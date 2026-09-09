Quán cà phê khai trương 3 ngày, 3 đêm của Đàm Vĩnh Hưng ở Đà Lạt

Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh khi thông báo chuẩn bị đưa thương hiệu cà phê của mình đến Đà Lạt. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ hào hứng chia sẻ: "Khách du tìm đến cà pháo cà phê, nhặt hoa thấy ghiền và mê quán Đàm. Số 2 A Bùi Thị Xuân - Đà Lạt! Khai trương 3 ngày 3 đêm 27,28,29/9 nha các tình yêu. Tầng 2 là để dành cho khách nào thích nghe Hưng hát".

Hình ảnh quán cà phê của Đàm Vĩnh Hưng ở Đà Lạt

Hình ảnh được Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ cho thấy công trình mang dáng dấp một căn biệt thự nhiều tầng với kiến trúc khá nổi bật. Mặt tiền sơn trắng, mái ngói đỏ, nhiều ô cửa kính và ban công được phủ kín cây xanh, hoa và dây leo.

Phía trước có những bồn hoa lớn, tạo cảm giác gần gũi với đặc trưng khí hậu và cảnh quan Đà Lạt. Phía sau công trình là khung cảnh núi đồi phủ sương, càng làm không gian mang màu sắc nghỉ dưỡng.

Đầu năm 2026, Đàm Vĩnh Hưng khai trương quán cà phê tại Thảo Điền, TP.HCM. Anh nhiều lần trực tiếp có mặt tại quán, pha chế, bưng bê, dọn bàn, trò chuyện và chụp ảnh cùng khách. Không gian quán được xây dựng theo phong cách hoài cổ, gắn với những ký ức và câu chuyện riêng của nam ca sĩ.

Đến tháng 7/2026, nam ca sĩ mở thêm một cơ sở mới ở trung tâm TP.HCM. Nam ca sĩ cho biết việc mở thêm quán một phần nhằm giúp những khán giả yêu mến anh thuận tiện ghé thăm hơn.

Đàm Vĩnh Hưng đã mở 3 quán cà phê ở TP.HCM và Đà Lạt

Ở tuổi U60, cuộc sống của Đàm Vĩnh Hưng cũng có nhiều thay đổi. Sau khi bán căn biệt thự từng gắn bó 17 năm, anh cho biết đang xây dựng một ngôi nhà mới, đồng thời tiếp tục duy trì hoạt động nghệ thuật song song với kinh doanh.

Nam ca sĩ cũng dành nhiều thời gian hơn cho con trai Polo Huỳnh. Anh xem những công việc kinh doanh mới như một hướng đi để xây dựng nền tảng ổn định cho tương lai của mình và con trai.