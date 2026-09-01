Việt Nam có thành phố sở hữu cả biển - núi - sông hiếm thấy: Sun Group vừa khởi công tổ hợp bên sông hơn 10.000 tỷ đồng, nhận nhiệm vụ mới cùng Hà Nội, TP.HCM

Theo Nghị quyết 26-NQ/TW, đến năm 2030, Việt Nam sẽ phát triển mạnh 3 cực tăng trưởng du lịch gồm Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Nếu hai đầu đất nước lần lượt là trung tâm chính trị - văn hóa và đầu tàu kinh tế lớn nhất cả nước, sự xuất hiện của Đà Nẵng trong “bộ ba” này gây chú ý bởi thành phố miền Trung có quy mô nhỏ hơn đáng kể.

Đổi lại, Đà Nẵng sở hữu một thứ không dễ tìm thấy trong cùng một đô thị: biển, núi và sông cùng hiện diện trong khoảng cách gần, bao quanh một thành phố hiện đại đang ngày càng dày đặc các khu nghỉ dưỡng, không gian vui chơi, sự kiện và sản phẩm giải trí.

Quan trọng hơn, lợi thế ấy đang được chuyển thành những con số thực tế. Trong 7 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng phục vụ hơn 12 triệu lượt khách lưu trú, tăng 24,8% so với cùng kỳ; riêng khách quốc tế đã vượt 6 triệu lượt, tăng 28,1%. Dịp Tết Bính Ngọ, lượng khách quốc tế đến thành phố vượt 510.000 lượt, trong khi kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 ghi nhận hơn 224.000 lượt.

Ảnh Danang Fantasticity

Từ thành phố biển đến một hành trình có thể đi từ núi xuống sông

“Đà Nẵng đứng trong Top 3 cực tăng trưởng du lịch cả nước không chỉ nhờ lợi thế địa lý tự nhiên hiếm có, mà còn nhờ đi đầu trong tư duy sáng tạo sản phẩm và năng lực quản trị đô thị du lịch hiện đại. Chính sự kết hợp giữa nền tảng tự nhiên, hạ tầng đồng bộ, sản phẩm đột phá và năng lực quản trị hiệu quả đã giúp Đà Nẵng tạo nên một cực phát triển du lịch có bản sắc riêng, xứng tầm sánh ngang hai siêu đô thị Hà Nội và TP.HCM” - ông Phạm Hải Quỳnh - Viện trưởng Viện Phát triển Du lịch châu Á (ATI) nhận định.

Hành trình của du khách tại Đà Nẵng có thể kéo dài xuyên suốt cả ngày với loạt trải nghiệm, điểm đến đa dạng màu sắc. Buổi sáng, du khách có thể ở bên bờ biển; sau đó di chuyển lên vùng núi phía Tây hay bán đảo Sơn Trà; đến chiều lại trở về khu vực trung tâm bên sông Hàn. Xen giữa là hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng, ẩm thực, vui chơi giải trí và những không gian phục vụ hội nghị, sự kiện.

Sau khi không gian phát triển được mở rộng, bức tranh du lịch còn được nối dài với Hội An, Mỹ Sơn cùng dải sinh thái - văn hóa phía Nam. Vì vậy, Đà Nẵng không còn đơn thuần là một điểm nghỉ biển mà có điều kiện để trở thành “trạm trung tâm” của nhiều hành trình tại miền Trung.

Sự dịch chuyển này cũng thể hiện trong cơ cấu kinh tế. Theo UBND TP Đà Nẵng, GRDP năm 2025 tăng 9,18%. Riêng khu vực dịch vụ tăng 9,34% và đóng góp gần 5 điểm phần trăm vào mức tăng chung.

Đó cũng là lý do “nhiệm vụ mới” của Đà Nẵng không đơn giản chỉ là đón thêm khách.

Từ Đà Nẵng, du khách có thể thuận tiện di chuyển, kết hợp với điểm đến Hội An (Ảnh IViVu)

Theo định hướng tại Nghị quyết 26-NQ/TW, 3 cực Hà Nội - TP.HCM - Đà Nẵng sẽ đóng vai trò dẫn dắt, hình thành những hệ sinh thái dịch vụ tích hợp, phát triển kinh tế đêm, MICE và du lịch cao cấp. Đến năm 2030, du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đóng góp trực tiếp 10-12% GDP, đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, 160 triệu lượt khách nội địa và đạt tổng thu khoảng 80-90 tỷ USD.

Với Đà Nẵng, điều này đồng nghĩa thành phố phải giải một bài toán khó hơn: không chỉ khiến du khách đến, mà còn phải khiến họ ở lâu, chi tiêu nhiều và muốn quay trở lại.

Những “lý do để đến” liên tục được tạo thêm bởi các ông lớn

Nếu chỉ dựa vào biển và cảnh quan tự nhiên, một thành phố du lịch khó tránh khỏi tính mùa vụ. Những năm qua, Đà Nẵng đã tìm cách bổ sung thêm các “lý do để đến” thông qua công trình biểu tượng, khu vui chơi và chuỗi sự kiện.

Một trong những ví dụ nổi bật là hệ sinh thái do Sun Group phát triển tại thành phố.

Từ năm 2018, Cầu Vàng tại Sun World Ba Na Hills trở thành hiện tượng trên truyền thông quốc tế. Hình ảnh cây cầu được nâng đỡ bởi đôi bàn tay khổng lồ nhanh chóng xuất hiện trên nhiều kênh truyền thông, mạng xã hội và góp phần tạo thêm một biểu tượng nhận diện cho du lịch Đà Nẵng. Không những thế, cây cầu còn nhiều lần đạt giải thưởng quốc tế về cả tính biểu tượng du lịch, cho đến tính kiến trúc độc đáo.

Cầu Vàng trở thành biểu tượng nổi tiếng của Đà Nẵng (Ảnh Sun World)

Ở một phân khúc khác, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort trên bán đảo Sơn Trà từng nhiều lần được World Travel Awards vinh danh. Trong khi đó, ngay giữa thành phố, Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - DIFF lại tạo ra một cách thu hút khách hoàn toàn khác.

Thay vì một công trình cố định, DIFF tạo ra một mùa sự kiện. Dòng khách đến xem pháo hoa đồng thời kéo theo nhu cầu về phòng khách sạn, nhà hàng, hàng không, vận chuyển, mua sắm và vui chơi. Theo nhận định của ông Vũ Văn Tuyên, CEO Travelogy Việt Nam, điều đáng học từ Đà Nẵng không phải là địa phương nào cũng cần một Ba Na Hills hay một lễ hội pháo hoa, mà là cách tài nguyên, sự kiện và sản phẩm giải trí được nối với nhau thành một hệ sinh thái điểm đến.

Dòng đầu tư vào hệ sinh thái này vẫn chưa dừng lại. Tháng 7/2026, Sun Group khởi công tổ hợp văn hóa - giải trí Sun Galaxy Complex bên sông Hàn với tổng mức đầu tư gần 10.750 tỷ đồng. Một dự án khác là Da Nang Downtown có tổng mức đầu tư khoảng 79.790 tỷ đồng, hướng tới bổ sung thêm không gian văn hóa, vui chơi, giải trí và thương mại dịch vụ trong khu vực trung tâm.

Những lễ hội hay công trình tạo ra nhiều trải nghiệm cho du khách giúp Đà Nẵng trở nên thu hút hơn (Ảnh Báo Đầu tư)

Sun Group cũng không phải cái tên duy nhất nhìn thấy dư địa này. Năm 2026, Vinhomes giới thiệu Vinhomes Hải Vân Bay - khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân rộng hơn 512 ha dưới chân đèo Hải Vân. Trước đó, Tập đoàn Mikazuki của Nhật Bản đã hiện diện với tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô hơn 13 ha và tổng vốn khoảng 3.900 tỷ đồng.

Nghị quyết 26 đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành 15 tập đoàn du lịch đủ sức cạnh tranh quốc tế. Ở góc nhìn này, Đà Nẵng có lợi thế hiếm có: thành phố đã sớm đồng hành cùng các tập đoàn tư nhân lớn, góp phần thay đổi căn bản diện mạo du lịch địa phương.

Những dòng vốn ấy đang bổ sung thêm một lớp vào lợi thế tự nhiên sẵn có của Đà Nẵng. Từ biển, núi và sông, thành phố dần hình thành một chuỗi trải nghiệm ngày càng dài hơn, trong khi lượng khách quốc tế tiếp tục tăng.