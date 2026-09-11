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Đàm Vĩnh Hưng từng tán tỉnh Mỹ Tâm dồn dập

| | Lifestyle

Sự tán tỉnh dồn dập của Đàm Vĩnh Hưng dành cho Mỹ Tâm cuối cùng vẫn không thể đổi lấy một đám cưới thế kỷ như người hâm mộ mong đợi.

Trong showbiz Việt, mối quan hệ giữa Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm luôn là một trong những giai thoại ly kỳ và tốn nhiều giấy mực nhất của truyền thông.

Suốt hơn một thập kỷ, "ông hoàng nhạc Việt" không ít lần dùng những danh xưng chấn động như "người tình không bao giờ cưới" hay tuyên bố "chỉ kết hôn nếu cô dâu là Mỹ Tâm" để khẳng định tình cảm son sắt của mình.

Thế nhưng, đáp lại sự tấn công dồn dập ấy lại là những cái lắc đầu, những câu từ chối vừa khéo léo, vừa đầy trân trọng của "Họa mi tóc nâu".

Đàm Vĩnh Hưng từng tán tỉnh Mỹ Tâm dồn dập - Ảnh 1.

Những cuộc "tấn công" dồn dập của Mr. Đàm

Không chỉ dừng lại ở lời nói, Đàm Vĩnh Hưng từng cụ thể hóa tình cảm của mình bằng hàng loạt hành động gây bão từ truyền thông đến sân khấu. Anh thừa nhận mình đã si mê và theo đuổi Mỹ Tâm từ những ngày cả hai mới chập chững vào nghề.

Đỉnh điểm của sự dồn dập này là màn quỳ gối tỏ tình ngay trên sân khấu liveshow năm 2014 khi cả hai đang song ca bài Một thuở yêu người. Hay trên chiếc ghế nóng của chương trình The Voice 2015, Đàm Vĩnh Hưng liên tục mượn sóng truyền hình để phát đi những tín hiệu tình yêu.

Thậm chí, Đàm Vĩnh Hưng nói luôn với Mỹ Tâm rằng: "Khi anh ngồi cạnh em thì tất cả mọi thứ đều về nhì hết". Anh không ngại mang cả con nuôi đến nhà Mỹ Tâm đón Tết, tạo nên những khoảnh khắc thân mật khiến người hâm mộ không khỏi "đẩy thuyền" kịch liệt.

Mỹ Tâm đã nói gì trước những lời ngỏ yêu?

Trước sự theo đuổi mãnh liệt và công khai của đàn anh, Mỹ Tâm chưa bao giờ chọn cách né tránh. Cô luôn đối diện một cách thẳng thắn nhưng đầy tinh tế để vừa giữ vững lập trường, vừa không làm tổn thương đối phương.

Cô từng chia sẻ trên tờ Mốt và cuộc sống: "Việc anh Hưng thổ lộ anh ấy yêu và ngưỡng mộ tôi là có và rất nhiều lần chứ không chỉ một lần". Nữ ca sĩ hiểu rằng những lời nói của đàn anh không phải là chiêu trò đánh bóng tên tuổi mà xuất phát từ một tình cảm chân thành, nồng nhiệt bộc phát từ tâm can.

Đàm Vĩnh Hưng từng tán tỉnh Mỹ Tâm dồn dập - Ảnh 2.

Mỹ tâm cũng từng lên tiếng về cảm xúc của mình trước tình cảm của Đàm Vĩnh Hưng. Theo nữ ca sĩ cô cũng thích đàn anh nhưng ý nghĩa sự "thích" của cô và đàn anh khác nhau.

Cái "thích" của Đàm Vĩnh Hưng mang tính chất của một tình yêu đôi lứa, muốn gắn kết. Còn cái "thích" của cô dành cho anh lại là sự xúc động, trân trọng trước cách anh luôn chiều chuộng, bảo vệ và dành cho cô một vị trí độc tôn trong lòng anh suốt nhiều năm.

"Sau lần tán tỉnh tôi không thành, chúng tôi ít có cơ hội làm việc cùng nhau. Nhưng lúc này, anh chỉ lén nhìn tôi chứ không tấn công dồn dập như trước, tôi thấy vui hơn" - Mỹ Tâm từng chia sẻ trên tờ Người lao động.

Cái kết đẹp của một tình cảm "vượt ngưỡng yêu đương"

Sự dồn dập của Đàm Vĩnh Hưng cuối cùng không thể đổi lấy một đám cưới thế kỷ như người hâm mộ mong đợi. Mỹ Tâm vẫn chọn lối đi riêng cho hạnh phúc của mình, còn Mr. Đàm cũng dần chấp nhận thực tế.

Nhưng điều kỳ diệu là, họ không hề xa lánh nhau. Sau nhiều năm, chính Đàm Vĩnh Hưng phải thừa nhận rằng tình cảm giữa anh và Mỹ Tâm đã bước sang một giai đoạn mới: "Tôi và Mỹ Tâm đã bước qua ngưỡng yêu đương thông thường". Đó không còn là sự sở hữu của tình yêu nam nữ mà đã hóa thành tình tri kỷ, một thứ tình cảm gia đình đặc biệt khó gọi tên – nơi họ có thể thoải mái ôm nhau trên sân khấu, trêu đùa nhau sau hậu trường và luôn có mặt khi người kia cần nâng đỡ.

Theo Hoa Bay

Thanh Niên Việt

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