đội bóng hướng tới các mục tiêu dài hạn.