Chuyện lố của Đàm Vĩnh Hưng

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng khiến người hâm mộ bật cười khi kể chuyện cả gia đình cùng "bày trận" để cổ vũ con trai Polo trong một cuộc thi chạy ở trường. Không chỉ có mặt để động viên quý tử, nam ca sĩ còn cùng người thân chia nhau đứng dọc đường chạy để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào của cậu bé.

Đàm Vĩnh Hưng chăm chút cho bé Polo khi con tham gia cuộc thi chạy

Trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng kể lại cuộc trò chuyện với con trai:

"Chuyện lố nhà ông bố Polo!

Polo nói: Ba ơi! Con chạy đua ở trường, ba có đi cổ vũ con hong ba!

Có chứ con! Sao mà không được?

Vậy mấy chú và mấy Chị có muốn đi xem con chạy hong Ba?

Con muốn sao?

Dạ con muốn cả nhà đi cổ vũ con.

Ngay và luôn! Thế là cả nhà gồm ba Hưng, chú Quốc, chú Khoa, chú Đô, Pâm, cô Oanh và 2 chị Kim Hà, Hồng Duyên đều có mặt và bắt đầu rải đều ra các vị trí nguyên đoạn đường Polo chạy quay như truyện Thỏ và Rùa luôn á! Để góc nào, đoạn nào Polo đi qua cũng sẽ có 1 "con ruà" hiện ra để chụp và quay, không bị mất hình ảnh và luôn được người nhà hò reo động viên...

Trời nóng mà ông bố nhất quyết nện cái áo mùa đông vô vì có chữ Polo trước ngực. Chuyện là vậy đó! Lố ghê không?".

Đối với Mr. Đàm, con trai chính là "tình yêu to lớn"

Qua cách kể chuyện dí dỏm, Đàm Vĩnh Hưng cho thấy tình yêu thương vô điều kiện dành cho con trai. Có thể thấy, với nam ca sĩ, những khoảnh khắc tưởng như rất đời thường với con lại có ý nghĩa đặc biệt. Từ khi công khai con trai Polo vào năm 2022, Polo Huỳnh trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của nam ca sĩ. Đàm Vĩnh Hưng từng gọi con là “tình yêu to lớn” và cho biết Polo là con ruột đầu tiên, duy nhất của anh.

Hiện tại, bé Polo đã 7 tuổi. Tháng 8/2026, Đàm Vĩnh Hưng phát hành MV “Lời ru của ba” để tặng con nhân dịp sinh nhật. MV sử dụng nhiều hình ảnh của Polo từ khi còn nhỏ đến lúc đi học, thể hiện tình cảm và mong muốn đồng hành cùng con trong quá trình trưởng thành.

Không chỉ dành thời gian cho con, Đàm Vĩnh Hưng còn nhiều lần đưa Polo cùng tham gia các hoạt động nghệ thuật. Cậu bé từng xuất hiện trên sân khấu, trình diễn thời trang và góp mặt trong các sản phẩm âm nhạc của bố. Năm 2025, Polo còn xuất hiện trong MV "Thanh xuân không phải để khóc", được Đàm Vĩnh Hưng xem như một điểm tựa tinh thần trong giai đoạn nhiều biến động.

Ở tuổi 55, nam ca sĩ dành rất nhiều thời gian cho con

Trong cuộc sống hiện tại, nam ca sĩ cũng có nhiều thay đổi. Tháng 7/2026, Đàm Vĩnh Hưng đã bán căn biệt thự từng gắn bó nhiều năm và đang xây dựng nhà mới. Bên cạnh hoạt động ca hát, anh tiếp tục kinh doanh và dành thời gian chăm sóc con trai. Đáng chú ý, trước đó nam ca sĩ từng chia sẻ rằng Polo là lý do khiến anh thay đổi cách sống. Anh không còn đặt nặng tiền tài hay danh vọng như trước mà mong có sức khỏe để ở bên và chăm sóc con lâu dài.